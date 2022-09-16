Son dakika: Milli güreşçi Taha Akgül dünya şampiyonu oldu





BELGRAD'DA 4. ALTIN MADALYA

Türkiye, Dünya Güreş Şampiyonası'nda yedinci gün sonunda 4 altın ve 3 bronz olmak üzere 7 madalyaya ulaştı.

Sırbistan'daki şampiyona 18 Eylül Pazar günü sona erecek.



BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül'ü kutladı.

Bakan Kasapoğlu yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Başkent Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran milli güreşçimiz Taha Akgül kardeşimi canı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Salonda İstiklal Marşı'mızın yankılanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, devam eden şampiyonada mücadele eden sporcularımıza başarılar diliyorum."