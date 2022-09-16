CANLI | HATAYSPOR - KAYSERİSPOR

Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor evinde Kayserispor ile kozlarını paylaşıyor. Hatayspor - Kayserispor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Hatayspor - Kayserispor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.
HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Hatayspor: Erce, Kamil, Recep Burak, Burak, Adekugbe, Ruben, Onur, Boudjemaa, Saint Louis, Lobjanidze, El Kaabi
Kayserispor: Bilal, Onur, Arif, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso, Ramazan, Mensah, Thiam, İlhan.