Abdullah Avcı Kasım ayını işaret etti: Kasım ayından sonra daha iyi işler yapacağız





Avcı, "Şampiyon takımın daha hazırlık maçlarında denizi bulandırma durumu vardı. Benim ve ekibimin yolu uzun bir yol. Biz sadece oyun, oyuncu, Avrupa standartlarında daha iyisini nasıl yapabiliriz diye çalışıyoruz. Ektiklerimizi bir anda yıkıp atamayız. Özellikle kasım ayından sonra daha iyi şeyler yapacağız" diye konuştu.