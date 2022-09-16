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    • Spor
    • 16.09.2022 13:53
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    • 16.09.2022 13:54
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    Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri belli oldu

    Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri, kura çekimiyle belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Volkan Can ve Murat Şahin ile Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp yetkilileri katıldı.

    AA
    Türkiye’nin kupasında 2. tur eşleşmeleri belli oldu

    Kupada 2. tur müsabakaları, 27, 28 ve 29 Eylül tarihlerinde tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak.

    Toplam 58 takımın yer aldığı kura çekimi sonrası oluşan eşleşmeler şöyle:

    İnegölspor-BC Group Ağrı 1970

    Weecoins Kırklarelispor-Siirt İl Özel İdaresi

    Eskişehirspor-Muş 1984 Muşspor

    Pazarspor-Mazıdağı Fosfatspor

    Kırşehir FK-Kilis Belediyespor

    Ankaraspor-Kepez Belediyespor

    Sarıyer-Büyükçekmece Tepecikspor

    Çatalcaspor-Bitexen Sapanca Gençlikspor

    Eşin Group Nazilli Belediyespor-Gema Polimer Şile Yıldızspor

    Serik Beldiyespor-1954 Kelkit Belediyespor

    Şanlıurfaspor-Karşıyaka

    Niğde Anadolu FK-Yomraspor

    Belediye Derincespor-Amasyaspor FK

    Baynet İnşaat Balıkesirspor-Hacettepe 1945

    Ankara Demirspor-Karaman FK

    Adıyaman FK-Bartınspor

    Ergene Velimeşespor-Elazığ Karakoçan FK

    GMG Kastamonuspor-Nevşehir Belediyespor

    Uşakspor-Malatya Arguvanspor

    Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler

    Hes İlaç Afyonspor-Amberçay Eynesil Belediyespor

    Somaspor-Efeler 09 Spor FK

    Bursaspor-Boyabat 1868

    1922 Konyaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor

    Kuşadasıspor-Bulvarspor

    Menemen FK-Bigaspor

    Kocaelispor-Ayvalıkgücü Belediyespor

    Etimesgut Belediyespor-Yalovaspor

    Diyarbekirspor-Kars 36

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    Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri belli oldu
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