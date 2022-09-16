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    Krizdeki Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi’nde Kızılyıldız’ı 2-1 devirdi

    Sırp ekibi karşısında özellikle 70 dakika çok etkili bir futbol sergileyen Trabzonspor 16’da Marek Hamsik ile öne geçti 68’de Trezeguet süper bir şutla skoru 2-0’a getirdi. Trabzon 89’da Nikolic’in golüne engel olamasa da kazanmayı bildi...

    Fırtına’nın dönüşü

    UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçında Trabzonspor, Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etti. 15. dakikada Bakasetas'ın sağdan kullandığı kornerde, savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza alanı dışındaki Trezeguet'in önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Borjan, topu kornere çeldi.



    AÇILIŞI MAREK HAMSİK YAPTI
    16. dakikada Trezeguet'in ortasında, arka direkte uygun durumdaki Hamsik, altı pas içinde uçarak kafayla topu filelere gönderdi: 1-0. 33'te Bukari'nin şutunda kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.



    TREZEGUET'DEN HARİKA VURUŞ
    68. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Bakasetas'ın şık pasında, ceza alanına giren Trezeguet'nin harika şutunda top kaleci Borjan'ın sol üst köşesinden filelerle buluştu: 2-0.



    FERENCVAROS, MONACO'YU YENDİ
    Kızılyıldız 89'da Mustapha'nın pasında, Nikolic, yerden düzgün vuruşuyla farkı 1'e indirdi: 2-1. Maç bu sonuçla bitti. Gruptaki diğer maçta Ferencvaros, Monaco'yu deplasmanda 1-0 yendi.



        TRABZONSPOR'DA 4'LÜ ROTASYON!
        Teknik direktör Abdullah Avcı, son Adana Demirspor maçına göre 11'de 4 değişikliğe gitti. Vitor Hugo'nun yerine Denswil, Gbamin'in yerine Manuel Siopis, Bardhi'nin yerine Hamsik, Umut Bozok'ın yerine Djaniny forma giydi.



        HAMSİK VAR, SORUN YOK
        Yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon fazla forma giyemeyen Marek Hamsik dün ilk kez 11'de oynadı. 1 gol atan ve yine takımını harika organize eden Slovak yıldız ne kadar kilit bir isim olduğunu gösterdi.



        İŞTE GERÇEK TREZEGUET
        Sezon başından bu yana performansı ağır eleştiri alan Trezeguet dün yeteneklerini ortaya koydu. Hamsik'in golünde harika bir asist yapan Mısırlı futbolcu skoru 2-0 yapan golü de mükemmel bir şutla ağlara gönderdi. Trezeguet'in performansı en çok teknik direktör Abdullah Avcı'yı mutlu etti. Taraftarlar da yıldız futbolcuya tezarühatlarla çok büyük destek verdi.



            VARLIĞIMIZI HİSSETTİRDİK
            UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı yenerek Avrupa'daki galibiyet hasretine son veren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı maçın ardından açıklamalarda bulundu. Başarılı hoca, "Bugün daha dengeli, daha kompakt, merkezi kapatan ve topa sahip olan oyunun bütününde iyi bir Trabzonspor vardı" dedi. Avcı takımın 2. golünü kaydeden Trezeguet ile ilgili gelen soruya, "Trezeguet kendini kanıtlamış bir oyuncu. Bunu bir gün yapacağını biliyordum" yanıtını verdi.



            ABDÜLKADİR ÖMÜR HERKESİ KORKUTTU
            Kızılyıldız maçında oyuna girdikten 20 dakika sonra kendisini yere bırakan Abdülkadir Ömür oyuna devam edememiş ve durumu Bordo-Mavili taraftarları korkutmuştu. Genç oyuncunun yapılan kontrollerde önemli bir sorun olmadığı öğrenildi. Abdülkadir Ömür'ün karın ağrısı ve mide bulantısı yaşadığı belirtildi.

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