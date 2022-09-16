Adana Demirspor'dan Sion'a transfer olan Balotelli alem yapmaya başladı!

Geçtiğimiz sezon başında Adana Demirspor'a transfer olan ve çıktığı 31 karşılaşmada 18 gol ve 4 asist ile oynayarak lige damgasını vuran İtalyan yıldız Mario Balotelli, geçmişte yaşadığı sosyal absürtlüklere bir sünger çekmiş gibi görünüyordu.
Süper Lig'in yeni sezonunda 2 karşılaşmaya çıkan Balotelli, sonrasında İsviçre'nin Sion takımına transfer olmuştu. Akdeniz temsilcisinden Sion'a 2.62 milyon Euro karşılığında transfer olan yıldız futbolcu, kariyeri boyunca değerini 32 milyon Euro'ya kadar yükseltmiş ancak futbol dışı yaşantısı dolayısıyla bir türlü dikiş tutturamamıştı.
52 DAKİKA SAHADA KALDI
İsviçre'ye eylül ayı itibariyle geçen Balotelli, olaylı yaşantısına tekrar dönmüşe benziyor. Yeni takımında ilk haftadan gündem olan Mario Balotelli, henüz iki karşılaşmada yer aldı ve toplamda 52 dakikada sahada kaldı.