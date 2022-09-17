Tenis dünyasının en büyük efsanelerinden Roger Federer emekliliğe ayrıldı | Spor haberleri





BURASI BEŞİKTAŞ ÜZÜLÜRSE ÇOK ÜZER!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Maalesef hakemler bizim üzerimizde halen tepinmeye devam ediyorlar. Bedeli ağır olur, burası Beşiktaş, ben değilim sadece. Koca bir camia, üzülürse çok üzer" dedi. Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı, "Bir, bu sene bu takım şampiyonluğa oynayacak. İki, bunu bu hocayla yapacak. Üç, elimizdeki kadro muhteşem. Dört, yabancı sayısında bu kadar ısrar olmamalıydı, rekabeti öldürüyor" diye konuştu.



KARTAL'IN İSTANBULSPOR SINAVI

Süper Lig'de Beşiktaş bugün İstanbulspor ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele Siyah- Beyazlılar'ı 22 bin taraftarın desteklemesi bekleniyor. Kartal'da Josef ve Redmond'un 11'de başlaması bekleniyor.



YENİ MALATYASPOR İLE ALTAY PUANLARI PAYLAŞTI

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Yeni Malatyaspor ile Altay golsüz berabere kaldı. Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor puanını 3'e, Altay ise 5'e yükseltti. Ligin bir sonraki haftasında Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor deplasmanına konuk olacak. Altay ise sahasında Eyüpspor'u konuk edecek.



BAŞAKŞEHİR FİORENTİNA'YA KABUS GİBİ GECE YAŞATTI

Başakşehir, Konferans Ligi'nde Fiorentina'yı 3-0 yendi. La Gazzetta dello Sport gazetesi de maça ilişkin "Fiorentina serbest düşüşte. Türkiye'de dibe vurdu." başlığını kullandı. Gazete, Fiorentina'nın İstanbul'da aldığı sonucun akıllara tek bir kelimeyi getirdiğini, onun da "felaket" olduğunu ve "kabus gibi bir gece" geçirdiğini yazdı.



CEDRİC BAKAMBU'NUN YENİ ADRESİ OLYMPİAKOS

Kadrosunu Marcelo ve James Rodriguez gibi yıldızlarla güçlendiren Olympiakos, en son Marsilya'da oynayan Cedric Bakambu'yu renklerine bağladı. 2014- 2015 sezonunu Bursaspor'da geçiren Bakambu, 7.5 milyon Euro karşılığında Villarreal'e transfer olmuş, 2017-2018 sezonu devre arasında ise 40 milyon Euro'ya Beijing Guoan'ın yolunu tutmuştu.



ANTALYA-ADANA DEMİR

Süper lig'in 7. haftasında bugün Antalyaspor ile Adana Demirspor karşılaşacak. Mücadele saat 20.00'de start alacak. Antalya ilk 6 maçta 2 galibiyet alırken Adana Demirspor 6 maçta 4 galibiyet elde etti. Günün ilk maçında ise Ümraniyespor ile Kasımpaşa mücadele edecek.



KAYSERİSPOR FARKA KOŞTU!

Kayserispor Hatayspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti. Sarı- Kırmızılılar'a galibiyeti getiren golleri Mensah (pen.), Cardoso, Bertolacci ve Gavranovic (pen.) attı. Hatayspor'da Simon Falette 89. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Kayserispor Süper Lig'de puanını 12'ye yükseltti.



DİNAMO KiEV SERDAR'I İSTEDİ

F.Bahçe'nin Avrupa Ligi B Grubu'ndaki rakiplerinden Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin golcüsü Serdar Dursun'a talip oldu. Ukrayna basınının servis ettiği habere göre Dinamo Kiev, F.Bahçe'nin geniş rotasyonunda yerini kaybeden Serdar Dursun için resmi teklifi iletmiş durumda. Haberde Dinamo Kiev'in bu transferde ısrarcı olduğu ancak Serdar Dursun'un bu teklifi kabul edip etmeyeceğinin belirsiz olduğu da kaydedildi. Serdar Dursun son olarak Adana Demirspor'a gitmeyi kabul etmemişti. Bu sezon 10 resmi maçta forma giyen Serdar Dursun 2 gol ve 2 asist yaparak 4 gole direkt katkı vermeyi başardı



LUAN PERES'DEN İYİ HABER

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında deplasmanda Fransa'nın Rennes takımı ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Luan Peres, kale direğine çarpmış ve sakatlık yaşamıştı.Yapılan tetkiklerde Peres'de kırık ve ciddi bir sakatlığa rastlanmadığı bildirildi.



11 FENERLİ'YE MİLLİ DAVET

Süper Lig milli maç arası için tatile girmeye hazırlanırken Fenerbahçe forması fgiyen 11 futbolcunun milli takımlara davet edildiği bildirildi. İşte o futbolcular: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Michy Batshuayi, Ezgjan Alioski, Attila Szalai, Enner Valencia, Joshua King, Miha Zajc, Diego Rossi.



KUPADA HEYECAN BÜYÜYOR

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri, kura çekimiyle belirlendi. TFF'nin Riva'daki tesislerinde gerçekleşen kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Volkan Can ve Murat Şahin ile Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp yetkilileri katıldı. Kupada 2. tur müsabakaları, 27, 28 ve 29 Eylül tarihlerinde tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak. Kupanın heyecanı yine canlı yayınlarla A Spor'da yaşanacak.



İŞTE İKİNCİ TUR EŞLEŞMELERİ

İnegöl-Ağrı 1970

Kırklareli-Siirt İl Özel İdaresi

Eskişehir-Muş

Pazar-Mazıdağı

Kırşehir FK-Kilis Bld

Ankara-Kepez Belediye

Sarıyer-Tepecik

Çatalca-Gençlikspor

Nazilli Bld-Şile Yıldızspor

Serik Beldiye-Kelkit Belediye

Şanlıurfa-Karşıyaka

Niğde Anadolu FK-Yomra

Belediye Derince-Amasya

Balıkesir-Hacettepe 1945

Ankara Demir-Karaman FK

Adıyaman-Bartın

Ergene Velimeşe-Elazığ Karakoçan

Kastamonu-Nevşehir Belediye

Uşak-Malatya Arguvan

Zonguldak-Gümüşhane

Afyon-Eynesil Belediye

Soma-Efeler 09

Bursa-Boyabat 1868

1922 Konya-Karaköprü Bld

Kuşadası-Bulvarspor

Menemen FK-Biga

Kocaeli-Ayvalıkgücü Bld

Etimesgut Bld-Yalova

Diyarbekir-Kars 36



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