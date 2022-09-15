Haydi çocuklar top sizde! Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir Avrupa'daki 2. sınavlarına çıkıyor l Spor haberleri

FENER'İN MAÇI HÜSEYİN GÖÇEK'İN

Süper Lig'de 7. Haftanın hakemleri açıklandı. Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynayacağı maçı Hüseyin Göçek yönetecek.



'KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ'

Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu Fiorentina maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Genç hoca,"Fiorentina köklü ve iyi bir kulüp. Hazırlıklarımızı yaptık. Bu zamana kadar oynacağımız en zor maçlardan biri olacak."diye konuştu. Rakibi favori olarak gördüğünü söyleyen başarılı hoca,"Yarın ki (bugün) maçı kazanmak için oynayacağız."ifadelerini kullandı.



'AMACIMIZ BURADAN GALİBİYETLE DÖNMEK'

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay Cluj maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Başarılı hoca,"Rakibimizin son oynadığı maçları izlettirdim tehlikeli tarafları da var, zaafları da var."dedi. Çalımbay, "İdeal bir zemin değil ama, bizim için önemli değil. Bizim tek amacımız buradan galibiyetle dönmek."diye konuştu.



YÜKSEK RİSKLİ MAÇ!

UEFA ile yapılan görüşmenin ardından F.Bahçe taraftarına az sayıda bilet ayrıldı. Görüşmelerin ardından 'Yüksek riskli maç' ilan edilen maçı, yaklaşık 20 bin taraftar izleyecek.







BİZİ KISKANIYORLAR!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Olağan Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Özbek, "Mali bağımsızlık, Galatasaray'ın olmazsa olmazıydı. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkılması gerektiğini söyledik. O konudaki çalışmalarımız da çok güzel devam ediyor, umuyorum yakın zamanda başaracağız. Maliyeci arkadaşlar diyor ki yapamayız. Yahu nasıl yapamayız? Yapınca görürsünüz" diye konuştu. Transfer dönemini değerlendiren Başkan Özbek, "Yaptığımız transferlere herkes bir kulp takmaya çalışıyor. Icardi transferinde maliyet bizim söylediğimiz gibi değilmiş. PSG'deki maaşının 750 bin Euro'sunu vereceğiz. Icardi, eğer 20 gol atarsa 75 bin euro daha alacak. Kimse eğip bükmeye çalışmasın. Tüm bu transferlere karşı yapılan lafların altında bütünüyle kıskançlık olduğunu düşünüyorum. Geçen sezon yaz transfer döneminde 28 milyon Euro harcanmıştı. Bu dönem 26 milyon Euro harcandı" ifadesini kullandı. Taraftarlara gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür eden Özbek, "Tüm maçlarımızı kapalı gişe oynuyoruz. Benden bile kombine istiyorlar. Dedim bitti. Loca istiyorlar. Loca da bitti" dedi.