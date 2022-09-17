Tenis dünyasının en büyük efsanelerinden Roger Federer emekliliğe ayrıldı | Spor haberleri

Dünya tenisi Serena Williams'ın ardından bir başka efsanesi Roger Federer'in veda kararıyla sarsıldı. 20 Grand Slam şampiyonluğu ile erkek tenisinin en başarılı ismi durumundaki İsviçreli raketin sporu bırakacağını açıklaması büyük bir üzüntü yarattı. Federer'in en büyük rakibi ve aynı zamanda çok yakın dostu olan Rafael Nadal çok duygusal bir paylaşım yaptı. İspanyol tenisçi, "Sevgili Roger, dostum, rakibim. Keşke bu gün hiç gelmeseydi. Kişisel olarak benim ve dünya sporu için üzücü bir gün. Bunca yılı seninle paylaşmak, kort içinde ve dışında pek çok harika an yaşamak büyük bir zevk, aynı zamanda bir ayrıcalık ve onurdu" ifadesini kullandı. İngiliz The Sun gazetesi, Federer'in tenis kariyeri boyunca 456 milyon sterlinlik servet elde ettiğini yazdı. Habere göre 41 yaşındaki raket sadece sponsorluklardan şu ana kadar 84 milyon sterlin gelir elde etti. Federer'in Zürih gölü kıyısında, Fransa'da ve Dubai'de evleri olduğunu belirten The Sun, "Başarılar ve büyük kazançlarla dolu bir kariyer" yorumunu yaptı.
KUNTZ'TAN ONUR SÜRPRİZİ
A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ve Faroe Adaları ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Stefan Kuntz sakatlığı bulunan Mert Müldür'ün yerine Kayserispor formasını giyen Onur Bulut'u ilk kez aday kadroya çağırdı. Alman hocanın sezonun en formda isimlerinden biri olan Beşiktaşlı Salih Uçan'ı kadroya almaması ise büyük tartışma yarattı. Ay-Yıldızlıların aday kadrosunda, şu isimler yer alıyor: Kaleciler: Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes)
SAVUNMA: Onur Bulut (Kayserispor), Zeki Çelik (Roma), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Rangers)
ORTA SAHA- FORVET: Cengiz Ünder (Marsilya), Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Dortmund), Serdar Gürler (Başakşehir), Enes Ünal (Getafe), Halil Dervişoğlu (Burnley)
ALTIN ADAM TAHA
Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, altın madalya kazandı. Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonun 7. gününde Taha, serbest stil 125 kilo finalinde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşılaştı. Star Arena'daki günün son müsabakasında rakibini 6-2 yenen Taha, kariyerindeki 3. dünya şampiyonluğunu elde etti. Taha Akgül, daha önce 2014 ve 2015 yıllarında dünya şampiyonu olmuştu. Milli güreşçi, bu yıl Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 9. Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.