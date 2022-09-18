Enver Valencia, Fenerbahçe için Suudi Arabistan'ın dudak uçuklatan teklifini geri çevirdi

Fenerbahçe'nin forvet hattında en önemli kozlarından biri olan Ekvadorlu yıldız, bu sezon ortaya koyduğu performansla parmak ısırtıyor. Tecrübeli oyuncu, henüz sezonun başı olmasına rağmen 7 gole ulaştı. Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia attığı gollerin yanı sıra Sarı-Lacivertliler'e bağlılığıyla da gönüllere taht kuracak. Yıldız futbolcuya geçtiğimiz çarşamba günü Suudi Arabistan'dan müthiş bir teklif geldi. Bir Suudi Arabistan kulübü Enner Valencia'ya 4 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif etti. Valencia, 12 milyon Euro'luk teklifi hiç düşünmeden geri çevirdi. 32 yaşındaki yıldız Fenerbahçe'den yıllık 1.5 milyon Euro kazanıyor. Sarı-Lacivertliler'in yıldız oyuncusunun yakın çevresine, "Fenerbahçe'de çok mutluyum. Burada şampiyonluk yaşamak istiyorum. Bunu başarmadan, müthiş taraftarımızı sevindirmeden buradan ayrılmak istemiyorum" dediği öğrenildi







FENER'E BEDELSİZ GELMİŞTİ

Fenerbahçe için astronomik teklifi geri çeviren Enner Valencia'nın kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 2.4 milyon Euro güncel piyasa değeri olan Ekvadorlu yıldız 2020 yılında Tigres'ten bedelsiz olarak transfer edilmişti.





TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN