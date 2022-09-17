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    • Spor
    • 17.09.2022 20:06
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    • 17.09.2022 20:07
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    CANLI | Antalyaspor - Adana Demirspor

    Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Antalyaspor - Adana Demirspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    CANLI | Antalyaspor - Adana Demirspor

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Antalyaspor ile Adana Demirspor karşılaşıyor. Antalyaspor - Adana Demirspor maçının canlı anlatımı haberimizde...

    ANTALYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Antalyaspor - Adana Demirspor maçı saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

    ANTALYASPOR-ADANA DEMİRSPOR İLK 11'LER

    Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Soner, Fredy, Ndao, Wright, Ghacha, Luiz Adriano

    Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskiy, Rodrigues, Gökhan İnler, Ndiaye, Onyekuru, Yusuf, Belhanda, Emre Akbaba

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