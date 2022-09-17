CANLI | ÜMRANİYESPOR - KASIMPAŞA

Ümraniyespor ve Kasımpaşa, Süper Lig'in 7. haftasında, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.
Recep Uçar yönetimindeki Ümraniyespor, Kasımpaşa karşısında ligdeki ilk galibiyeti için sahada. Kasımpaşa ise, 3 puanı hanesine yazdırarak üst sıralara tırmanma peşinde.
ÜMRANİYESPOR - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Suat Arslanboğa'nın orta hakemliğini yaptığı müsabaka, 17 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başladı. Mücadele, beIN Sports 1'den naklen ekranlara geliyor.