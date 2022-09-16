Yiğidolar Romanya deplasmanından zaferle ayrıldı l Spor haberleri...





KENDİMİ BU TAKIMA ADADIM

Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den kadrosuna kattığı Uruguaylı yıldız Lucas Torreira, kulüp televizyonuna konuştu: "Kendimi Galatasaray'a adadım" dedi. Torreira sezon sonu hedefi olarak da " Galatasaray'ın hedefi şampiyon olmaktır, ismine yakışan budur" ifadelerini kullandı.



MUSLERA HER ŞEYİ ANLATTI

Galatasaray'ı seçmesindeki etkenler sorusuna yıldız orta saha oyuncusu, "Fernando Muslera buraya gelmemin önemli bir parçası oldu. Gelmeden önce onunla konuştuk. Bana çok yardımcı oldu. Projeyi ve burada ne yapmak istediğimiz konusunda projeleri anlattı. Erden Bey'le (Timur), hocamızla, başkanla konuştuk. Burada taraftar da çok önemli bir parça... Burada güzel şeyler başarmak, bu projenin parçası olmak için geldim. Galatasaray gerçekten çok büyük bir kulüp" yanıtını verdi.