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    Haydi çocuklar top sizde! Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir Avrupa'daki 2. sınavlarına çıkıyor l Spor haberleri

    Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde temsil eden, Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir bugün grupta 2. sınavlarına çıkıyor. İşte sizler için derlediğimiz 15 Eylül tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Haydi çocuklar top sizde!

    Avrupa'da sınav günü... Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir bugün ikinci maçlarını oynayacak. Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Dinamo Kiev'i mağlup eden Fenerbahçe, B Grubu'ndaki ikinci sınavında Rennes'e konuk olacak. Maç saat 22.00'de start alacak. Aynı kupadaki bir diğer temsilcimiz Trabzonspor ise H Grubu'nda evinde Kızılyıldız'ı konuk edecek. İlk maçını kaybeden Fırtına, saat 19.45'te başlayacak maçta ilk galibiyetini almak isteyecek. Konferans Ligi G Grubu'nda ise Sivasspor yine saat 19.45'te Cluj ile deplasmanda karşılaşacak. Konferans Ligi A Grubu'nda ise Başakşehir de saat 22.00'de zorlu Fiorentina deplasmanında galibiyet arayacak.



    ZOR BİR MAÇA ÇIKACAĞIZ
    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Rennes maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, "Yarın (bugün) zor bir maça çıkacağız. Rakibimizin değerini biliyoruz. Mükemmel oyuncuları var. Bize sahada problem çıkaracaklardır."dedi. Tecrübeli hoca, "Bana göre grubun iki favorisi Rennes ve Dinamo Kiev. Biz de kendimizi gruptan çıkabilecek takımlar arasında görüyoruz" diye konuştu.



    ARDA AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE
    Türk futbolunun üzerine titrediği, renklerin birleştiği bir isim o... Altyapıdaki performansıyla dikkat çekti, daha A takımdaki ilk maçında klasını gösterdi. Futbolseverlerin gözdesi olan Arda Güler'e, Fenerbahçe yönetimi ve teknik heyeti de bir jest yaptı, '10' numaralı formayı verdi. Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin gözbebeği Arda Güler sadece bizim ilgimizi kazanmadı, Avrupalılar'ın da dikkatini çekti. Piyasa değerini 9 milyon Euro'ya yükselten 17 yaşındaki yıldız 2005 doğumlu futbolcular arasında dünyada en değerli isim oldu. Üstelik başarılı futbolcu rakiplerine fark da attı. Başarılı oyuncu yeni güncellemeyle beraber rakipleriyle arasındaki farkı da oldukça açtı. Takipçisi Vitor Roque (7 milyon Euro) dışındaki herkese 2 kattan fazla fark atan Arda'nın zirvedeki yeri oldukça sağlam görünüyor. Arda Güler, Fenerbahçe ile imzaladığı sözleşmesinde "Her bir sezonda en az 1500 dakika (18 maç) oynayacak. Süre bundan az olduğu takdirde 5 milyon euro'ya serbest kalacak" maddesi var. Arda'nın sözleşmesindeki bu madde, Fenerbahçe taraftarını endişendiriyor.

    FENER'İN MAÇI HÜSEYİN GÖÇEK'İN
    Süper Lig'de 7. Haftanın hakemleri açıklandı. Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynayacağı maçı Hüseyin Göçek yönetecek.

    'KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ'
    Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu Fiorentina maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Genç hoca,"Fiorentina köklü ve iyi bir kulüp. Hazırlıklarımızı yaptık. Bu zamana kadar oynacağımız en zor maçlardan biri olacak."diye konuştu. Rakibi favori olarak gördüğünü söyleyen başarılı hoca,"Yarın ki (bugün) maçı kazanmak için oynayacağız."ifadelerini kullandı.

    'AMACIMIZ BURADAN GALİBİYETLE DÖNMEK'
    Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay Cluj maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Başarılı hoca,"Rakibimizin son oynadığı maçları izlettirdim tehlikeli tarafları da var, zaafları da var."dedi. Çalımbay, "İdeal bir zemin değil ama, bizim için önemli değil. Bizim tek amacımız buradan galibiyetle dönmek."diye konuştu.

    YÜKSEK RİSKLİ MAÇ!
    UEFA ile yapılan görüşmenin ardından F.Bahçe taraftarına az sayıda bilet ayrıldı. Görüşmelerin ardından 'Yüksek riskli maç' ilan edilen maçı, yaklaşık 20 bin taraftar izleyecek.



    BİZİ KISKANIYORLAR!
    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Olağan Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Özbek, "Mali bağımsızlık, Galatasaray'ın olmazsa olmazıydı. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkılması gerektiğini söyledik. O konudaki çalışmalarımız da çok güzel devam ediyor, umuyorum yakın zamanda başaracağız. Maliyeci arkadaşlar diyor ki yapamayız. Yahu nasıl yapamayız? Yapınca görürsünüz" diye konuştu. Transfer dönemini değerlendiren Başkan Özbek, "Yaptığımız transferlere herkes bir kulp takmaya çalışıyor. Icardi transferinde maliyet bizim söylediğimiz gibi değilmiş. PSG'deki maaşının 750 bin Euro'sunu vereceğiz. Icardi, eğer 20 gol atarsa 75 bin euro daha alacak. Kimse eğip bükmeye çalışmasın. Tüm bu transferlere karşı yapılan lafların altında bütünüyle kıskançlık olduğunu düşünüyorum. Geçen sezon yaz transfer döneminde 28 milyon Euro harcanmıştı. Bu dönem 26 milyon Euro harcandı" ifadesini kullandı. Taraftarlara gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür eden Özbek, "Tüm maçlarımızı kapalı gişe oynuyoruz. Benden bile kombine istiyorlar. Dedim bitti. Loca istiyorlar. Loca da bitti" dedi.

        57 HAFTALIK HASRET BİTER Mİ?
        Üst üste aldığı iki galibiyetle büyük bir moral bulan Galatasaray yarın Süper Lig'in flaş takımlarından Konyaspor ile Nef Stadı'nda karşılaşacak. Sarı- Kırmızılılar güçlü rakibini yendiği taktirde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak. Eğer Galatasaray, haftayı da zirvede bitirir ise 57 hafta sonra bir ilki başaracak. Çünkü Cimbom son olarak 2020- 21 sezonunda 27. haftayı lider olarak tamamlamıştı. Ardından deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 yenilen Sarı-Kırmızılılar bir daha zirveye çıkamamış ve şampiyonluğu da averajla Beşiktaş'a kaptırmıştı. Geçtiğimiz sezon tarihinin en başarısız dönemlerinden birisini yaşayan ve liderliğe 1 hafta bile yükselemeyen G.Saray bu sezon da zirveye henüz çıkamadı.



        DUBOIS'YA SÜRPRİZ KUTLAMA
        Cimbom'un Fransız sağ beki Leo Dubois dün 28 yaşına bastı. Yıldız futbolcu için idman öncesi sürpriz bir kutlama düzenlendi. Pastasındaki mumları üfleyen Dubois, "Bu sezon şampiyon olacağız" dedi.



        OMAR'DAN TEPKİ
        Sözleşmesi feshedilen Omar Elabdellaoui, Norveç basınına konuştu. Yıldız futbolcu, "Sezon başı teklifler vardı. Yönetim kalmamı istediği için geri çevirdim. Ama transfer kapanmadan 4-5 gün önce kulüp bulmam gerektiği söylendi. Bu haksızlık" ifadesini kullandı.



        İNGİLİZ GAZETECİYE G.SARAY YANITI
        Chelsea'de Thomas Tuchel'in gönderilmesinden sonra teknik direktörlük koltuğuna oturan Graham Potter, önceki gün düzenlenen basın toplantısında Avrupa'da tücrübesi olmadığına yönelik eleştirileri yanıtladı. Genç hoca, "UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a karşı maça çıktım. Fantastik bir deneyimdi" yanıtını verdi.

            İNGİLİZ TAYFA BEŞİKTAŞ'A BAYILDI!
            Beşiktaş'ın Premier Lig'den yaptığı transferler İngilizler'in de dikkatini çekti. Dele Alli ve Nathan Redmond'u manşetine çeken Daily Mail, "İngiliz tayfa Beşiktaş atmosferine bayıldı" başlığını kullandı. Haberde, "Boğaz'ın kıyısındaki sesler, Taksim Meydanı'na doğru dik bir şekilde yükselen yokuşların oluşturduğu doğal amfi tiyatrosuna yerleştirilmiş Beşiktaş'ın tarihi evi Vodafone Park'ın etrafında dönüp dolaşıyor. İstanbul'un Dolmabahçe Sarayı'nın yanı başındaki konumuyla garip bir şekilde uyumsuz bir gürültü yükseliyor" denildi.



            LJAJIC PAZAR'A DÜŞTÜ!
            Beşiktaş'ta bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen ve sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılan Adem Ljajic'le ilgili şok bir gelişme yaşanıyor. Transfer döneminde kendisine takım bulamayıp boşta kalan Sırp futbolcu ülkesinin takımlarından Novi Pazar ile antrenmanlara çıkıyor. Sırp basınında Slobodna'nın haberine göre Ljajic, Novi Pazar ile şu anda deneme idmanları yapıyor. Eğer performansı yeterli bulunursa 2 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtiliyor. Adem Ljajic, Beşiktaş'tan toplamda 12 milyon Euro kazanç sağladı.



            EUROLEAGUE'DE YENİ BAŞKAN DEJAN BODİROGA
            THY Euroleague Başkanlığı'na eski Sırp basketbolcu Dejan Bodiroga getirildi. Organizasyondan yapılan açıklamada, ligin hissedarları tarafından başkanlığa getirilen 49 yaşındaki Bodiroga'nın direktörlük de yapacağı kaydedildi. Bodiroga, basketbolu bıraktıktan sonra Sırbistan Basketbol Federasyonu başkan yardımcılığı görevini yürüttü.

            M. CİTY DORTMUND'U HAALAND'LA DEVİRDİ
            UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 2.hafta maçında M.City Dortmund'u 1-0 geriye düştüğü maçta 80'de Stones ve 84'te Haaland'ın attığı gollerle 2-1 yenerek Diğer sonuçlar: Rangers- Napoli: 3-0, Milan-D.Zagrep: 3-1, Chelsea-Salzburg: 1-1, Shakhtar- Celtic: 1-1, R. Madrid-Lipzig: 2-0, Kopenhag-Sevilla: 0-0, Juventus-Benfica: 1-2, M.Haifa-PSG: 1-3.



            OLYMPİAKOS JAMES'İ KİRALAMAK İSTİYOR
            Olympiakos transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Al Rayyan'da top koşturan Kolombiyalı süper yıldız James Rodrigues'i kiralık olarak kadrosuna katmak için büyük mesafe kat etti. Yunan ekibinin bugün sona erecek transfer dönemini James hamlesiyle kapatmayı planlıyor. Yunan ekibi daha önce Real Madrid'den ayrılan Marcelo'yu transfer etmişti.

            SİOPİS 11'DE BAŞLAYACAK!
            Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın bugünkü maçta Siopis'i 11'de başlatması bekleniyor. Tecrübeli hoca orta sahada sertlik dozajını artırmak istiyor.



            YAZICI UĞURCAN'I GEÇTİ
            Trabzonspor'un yıldızı Yusuf Yazıcı, 17 milyon Euro'luk piyasa değeriyle Süper Lig'in en değerli Türk futbolcuları listesinde zirveye yerleşti. 18 milyon Euro'luk piyasa değerinde düşüş yaşayan Uğurcan Çakır, zirve koltuğunu takım arkadaşına devretti. Bordo-Mavililer'in başarılı file bekçisi Uğurcan 15, Fenerbahçe'nin eldiveni Altay Bayındır 15 ve Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu 15 milyon Euro değerinde. Süper Lig'deki en değerli Türk futbolcular listesinde Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür de, 10 buçuk milyon Euro'luk değerlerini koruyarak Ferdi Kadıoğlu'nun ardından altıncı sırada yer aldı.

            GÖZTEPE HOCASINI ARIYOR
            1. LİG'DE pazar günü Altınordu ile karşılaşacak Göztepe'de yönetim henüz yeni teknik direktörünü bulabilmiş değil. İzmir ekibinde adaylar arasında Fuat Çapa, Hüseyin Eroğlu, Volkan Demirel ve Tamer Tuna bulunuyor.

            1 MİLYAR EURO'YA SERBEST!
            Barcelona, orta saha oyuncusu Gavi ile yeni sözleşme imzaladı. 18 yaşındaki İspanyol futbolcuyla 2026 yılına kadar sözleşme imzalandı. Gavi'nin serbest kalma bedeli 1 milyar Euro.



            KARŞIYAKA 2 GOLLE TURLADI
            Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Karşıyaka deplasmanda Bergama Belediyespor'u 2-1 yenerek turladı. İzmir ekibininin gollerini Fatih Ergen ve Kerem Pala attı. Sonuçlar: Fatsa-Yomra: 0-1, Siirt Özel İdare- Yüksekova: 2-0, Karakoçan- Elazığ: 1-0,
            Kelkit Bld.-Dersim: 3-0, Bingöl-Ağrı: 1-10, Erbaa-Gümüşhane: 0-1, Kilis- Osmaniye: 0-0, (4-3 pen.), 1922 Konya-Kestel: 2-0, Hacettepe-Kırıkkale B.Anadolu: 3-0, Tepecik-Bayrampaşa: 2-0, Şile- Darıca: 1-1 (4-3 pen.), Turgutlu- Kuşadası: 1-1 (2-4 penaltılarla)

            A SPOR'DA FUTBOL ŞÖLENİ
            Ziraat Türkiye Kupası ilk turu bugün oynanacak 6 maçla sona erecek. A Spor iki canlı yayınla futbolseverleri mutlu edecek. Niğde-Kahramanmaraş ve Çatalca- Edirne karşılaşmaları A kaliteyle izleyecilerle buluşacak.

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