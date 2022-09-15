Abdullah Avcı Kasım ayını işaret etti: Kasım ayından sonra daha iyi işler yapacağız

UEFA Avrupa Ligi'nde bugün Kızılyıldız ile karşılaşacak Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli hoca, "Trabzonspor 22 aydır ligde bütün takımlardan fazla puan alan, gol atan ve en az gol yiyen takım... 22 ay bitti. 21 ay Trabzonspor'da harika işler oldu. 3 kupa, oyun kalitesi, prestij, yurt dışına oyuncu satışı, taraftar dünyada örnek gösterildi. Bizim yolumuz uzun bir yol!" dedi.
Avcı, "Şampiyon takımın daha hazırlık maçlarında denizi bulandırma durumu vardı. Benim ve ekibimin yolu uzun bir yol. Biz sadece oyun, oyuncu, Avrupa standartlarında daha iyisini nasıl yapabiliriz diye çalışıyoruz. Ektiklerimizi bir anda yıkıp atamayız. Özellikle kasım ayından sonra daha iyi şeyler yapacağız" diye konuştu.
Tecrübeli hoca, "Rakibimiz Sırbistan'ın en değerli kulüplerinden biri. Kazanarak grupta iddialı hale gelip devam etmek istiyoruz. Her sene en az gol yiyen takımlar oluşturduk. İyi bir takımız. Aile ortamı da var. Geçen seneden daha iyisini yapabiliriz bu kadar iddialıyım" diyerek sözlerini tamamladı.