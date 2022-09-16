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    Yiğidolar Romanya deplasmanından zaferle ayrıldı l Spor haberleri...

    Yiğidolar, Romanya deplasmanında Cluj’u yenerek puanını 4’e çıkardı. Temsilcimize galibiyeti ge-ti ren golü 28’de penaltıdan Max Gradel kaydetti... İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 16 Eylül TAKVİM Gazetesi Spor haberleri...

    Sivas’tan maximum zafer

    Konferans Ligi 2. hafta maçında deplasmanda Cluj'u 1-0 yendi. Cluj 25'te gole çok yaklaştı. Sağdan kullanılan kornerde Yeboah'ın kafası direkten röndü. Dönen topu Muhar tamamlak istedi ama Charisis topu çizgiden çıkardı. 28'de ceza sahası içinde topla buluşan Angielski rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gradel hata yapmadı ve Sivas'ı öne geçirdi. İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi etkili pozisyonlar yakalasa da kaleci Ali Şaşal'ı geçemedi. Skoru koruyan temsilcimiz çok önemi bir galibiyet elde etti.



    ROGER FEDERER TENİSİ BIRAKIYOR
    İsviçreli tenisçi Roger Federer, gelecek hafta düzenlenecek Laver Cup'ın ardından kariyerini noktalayacağını duyurdu. İsviçreli sporcu, "Son dönemde vücudumun bana mesajı netti. 24 yıl boyunca bin 500'den fazla maç oynadım. Artık rekabetçi kariyerimi sona erdirme zamanının geldiğini kabul etmeliyim" dedi. Federer'in 20 Grand Slam şampiyonluğu bulunuyor.



    OLYMPİAKOS JAMES'İ KADROSUNA KATTI
    Olympiakos Katar ekibi Al Rayyan ile kontratını karşılıklı anlaşarak fesheden James Rodrigues'i transfer etti. Yunan ekibi 31 yaşındaki yıldızla sözleşme imzalandığını duyurdu. James Rodrigues, Al Rayyan formasıyla geçen sezon 15 karşılaşmada 5 gol, 7 asistlik performans sergilemişti. Yunan ekibi daha önce de Real Madrid'den ayrılan Marcelo'yu da almıştı.



    KENDİMİ BU TAKIMA ADADIM
    Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den kadrosuna kattığı Uruguaylı yıldız Lucas Torreira, kulüp televizyonuna konuştu: "Kendimi Galatasaray'a adadım" dedi. Torreira sezon sonu hedefi olarak da " Galatasaray'ın hedefi şampiyon olmaktır, ismine yakışan budur" ifadelerini kullandı.

    MUSLERA HER ŞEYİ ANLATTI
    Galatasaray'ı seçmesindeki etkenler sorusuna yıldız orta saha oyuncusu, "Fernando Muslera buraya gelmemin önemli bir parçası oldu. Gelmeden önce onunla konuştuk. Bana çok yardımcı oldu. Projeyi ve burada ne yapmak istediğimiz konusunda projeleri anlattı. Erden Bey'le (Timur), hocamızla, başkanla konuştuk. Burada taraftar da çok önemli bir parça... Burada güzel şeyler başarmak, bu projenin parçası olmak için geldim. Galatasaray gerçekten çok büyük bir kulüp" yanıtını verdi.



        CİMBOM İSPANYA'YI SALLADI!
        İspanyol medyasından Sport.es, "Türk takımı önemli oyuncularla dolu bir ekip kurdu. Lig şampiyonluğu mücadelesine dönmek ve 2000 yılında UEFA'yı kazanan takımı yeniden yakalamak istiyorlar. Şampiyonluklara geri dönmek istiyorlar" dedi.



        ADNAN POLAT 11 YIL SONRA FLORYA'DA
        Dün Florya'nın çok flaş bir konuğu vardı. Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat tam 11 yıl aradan sonra Florya'ya ayak bastı. Başkan Dursun Özbek'in davetlisi olarak tesislere gelen Polat teknik direktör Okan Buruk ve futbolcularla tek tek selamlaştı. Polat'ın bu ziyareti iç barış adına çok önemli bir adım oldu.



        BALOTELLİ ERKEN GİTSEYDİ SUAREZ'İ GETİRİYORDUK
        Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak önemli açıklamalara imza attı. Sancak, "Mario erken gitseydi; Suarez, Hulk, Cavanni ve Pato ile görüşmelerimiz oldu. Mario geç gidince gerçekleştiremedik. Kadromuzda iyi şu anda. Güzel oynayan takımlardan birisiyiz. Hedefimiz ilk 5. Her şey nasip. Allah nasip ederse Avrupa'ya da gideriz" diye konuştu.

        ATAKAŞ HATAYSPOR'UN KONUĞU KAYSERİSPOR
        Süper Lig'de Atakaş Hatayspor, bugün Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Ligde oynadığı 5 maçta galibiyeti bulunmayan Hatay temsilcisi, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Konuk ekip Kayserispor'un ise ilk 6 hafta sonunda 3 galibiyeti bulunuyor.



            500 BİN EURO VE DEĞERLİ EŞYALARINI ÇALDILAR
            Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller'in evine hırsız girdiği bildirildi. Alman medyasında yer alan haberlerde, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'in Barcelona ile oynadığı karşılaşma sırasında Müller'in evine giren hırsızların yaklaşık 500 bin euro değerinde nakit para, mücevher ve değerli eşya çaldığı belirtildi. Hırsızlar henüz bulunmadı.

            HALKBANK HOLLANDALI AZİZ'İ TRANSFER ETTİ
            Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, Hollandalı pasör çaprazı Nimir Abdel-Aziz'i kadrosuna kattı. 30 yaşındaki Abdel-Aziz, "Çok uzun zaman önce Türkiye'deydim ve harika zaman geçirdim. Bu yüzden geri dönmek, takım arkadaşlarımla kaynaşmak ve bu yıl istediğimiz sonuçlar için sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.



            KONYASPOR STAT İÇİN GERİ SAYIMA GEÇTİ
            Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nın saha zemininin uygunsuzluğu nedeniyle sezon başından beri iç saha maçlarını Eskişehir'de oynayan Konyaspor, hibrit çim çalışmalarının tamamlanmasıyla ekim ayı itibarıyla karşılaşmalarını sahasında yapacak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, stadı Ümraniyespor maçına hazırladıklarını söyledi.



            MARADONA GÖRÜNÜMLÜ MURAT!
            Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında Niğde Anadolu Fk, evinde Kahramanmaraş'ı 3-2 yenerek turladı. Ev sahibi ekipten Murat Şamil Kurt'un takımının ikinci golünü elle attığı görüldü. 56. dakikada Rıdvan Çelik'in yaptığı ortayı eliyle ağlara gönderen Murat Şamil büyük bir sevinç yaşarken Kahramanmaraş cephesi hakeme yoğun itirazlarda bulundu. Hakem Ramazan Doğanay ve yardımcıları Kahramanmaraş'ın tüm itirazlarına rağmen golü verdi. Türkiye Kupası 1. Turu'nda VAR sistemi kullanılmadığı için pozisyon detaylı şekilde incelenemedi. Niğde Belediyespor 90+2'de Umut Alpaslan ile 1 gol daha bularak maçı 3-2'ye getirdi ve tur atlayan taraf oldu. Sonuçlar: Nevşehir Belediye- Yozgat: 3-1, Çankırıspor- Boyabat: 0-4, Çatalca- Edirnespor: 4-1, Karaman-Burdur: 2-0, Mazıdağı- Özgüzeldere:(ERT).

            KURA ÇEKİMİ BUGÜN
            Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu Kura Çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. 2. eleme turunda 58 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve maçlar tek maç eleme sistemine göre oynanacak.



                ELAYİS'TEN BEŞİKTAŞ İTİRAFI
                Nec Nijmegen'de oynayan Elayis Tavşan, Beşiktaş'ın teklifini kabul etmeme nedenini açıkladı. Ülke basınına konuşan Elayis Tavşan Beşiktaş'tan transfer teklifi aldığını açıklarken, Türkiye'ye neden gelmediğine ilişkin soruya, "Burada her maçta oynuyorum. Beşiktaş'ta her maçta oynayıp oynamayacağınızı bilemezsiniz. Bu yüzden kulübümde kalmayı tercih ettim." diye konuştu. 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Hollanda Milli Takımı'nda oynamak istediğini de söyledi.



                GHEZZAL YİNE YOK
                Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Süper Lig'in 7. haftasındaki İstanbulspor maçında da forma giyemeyecek. Sezona iyi başlangıç yapan Ghezzal, ilk 2 haftada 2 gol, 1 asistlik performans göstermişti. Süper Lig'in 2. haftasındaki Alanyaspor maçında sakatlık yaşayan 30 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın son 4 maçında görev yapamadı. Ghezzal, 8. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisine yetiştirilmeye çalışılacak. Siyah- Beyazlılar'da sakatlıkları süren Dele Alli ve Atiba da İstanbulspor maçında forma giyemeyecek

                GALATASARAY ZİRVE AŞKINA!
                Galatasaray bugün lider Konyaspor ile mücadele edecek. Sarı-Kırmızılılar maçı kazandığı taktirde liderlik koltuğuna oturacak. Sarı-Kırmızılılar'da yeni transferlerden Juan Mata kadroda olmayacak.

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