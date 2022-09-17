Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan tarih vererek duyurdu: "80 - 90 ülkeden katılım olacak"





"Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu kurulalı 3 sene oldu" diyen Bilal Erdoğan, "Bu iki senenin ikisi salgınla geçmiş olmasına rağmen bu sürede 12 binin üzerinde lisanslı okçusu, branş olarak 600'ün üzerinde kulübü ve 65 ilde temsilcisi var. Aslında bu son 3 yılda en hızlı büyüyen federasyonu oldu" ifadelerine yer verdi.

Bilal Erdoğan, "Eskiden bir hobi olan geleneksel okçuluk, şu anda Türkiye'de disiplinli bir spor olmaya doğru ilerlemekte. Kurulan federasyonların bunda önemi var. Gençlerimizin ilgisi bizim daha güçlü, daha çevik bireyler yetiştirmemize katkı sağlayacak." mesajını verdi.