Haydi çocuklar top sizde! Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir Avrupa'daki 2. sınavlarına çıkıyor l Spor haberleri

Avrupa'da sınav günü... Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir bugün ikinci maçlarını oynayacak. Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Dinamo Kiev'i mağlup eden Fenerbahçe, B Grubu'ndaki ikinci sınavında Rennes'e konuk olacak. Maç saat 22.00'de start alacak. Aynı kupadaki bir diğer temsilcimiz Trabzonspor ise H Grubu'nda evinde Kızılyıldız'ı konuk edecek. İlk maçını kaybeden Fırtına, saat 19.45'te başlayacak maçta ilk galibiyetini almak isteyecek. Konferans Ligi G Grubu'nda ise Sivasspor yine saat 19.45'te Cluj ile deplasmanda karşılaşacak. Konferans Ligi A Grubu'nda ise Başakşehir de saat 22.00'de zorlu Fiorentina deplasmanında galibiyet arayacak.
ZOR BİR MAÇA ÇIKACAĞIZ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Rennes maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, "Yarın (bugün) zor bir maça çıkacağız. Rakibimizin değerini biliyoruz. Mükemmel oyuncuları var. Bize sahada problem çıkaracaklardır."dedi. Tecrübeli hoca, "Bana göre grubun iki favorisi Rennes ve Dinamo Kiev. Biz de kendimizi gruptan çıkabilecek takımlar arasında görüyoruz" diye konuştu.
ARDA AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE
Türk futbolunun üzerine titrediği, renklerin birleştiği bir isim o... Altyapıdaki performansıyla dikkat çekti, daha A takımdaki ilk maçında klasını gösterdi. Futbolseverlerin gözdesi olan Arda Güler'e, Fenerbahçe yönetimi ve teknik heyeti de bir jest yaptı, '10' numaralı formayı verdi. Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin gözbebeği Arda Güler sadece bizim ilgimizi kazanmadı, Avrupalılar'ın da dikkatini çekti. Piyasa değerini 9 milyon Euro'ya yükselten 17 yaşındaki yıldız 2005 doğumlu futbolcular arasında dünyada en değerli isim oldu. Üstelik başarılı futbolcu rakiplerine fark da attı. Başarılı oyuncu yeni güncellemeyle beraber rakipleriyle arasındaki farkı da oldukça açtı. Takipçisi Vitor Roque (7 milyon Euro) dışındaki herkese 2 kattan fazla fark atan Arda'nın zirvedeki yeri oldukça sağlam görünüyor. Arda Güler, Fenerbahçe ile imzaladığı sözleşmesinde "Her bir sezonda en az 1500 dakika (18 maç) oynayacak. Süre bundan az olduğu takdirde 5 milyon euro'ya serbest kalacak" maddesi var. Arda'nın sözleşmesindeki bu madde, Fenerbahçe taraftarını endişendiriyor.
FENER'İN MAÇI HÜSEYİN GÖÇEK'İN
Süper Lig'de 7. Haftanın hakemleri açıklandı. Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynayacağı maçı Hüseyin Göçek yönetecek.
'KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ'
Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu Fiorentina maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Genç hoca,"Fiorentina köklü ve iyi bir kulüp. Hazırlıklarımızı yaptık. Bu zamana kadar oynacağımız en zor maçlardan biri olacak."diye konuştu. Rakibi favori olarak gördüğünü söyleyen başarılı hoca,"Yarın ki (bugün) maçı kazanmak için oynayacağız."ifadelerini kullandı.
'AMACIMIZ BURADAN GALİBİYETLE DÖNMEK'
Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay Cluj maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Başarılı hoca,"Rakibimizin son oynadığı maçları izlettirdim tehlikeli tarafları da var, zaafları da var."dedi. Çalımbay, "İdeal bir zemin değil ama, bizim için önemli değil. Bizim tek amacımız buradan galibiyetle dönmek."diye konuştu.
YÜKSEK RİSKLİ MAÇ!
UEFA ile yapılan görüşmenin ardından F.Bahçe taraftarına az sayıda bilet ayrıldı. Görüşmelerin ardından 'Yüksek riskli maç' ilan edilen maçı, yaklaşık 20 bin taraftar izleyecek.
BİZİ KISKANIYORLAR!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Olağan Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Özbek, "Mali bağımsızlık, Galatasaray'ın olmazsa olmazıydı. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkılması gerektiğini söyledik. O konudaki çalışmalarımız da çok güzel devam ediyor, umuyorum yakın zamanda başaracağız. Maliyeci arkadaşlar diyor ki yapamayız. Yahu nasıl yapamayız? Yapınca görürsünüz" diye konuştu. Transfer dönemini değerlendiren Başkan Özbek, "Yaptığımız transferlere herkes bir kulp takmaya çalışıyor. Icardi transferinde maliyet bizim söylediğimiz gibi değilmiş. PSG'deki maaşının 750 bin Euro'sunu vereceğiz. Icardi, eğer 20 gol atarsa 75 bin euro daha alacak. Kimse eğip bükmeye çalışmasın. Tüm bu transferlere karşı yapılan lafların altında bütünüyle kıskançlık olduğunu düşünüyorum. Geçen sezon yaz transfer döneminde 28 milyon Euro harcanmıştı. Bu dönem 26 milyon Euro harcandı" ifadesini kullandı. Taraftarlara gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür eden Özbek, "Tüm maçlarımızı kapalı gişe oynuyoruz. Benden bile kombine istiyorlar. Dedim bitti. Loca istiyorlar. Loca da bitti" dedi.