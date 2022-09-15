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    • Spor
    • 15.09.2022 15:26
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    • 15.09.2022 15:38
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    Niğde Anadolu FK'dan Kahramanmaraşspor'a şok! Goller burada

    Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve A Spor'dan naklen ekranlara gelen Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 15 Eylül Perşembe günü, Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Niğde Anadolu - Kahramanmaraş maçı oynandı. Niğde Anadolu FK, maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Maçın gollerini ve özetini haberimizden izleyebilirsiniz...

    takvim.com.tr
    İZLE | Niğde Anadolu FK’dan akılalmaz galibiyet!

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, 1. tur müsabakaları ile devam ediyor. Turun 15 Eylül tarihinde oynanan ilk karşılaşmasında Niğde Anadolu FK ile Kahramanmaraşspor karşı karşıya geldi.

    Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 13:00'te başladı. Maçı hakem Ramazan Doğanay yönetti.

    5 DAKİKADA GERİYE DÜŞTÜ 85 DAKİKADA DÖNDÜ

    Kıyasıya bir rekabete sahne olan mücadelede Niğde Anadolu FK, 5 dakikada 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazanarak tur atlayan taraf oldu.
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        Haberler Spor Niğde Anadolu FK'dan Kahramanmaraşspor'a şok! Goller burada
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