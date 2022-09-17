Temsilcilerimiz Avrupa'da 1.4 puan çok başarılı bir hafta yaşadı!

Türk futbolu, Avrupa'da yeniden eski günlerine dönüyor. Bu hafta 4 temsilcimiz oldukça başarılı skorlara imza attı. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, zorlu Rennes deplasmanından 1 puanla dönerken, Trabzonspor sahasında Sırp ekibi Kızılyıldız'ı 2-1 yenmeyi başardı.
BAŞAKŞEHİR ÇİZME'Yİ AŞTI
UEFA Konferans Ligi'nde ise Başakşehir, İtalyan futbolunun önemli ekibi Fiorentina önünde 3-0'lık müthiş bir galibiyet elde ederken, Sivasspor da Cluj'u Romanya'da tek golle devirdi. Bu sonuçların ardından Türkiye 1.4 puan ile Belçika ile beraber haftanın en başarılı ülkesi oldu. Puanını 25.100'e çıkaran Türkiye, Yunanistan'ı geride bırakarak 19. basamağa yükselme başarısını gösterdi. Bu sezon Avrupa kupalarında en fazla puan toplayan ülkeler sıralamasında da 4.800 puanla 7. durumda yer alıyoruz. Takımlarımızın bu performansını sürdürmesi durumunda yeniden ilk 10'daki yerimizi alma şansını yakalayacağız.
PUAN FARKI ÇOK AZALDI
Bu durumda 2 sezon sonra şampiyonumuzun Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılması gündeme gelecek. Türkiye'nin hemen üzerindeki ülkelerden Hırvatistan, Danimarka, Rusya ve Ukrayna ile arasında oldukça az puan farkının kalması da dikkatleri çekiyor.