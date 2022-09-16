Krizdeki Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi’nde Kızılyıldız’ı 2-1 devirdi





VARLIĞIMIZI HİSSETTİRDİK

UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı yenerek Avrupa'daki galibiyet hasretine son veren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı maçın ardından açıklamalarda bulundu. Başarılı hoca, "Bugün daha dengeli, daha kompakt, merkezi kapatan ve topa sahip olan oyunun bütününde iyi bir Trabzonspor vardı" dedi. Avcı takımın 2. golünü kaydeden Trezeguet ile ilgili gelen soruya, "Trezeguet kendini kanıtlamış bir oyuncu. Bunu bir gün yapacağını biliyordum" yanıtını verdi.