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    Portekizli teknik adam kısa sürede karakterini takıma aşıladı

    Fenerbahçe Rennes maçı ile birlikte 2 Dinamo Kiev maçında ve ligdeki Ümraniye karşılaşmasında oyunu bırakmadı, son bölümlerinde golü buldu. 29 farklı oyuncudan yararlanan Jesus sadece Szalai ve Rossi’yi tam maçlarda oynattı.

    Jorge cesur

    Fenerbahçe'nin başına uzun uğraşlar sonucunda getirilen Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Sarı-Lacivertli takıma bambaşka bir kimlik kazandırdı. Asla pes etmeyen ve cesur futbol oynayan bir takım görünümüne bürünen Fenerbahçe son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde zorlu Rennes deplasmanında 2-0'den geri dönüp 2-2 beraberliği yakaladı. Fenerbahçe ligde oynanan Ümraniye maçında da 3-2 geriye düştüğünde pes etmemiş ve uzatmalarda 3-3'ü yakalamış, bunun dışında Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda 10 kişi kalmasına rağmen son dakikalarda 1-1'lik eşitliği yakalayıp maçı uzatmaya götürmüştü. Yine Kiev ile oynanan UEFA Avrupa Ligi grup maçında Sarı-Lacivertliler galibiyet sayısını uzatma dakikalarında yakalamıştı. Sürekli golü düşünen bir karaktere bürünen Fenerbahçe'de Jesus sabit bir 11'e bağlı kalmayıp tüm oyuncularını hazır tutarak onlardan faydalanma yoluna gidiyor. Portekizli teknik adam resmi maçlarda toplam 29 farklı oyuncuyu oynattı. Sadece Szalai ve Rossi tüm maçlarda forma giydi. Bu da gösteriyor ki Jesus'un oynatmaya çalıştığı sistemi ve oyun karakterini Fenerbahçe'de tüm futbolcular benimsemiş durumda.

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    Haberler Spor Portekizli teknik adam kısa sürede karakterini takıma aşıladı
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