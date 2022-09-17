Temsilcilerimiz Avrupa'da 1.4 puan çok başarılı bir hafta yaşadı!





BAŞAKŞEHİR ÇİZME'Yİ AŞTI

UEFA Konferans Ligi'nde ise Başakşehir, İtalyan futbolunun önemli ekibi Fiorentina önünde 3-0'lık müthiş bir galibiyet elde ederken, Sivasspor da Cluj'u Romanya'da tek golle devirdi. Bu sonuçların ardından Türkiye 1.4 puan ile Belçika ile beraber haftanın en başarılı ülkesi oldu. Puanını 25.100'e çıkaran Türkiye, Yunanistan'ı geride bırakarak 19. basamağa yükselme başarısını gösterdi. Bu sezon Avrupa kupalarında en fazla puan toplayan ülkeler sıralamasında da 4.800 puanla 7. durumda yer alıyoruz. Takımlarımızın bu performansını sürdürmesi durumunda yeniden ilk 10'daki yerimizi alma şansını yakalayacağız.