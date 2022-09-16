Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 16.09.2022 17:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.09.2022 18:29
    ABONE OL

    Adana Demirspor'dan Sion'a transfer olan Balotelli alem yapmaya başladı!

    Geçtiğimiz sezon başında Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a transfer olan ve gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Mario Balotelli, sosyal hayatındaki sorunlarını çözmüş gibi görünüyordu. Transferin son gününde flaş bir karar alarak İsviçre ekiplerinden Sion'a geçen Balotelli, sorunlu gece hayatına tekrar döndü. Yıldız futbolcu, kameralara olay görüntüler verdi. İşte İtalyan yıldızın olaylı gecesinden kareler...

    takvim.com.tr
    Balotelli yine gündemde! Eskiye dönüş başladı

    Geçtiğimiz sezon başında Adana Demirspor'a transfer olan ve çıktığı 31 karşılaşmada 18 gol ve 4 asist ile oynayarak lige damgasını vuran İtalyan yıldız Mario Balotelli, geçmişte yaşadığı sosyal absürtlüklere bir sünger çekmiş gibi görünüyordu.

    Süper Lig'in yeni sezonunda 2 karşılaşmaya çıkan Balotelli, sonrasında İsviçre'nin Sion takımına transfer olmuştu. Akdeniz temsilcisinden Sion'a 2.62 milyon Euro karşılığında transfer olan yıldız futbolcu, kariyeri boyunca değerini 32 milyon Euro'ya kadar yükseltmiş ancak futbol dışı yaşantısı dolayısıyla bir türlü dikiş tutturamamıştı.

    BALOTELLİ FENA YAKALANDI | VİDEO

    52 DAKİKA SAHADA KALDI

    İsviçre'ye eylül ayı itibariyle geçen Balotelli, olaylı yaşantısına tekrar dönmüşe benziyor. Yeni takımında ilk haftadan gündem olan Mario Balotelli, henüz iki karşılaşmada yer aldı ve toplamda 52 dakikada sahada kaldı.

        Dört gündür takımla antrenmanlara katılmadığı ve durumu ile ilgili kulübe herhangi bir bilgi vermediği iddia edilen Balotelli'nin bir videosu ise gündeme bomba gibi düştü. Sabah'ın Nau.ch'den derlediği habere göre, Balotelli İsviçre'nin Lozan kentinde bir mekanda doyasıya eğlendikten sonra otoparka doğru kız arkadaşının yardımıyla sarhoş bir şekilde giderken görüntülendi.

        "SEZONU SION'DA BİTİREMEZ"

        Saha içi ve saha dışı olayları ile gündeme tekrar düşmeye başlayan Balotelli, 'Acaba eski günlerine mi dönüyor?' sorusunu sordurttu ve Sion taraftarlarını çılgına çevirdi. Balotelli'yi sert sözlerle eleştiren İsviçreli efsane futbolcu Georges Bregy, "Balotelli kafasında bir şeyleri değiştirmeli. Elbette takıma ve lige alışması için birkaç maça ihtiyacı var ama benim büyük soru işaretlerim var. Böyle giderse muhtemelen sezonu Sion'da bitiremez." ifadelerini kullandı.

        Sion kulübünden görüntülerle ilgili herhangi bir açıklama gelmezken, Balotelli'nin kulübünün oynayacağı Rapperswil-Jona mücadelesinde forma giyip giymeyeceği merakla bekleniyor.

            MURAT SANCAK SÖYLEMİŞTİ
            Adana Demirspor başkanı Murat Sancak, Balotelli'nin Sion'a transferi sonrasında, "Mario bu, her gün bir haberi çıkıyor. Onu Sion'da dizginleyecek bir Murat Sancak yok, kahrını çekecek Gökhan Göktürk yok. Orada çok sorun yaşayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Sağlı sollu girdi!
            Haberler Spor Adana Demirspor'dan Sion'a transfer olan Balotelli alem yapmaya başladı!
                SON DAKİKA