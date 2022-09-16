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    • Spor
    • 16.09.2022 20:07
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    • 16.09.2022 20:08
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    CANLI | HATAYSPOR - KAYSERİSPOR

    Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor evinde Kayserispor'u konuk ediyor. Hatayspor - Kayserispor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    CANLI | Hatayspor - Kayserispor
    Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor evinde Kayserispor ile kozlarını paylaşıyor. Hatayspor - Kayserispor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

    HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Hatayspor - Kayserispor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

    HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

    Hatayspor: Erce, Kamil, Recep Burak, Burak, Adekugbe, Ruben, Onur, Boudjemaa, Saint Louis, Lobjanidze, El Kaabi

    Kayserispor: Bilal, Onur, Arif, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso, Ramazan, Mensah, Thiam, İlhan.

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