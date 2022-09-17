Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan tarih vererek duyurdu: "80 - 90 ülkeden katılım olacak"

İstanbul Ümraniye Millet Bahçesi'nde "6. Geleneksel Türk Okçuluğu Festivali" düzenledi.
6. Geleneksel Türk Okçuluğu Festivali hakkında bilgi veren Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Ümraniye Belediyesi, geleneksel okçulukla ilgili erken başlayan bir belediyemiz. Salgıda bir yıl atladığı için 7 yıl geriye gidebiliriz aslında. Gerçekten okçulukta kendisinin yetiştirdiği sporcularla başarı kazanıyor. 15 ilden yüzlerce sporcu katılıyor. Geçen sene 500'ün üzeninde sporcu vardı. Bu sende de aynı şekilde muhtemelen aynı kalabalığı görüyoruz." dedi.
"Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu kurulalı 3 sene oldu" diyen Bilal Erdoğan, "Bu iki senenin ikisi salgınla geçmiş olmasına rağmen bu sürede 12 binin üzerinde lisanslı okçusu, branş olarak 600'ün üzerinde kulübü ve 65 ilde temsilcisi var. Aslında bu son 3 yılda en hızlı büyüyen federasyonu oldu" ifadelerine yer verdi.
Bilal Erdoğan, "Eskiden bir hobi olan geleneksel okçuluk, şu anda Türkiye'de disiplinli bir spor olmaya doğru ilerlemekte. Kurulan federasyonların bunda önemi var. Gençlerimizin ilgisi bizim daha güçlü, daha çevik bireyler yetiştirmemize katkı sağlayacak." mesajını verdi.
"80 - 90 ÜLKEDEN KATILIM OLACAK"
Bilal Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları hakkında ise şu detayları verdi:
"Dünya Göçebe Oyunları'nın dördüncüsü 29 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında İznik'te yapılacak. Buraya 80 - 90 ülkeden fazla katılım olacak. İznik'in güzelliğinin tanınması için önemli olacak"