Trabzonspor Teknik direktörü Abdullah Avcı oyuncularına seslendi: Siz de kabul etmeyeceksiniz!

Adana Demirspor'a 3-2 yenilerek 6 hafta sonunda 2. yenilgisini alan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı oyuncularıyla özel bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam, maçın ardından soyunma odasında oyuncularına konuşma yaparak, morallerini yükseltmeleri gerektiğini söyledi. Avcı, sorunları araştırarak ve daha çok çalışarak çözeceklerini oyuncularına aktararak, "Kaybetmek de kazanmak da futbolun içerisinde var. Şu an iyi bir süreç yaşamıyoruz ama bu süreci toparlaması gereken de bizleriz. Şampiyonluklar sonrasında bazen bu tür dönemler olabiliyor. Sorunları tespit edeceğiz ve sorunları çözmek adına gereken her şeyi yine hep birlikte yapacağız. Ben bu durumu kabul etmiyorum, siz de kabul etmeyin, etmeyeceksiniz. Ayağa kalkacağız" ifadelerini kullandı. Ligin ilk 6 haftasında 3 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik ile 10 puan toplayan Bordo- Mavililer, Abdullah Avcı'nın görevde bulunduğu 3 sezonun 6 haftalık döneminde en kötü performansı sergiledi.
NEREDE O ESKİ TREZEGUET
Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Trezeguet, Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir kariyerinde sergilediği başarılı futbolla dikkat çekmişti. Mısırlı yıldız, Trabzonspor kariyerine ise istediği başlangıcı yapamadı. 10 maçta forma giyen tecrübeli oyuncunun 1 gol ve 1 asisti bulunuyor.
UMUT BOZOK'UN BÜYÜK ŞANSSIZLIĞI
Trabzonspor'un yeni transferi, geçen sezon Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de gol kralı olan Umut Bozok, Bordo-Mavili takım kariyerine şanssız bir başlangıç yaptı. Fırtına'nın son iki resmi maçında 11'de sahaya çıkan Umut, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Ferencvaros maçında ve Süper Lig'deki Adana Demirspor maçında takımının ikinci gollerini kaydetmişti. Ancak Trabzonspor iki maçtan da sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı. (Yunus Emre SEL)