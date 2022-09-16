Yiğidolar Romanya deplasmanından zaferle ayrıldı l Spor haberleri...

Konferans Ligi 2. hafta maçında deplasmanda Cluj'u 1-0 yendi. Cluj 25'te gole çok yaklaştı. Sağdan kullanılan kornerde Yeboah'ın kafası direkten röndü. Dönen topu Muhar tamamlak istedi ama Charisis topu çizgiden çıkardı. 28'de ceza sahası içinde topla buluşan Angielski rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gradel hata yapmadı ve Sivas'ı öne geçirdi. İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi etkili pozisyonlar yakalasa da kaleci Ali Şaşal'ı geçemedi. Skoru koruyan temsilcimiz çok önemi bir galibiyet elde etti.
ROGER FEDERER TENİSİ BIRAKIYOR
İsviçreli tenisçi Roger Federer, gelecek hafta düzenlenecek Laver Cup'ın ardından kariyerini noktalayacağını duyurdu. İsviçreli sporcu, "Son dönemde vücudumun bana mesajı netti. 24 yıl boyunca bin 500'den fazla maç oynadım. Artık rekabetçi kariyerimi sona erdirme zamanının geldiğini kabul etmeliyim" dedi. Federer'in 20 Grand Slam şampiyonluğu bulunuyor.
OLYMPİAKOS JAMES'İ KADROSUNA KATTI
Olympiakos Katar ekibi Al Rayyan ile kontratını karşılıklı anlaşarak fesheden James Rodrigues'i transfer etti. Yunan ekibi 31 yaşındaki yıldızla sözleşme imzalandığını duyurdu. James Rodrigues, Al Rayyan formasıyla geçen sezon 15 karşılaşmada 5 gol, 7 asistlik performans sergilemişti. Yunan ekibi daha önce de Real Madrid'den ayrılan Marcelo'yu da almıştı.
KENDİMİ BU TAKIMA ADADIM
Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den kadrosuna kattığı Uruguaylı yıldız Lucas Torreira, kulüp televizyonuna konuştu: "Kendimi Galatasaray'a adadım" dedi. Torreira sezon sonu hedefi olarak da " Galatasaray'ın hedefi şampiyon olmaktır, ismine yakışan budur" ifadelerini kullandı.
MUSLERA HER ŞEYİ ANLATTI
Galatasaray'ı seçmesindeki etkenler sorusuna yıldız orta saha oyuncusu, "Fernando Muslera buraya gelmemin önemli bir parçası oldu. Gelmeden önce onunla konuştuk. Bana çok yardımcı oldu. Projeyi ve burada ne yapmak istediğimiz konusunda projeleri anlattı. Erden Bey'le (Timur), hocamızla, başkanla konuştuk. Burada taraftar da çok önemli bir parça... Burada güzel şeyler başarmak, bu projenin parçası olmak için geldim. Galatasaray gerçekten çok büyük bir kulüp" yanıtını verdi.