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    Tenis dünyasının en büyük efsanelerinden Roger Federer emekliliğe ayrıldı | Spor haberleri

    Tenis dünyasının en büyük efsanelerinden Roger Federer’in vedak ararı gündemi sarstı. 456 milyon sterlinlik dev bir servete sahip olan İsviçreli raketin ezeli rakibi Rafa Nadal, “Keşke bugün hiç gelmeseydi” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 17 Eylül tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünydan spor haberleri...

    Keşke bugün gelmeseydi!

    Dünya tenisi Serena Williams'ın ardından bir başka efsanesi Roger Federer'in veda kararıyla sarsıldı. 20 Grand Slam şampiyonluğu ile erkek tenisinin en başarılı ismi durumundaki İsviçreli raketin sporu bırakacağını açıklaması büyük bir üzüntü yarattı. Federer'in en büyük rakibi ve aynı zamanda çok yakın dostu olan Rafael Nadal çok duygusal bir paylaşım yaptı. İspanyol tenisçi, "Sevgili Roger, dostum, rakibim. Keşke bu gün hiç gelmeseydi. Kişisel olarak benim ve dünya sporu için üzücü bir gün. Bunca yılı seninle paylaşmak, kort içinde ve dışında pek çok harika an yaşamak büyük bir zevk, aynı zamanda bir ayrıcalık ve onurdu" ifadesini kullandı. İngiliz The Sun gazetesi, Federer'in tenis kariyeri boyunca 456 milyon sterlinlik servet elde ettiğini yazdı. Habere göre 41 yaşındaki raket sadece sponsorluklardan şu ana kadar 84 milyon sterlin gelir elde etti. Federer'in Zürih gölü kıyısında, Fransa'da ve Dubai'de evleri olduğunu belirten The Sun, "Başarılar ve büyük kazançlarla dolu bir kariyer" yorumunu yaptı.



    KUNTZ'TAN ONUR SÜRPRİZİ
    A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ve Faroe Adaları ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Stefan Kuntz sakatlığı bulunan Mert Müldür'ün yerine Kayserispor formasını giyen Onur Bulut'u ilk kez aday kadroya çağırdı. Alman hocanın sezonun en formda isimlerinden biri olan Beşiktaşlı Salih Uçan'ı kadroya almaması ise büyük tartışma yarattı. Ay-Yıldızlıların aday kadrosunda, şu isimler yer alıyor: Kaleciler: Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes)
    SAVUNMA: Onur Bulut (Kayserispor), Zeki Çelik (Roma), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Rangers)
    ORTA SAHA- FORVET:     Cengiz Ünder (Marsilya), Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Dortmund), Serdar Gürler (Başakşehir), Enes Ünal (Getafe), Halil Dervişoğlu (Burnley)



    ALTIN ADAM TAHA
    Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, altın madalya kazandı. Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonun 7. gününde Taha, serbest stil 125 kilo finalinde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşılaştı. Star Arena'daki günün son müsabakasında rakibini 6-2 yenen Taha, kariyerindeki 3. dünya şampiyonluğunu elde etti. Taha Akgül, daha önce 2014 ve 2015 yıllarında dünya şampiyonu olmuştu. Milli güreşçi, bu yıl Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 9. Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.



        BURASI BEŞİKTAŞ ÜZÜLÜRSE ÇOK ÜZER!
        Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Maalesef hakemler bizim üzerimizde halen tepinmeye devam ediyorlar. Bedeli ağır olur, burası Beşiktaş, ben değilim sadece. Koca bir camia, üzülürse çok üzer" dedi. Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı, "Bir, bu sene bu takım şampiyonluğa oynayacak. İki, bunu bu hocayla yapacak. Üç, elimizdeki kadro muhteşem. Dört, yabancı sayısında bu kadar ısrar olmamalıydı, rekabeti öldürüyor" diye konuştu.

        KARTAL'IN İSTANBULSPOR SINAVI
        Süper Lig'de Beşiktaş bugün İstanbulspor ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele Siyah- Beyazlılar'ı 22 bin taraftarın desteklemesi bekleniyor. Kartal'da Josef ve Redmond'un 11'de başlaması bekleniyor.

        YENİ MALATYASPOR İLE ALTAY PUANLARI PAYLAŞTI
        Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Yeni Malatyaspor ile Altay golsüz berabere kaldı. Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor puanını 3'e, Altay ise 5'e yükseltti. Ligin bir sonraki haftasında Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor deplasmanına konuk olacak. Altay ise sahasında Eyüpspor'u konuk edecek.

        BAŞAKŞEHİR FİORENTİNA'YA KABUS GİBİ GECE YAŞATTI
        Başakşehir, Konferans Ligi'nde Fiorentina'yı 3-0 yendi. La Gazzetta dello Sport gazetesi de maça ilişkin "Fiorentina serbest düşüşte. Türkiye'de dibe vurdu." başlığını kullandı. Gazete, Fiorentina'nın İstanbul'da aldığı sonucun akıllara tek bir kelimeyi getirdiğini, onun da "felaket" olduğunu ve "kabus gibi bir gece" geçirdiğini yazdı.

        CEDRİC BAKAMBU'NUN YENİ ADRESİ OLYMPİAKOS
        Kadrosunu Marcelo ve James Rodriguez gibi yıldızlarla güçlendiren Olympiakos, en son Marsilya'da oynayan Cedric Bakambu'yu renklerine bağladı. 2014- 2015 sezonunu Bursaspor'da geçiren Bakambu, 7.5 milyon Euro karşılığında Villarreal'e transfer olmuş, 2017-2018 sezonu devre arasında ise 40 milyon Euro'ya Beijing Guoan'ın yolunu tutmuştu.

        ANTALYA-ADANA DEMİR
        Süper lig'in 7. haftasında bugün Antalyaspor ile Adana Demirspor karşılaşacak. Mücadele saat 20.00'de start alacak. Antalya ilk 6 maçta 2 galibiyet alırken Adana Demirspor 6 maçta 4 galibiyet elde etti. Günün ilk maçında ise Ümraniyespor ile Kasımpaşa mücadele edecek.

        KAYSERİSPOR FARKA KOŞTU!
        Kayserispor Hatayspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti. Sarı- Kırmızılılar'a galibiyeti getiren golleri Mensah (pen.), Cardoso, Bertolacci ve Gavranovic (pen.) attı. Hatayspor'da Simon Falette 89. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Kayserispor Süper Lig'de puanını 12'ye yükseltti.

        DİNAMO KiEV SERDAR'I İSTEDİ
        F.Bahçe'nin Avrupa Ligi B Grubu'ndaki rakiplerinden Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin golcüsü Serdar Dursun'a talip oldu. Ukrayna basınının servis ettiği habere göre Dinamo Kiev, F.Bahçe'nin geniş rotasyonunda yerini kaybeden Serdar Dursun için resmi teklifi iletmiş durumda. Haberde Dinamo Kiev'in bu transferde ısrarcı olduğu ancak Serdar Dursun'un bu teklifi kabul edip etmeyeceğinin belirsiz olduğu da kaydedildi. Serdar Dursun son olarak Adana Demirspor'a gitmeyi kabul etmemişti. Bu sezon 10 resmi maçta forma giyen Serdar Dursun 2 gol ve 2 asist yaparak 4 gole direkt katkı vermeyi başardı

        LUAN PERES'DEN İYİ HABER
        UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında deplasmanda Fransa'nın Rennes takımı ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Luan Peres, kale direğine çarpmış ve sakatlık yaşamıştı.Yapılan tetkiklerde Peres'de kırık ve ciddi bir sakatlığa rastlanmadığı bildirildi.

        11 FENERLİ'YE MİLLİ DAVET
        Süper Lig milli maç arası için tatile girmeye hazırlanırken Fenerbahçe forması fgiyen 11 futbolcunun milli takımlara davet edildiği bildirildi. İşte o futbolcular: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Michy Batshuayi, Ezgjan Alioski, Attila Szalai, Enner Valencia, Joshua King, Miha Zajc, Diego Rossi.

        KUPADA HEYECAN BÜYÜYOR
        Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri, kura çekimiyle belirlendi. TFF'nin Riva'daki tesislerinde gerçekleşen kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Volkan Can ve Murat Şahin ile Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp yetkilileri katıldı. Kupada 2. tur müsabakaları, 27, 28 ve 29 Eylül tarihlerinde tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak. Kupanın heyecanı yine canlı yayınlarla A Spor'da yaşanacak.

        İŞTE İKİNCİ TUR EŞLEŞMELERİ
        İnegöl-Ağrı 1970
        Kırklareli-Siirt İl Özel İdaresi
        Eskişehir-Muş
        Pazar-Mazıdağı
        Kırşehir FK-Kilis Bld
        Ankara-Kepez Belediye
        Sarıyer-Tepecik
        Çatalca-Gençlikspor
        Nazilli Bld-Şile Yıldızspor
        Serik Beldiye-Kelkit Belediye
        Şanlıurfa-Karşıyaka
        Niğde Anadolu FK-Yomra
        Belediye Derince-Amasya
        Balıkesir-Hacettepe 1945
        Ankara Demir-Karaman FK
        Adıyaman-Bartın
        Ergene Velimeşe-Elazığ Karakoçan
        Kastamonu-Nevşehir Belediye
        Uşak-Malatya Arguvan
        Zonguldak-Gümüşhane
        Afyon-Eynesil Belediye
        Soma-Efeler 09
        Bursa-Boyabat 1868
        1922 Konya-Karaköprü Bld
        Kuşadası-Bulvarspor
        Menemen FK-Biga
        Kocaeli-Ayvalıkgücü Bld
        Etimesgut Bld-Yalova
        Diyarbekir-Kars 36

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        Haberler Spor Tenis dünyasının en büyük efsanelerinden Roger Federer emekliliğe ayrıldı | Spor haberleri
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