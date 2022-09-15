Niğde Anadolu FK'dan Kahramanmaraşspor'a şok! Goller burada

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, 1. tur müsabakaları ile devam ediyor. Turun 15 Eylül tarihinde oynanan ilk karşılaşmasında Niğde Anadolu FK ile Kahramanmaraşspor karşı karşıya geldi.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 13:00'te başladı. Maçı hakem Ramazan Doğanay yönetti.
5 DAKİKADA GERİYE DÜŞTÜ 85 DAKİKADA DÖNDÜ
Kıyasıya bir rekabete sahne olan mücadelede Niğde Anadolu FK, 5 dakikada 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazanarak tur atlayan taraf oldu.