Krizdeki Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi’nde Kızılyıldız’ı 2-1 devirdi

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçında Trabzonspor, Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etti. 15. dakikada Bakasetas'ın sağdan kullandığı kornerde, savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza alanı dışındaki Trezeguet'in önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Borjan, topu kornere çeldi.
AÇILIŞI MAREK HAMSİK YAPTI
16. dakikada Trezeguet'in ortasında, arka direkte uygun durumdaki Hamsik, altı pas içinde uçarak kafayla topu filelere gönderdi: 1-0. 33'te Bukari'nin şutunda kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.
TREZEGUET'DEN HARİKA VURUŞ
68. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Bakasetas'ın şık pasında, ceza alanına giren Trezeguet'nin harika şutunda top kaleci Borjan'ın sol üst köşesinden filelerle buluştu: 2-0.
FERENCVAROS, MONACO'YU YENDİ
Kızılyıldız 89'da Mustapha'nın pasında, Nikolic, yerden düzgün vuruşuyla farkı 1'e indirdi: 2-1. Maç bu sonuçla bitti. Gruptaki diğer maçta Ferencvaros, Monaco'yu deplasmanda 1-0 yendi.