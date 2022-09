Tenis dünyasının en büyük efsanelerinden Roger Federer emekliliğe ayrıldı | Spor haberleri

Dünya tenisi Serena Williams'ın ardından bir başka efsanesi Roger Federer'in veda kararıyla sarsıldı. 20 Grand Slam şampiyonluğu ile erkek tenisinin en başarılı ismi durumundaki İsviçreli raketin sporu bırakacağını açıklaması büyük bir üzüntü yarattı. Federer'in en büyük rakibi ve aynı zamanda çok yakın dostu olan Rafael Nadal çok duygusal bir paylaşım yaptı. İspanyol tenisçi, "Sevgili Roger, dostum, rakibim. Keşke bu gün hiç gelmeseydi. Kişisel olarak benim ve dünya sporu için üzücü bir gün. Bunca yılı seninle paylaşmak, kort içinde ve dışında pek çok harika an yaşamak büyük bir zevk, aynı zamanda bir ayrıcalık ve onurdu" ifadesini kullandı. İngiliz The Sun gazetesi, Federer'in tenis kariyeri boyunca 456 milyon sterlinlik servet elde ettiğini yazdı. Habere göre 41 yaşındaki raket sadece sponsorluklardan şu ana kadar 84 milyon sterlin gelir elde etti. Federer'in Zürih gölü kıyısında, Fransa'da ve Dubai'de evleri olduğunu belirten The Sun, "Başarılar ve büyük kazançlarla dolu bir kariyer" yorumunu yaptı.