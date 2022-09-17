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    Temsilcilerimiz Avrupa'da 1.4 puan çok başarılı bir hafta yaşadı!

    1.4 puan ile Belçika ile beraber bu haftanın en başarılı ülkesi olan Türkiye aynı zamanda 2022-23 sezonunda birçok önemli rakibini geride bırakarak en çok puan toplayan 7. ülke unvanını kazanmayı başardı.

    Avrupa duy sesimizi!

    Türk futbolu, Avrupa'da yeniden eski günlerine dönüyor. Bu hafta 4 temsilcimiz oldukça başarılı skorlara imza attı. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, zorlu Rennes deplasmanından 1 puanla dönerken, Trabzonspor sahasında Sırp ekibi Kızılyıldız'ı 2-1 yenmeyi başardı.



    BAŞAKŞEHİR ÇİZME'Yİ AŞTI
    UEFA Konferans Ligi'nde ise Başakşehir, İtalyan futbolunun önemli ekibi Fiorentina önünde 3-0'lık müthiş bir galibiyet elde ederken, Sivasspor da Cluj'u Romanya'da tek golle devirdi. Bu sonuçların ardından Türkiye 1.4 puan ile Belçika ile beraber haftanın en başarılı ülkesi oldu. Puanını 25.100'e çıkaran Türkiye, Yunanistan'ı geride bırakarak 19. basamağa yükselme başarısını gösterdi. Bu sezon Avrupa kupalarında en fazla puan toplayan ülkeler sıralamasında da 4.800 puanla 7. durumda yer alıyoruz. Takımlarımızın bu performansını sürdürmesi durumunda yeniden ilk 10'daki yerimizi alma şansını yakalayacağız.



    PUAN FARKI ÇOK AZALDI
    Bu durumda 2 sezon sonra şampiyonumuzun Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılması gündeme gelecek. Türkiye'nin hemen üzerindeki ülkelerden Hırvatistan, Danimarka, Rusya ve Ukrayna ile arasında oldukça az puan farkının kalması da dikkatleri çekiyor.
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        Haberler Spor Temsilcilerimiz Avrupa'da 1.4 puan çok başarılı bir hafta yaşadı!
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