Trabzonspor Teknik direktörü Abdullah Avcı oyuncularına seslendi: Siz de kabul etmeyeceksiniz!

Adana Demirspor'a 3-2 yenilerek 6 hafta sonunda 2. yenilgisini alan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı oyuncularıyla özel bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam, maçın ardından soyunma odasında oyuncularına konuşma yaparak, morallerini yükseltmeleri gerektiğini söyledi. Avcı, sorunları araştırarak ve daha çok çalışarak çözeceklerini oyuncularına aktararak, "Kaybetmek de kazanmak da futbolun içerisinde var. Şu an iyi bir süreç yaşamıyoruz ama bu süreci toparlaması gereken de bizleriz. Şampiyonluklar sonrasında bazen bu tür dönemler olabiliyor. Sorunları tespit edeceğiz ve sorunları çözmek adına gereken her şeyi yine hep birlikte yapacağız. Ben bu durumu kabul etmiyorum, siz de kabul etmeyin, etmeyeceksiniz. Ayağa kalkacağız" ifadelerini kullandı. Ligin ilk 6 haftasında 3 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik ile 10 puan toplayan Bordo- Mavililer, Abdullah Avcı'nın görevde bulunduğu 3 sezonun 6 haftalık döneminde en kötü performansı sergiledi.