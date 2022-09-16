Adana Demirspor'dan Sion'a transfer olan Balotelli alem yapmaya başladı!

"SEZONU SION'DA BİTİREMEZ"

Saha içi ve saha dışı olayları ile gündeme tekrar düşmeye başlayan Balotelli, 'Acaba eski günlerine mi dönüyor?' sorusunu sordurttu ve Sion taraftarlarını çılgına çevirdi. Balotelli'yi sert sözlerle eleştiren İsviçreli efsane futbolcu Georges Bregy, "Balotelli kafasında bir şeyleri değiştirmeli. Elbette takıma ve lige alışması için birkaç maça ihtiyacı var ama benim büyük soru işaretlerim var. Böyle giderse muhtemelen sezonu Sion'da bitiremez." ifadelerini kullandı.