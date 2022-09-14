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    • Spor
    • 14.09.2022 12:00
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    • 14.09.2022 12:03
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    Bunun adı mucize! Sacha Boey dipten zirveye

    Sezon başında takımda düşünülmeyen Sacha Boey, milli takım seçme konusunda hareketli günler yaşıyor. Kamerun asıllı olan Boey, Fransız pasaportuna da sahip durumda bulunuyor. Galatasaray'da gösterdiği performans sonrasında tekrar ilk 11'e dönen Sacha Boey hakkındaki gerçeklere ise takvim.com.tr ulaştı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Özel Haber | Bunun adı mucize!

    Galatasaray'da şu ana kadar sezonun en flaş isimlerinin başında Sacha Boey geliyor. Genç yıldız uzun yıllar konuşulacak bir başarı hikayesinin altına imzasını atıyor. Sezon başında tamamen gözden çıkarılan ve kendisine takım bulması istenen Boey ülkesi Fransa'ya gitmiş ve bazı takımlarla görüşme yapmıştı.

    REZERV TAKIMLA BAŞLAMIŞTI
    Hiçbir kulüple anlaşamayınca İstanbul'a geri dönen yıldız futbolcu, Avusturya kampına götürülmemiş ve teknik direktör Okan Buruk'un talimatıyla rezerv takımla beraber idmanlara başlamıştı.

    TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU
    Ancak yeni transfer Leo Dubois ve Omar'ın şok sakatlığı sonrası sürpriz bir şekilde sezonun ilk haftasında Antalyaspor karşısında 11'de forma giyen Sacha Boey her maç yükselen bir performans ortaya koydu. Şu anda ligin en iyi sağ beki durumuna gelen ve Galatasaraylı taraftarların sevgilisi olan Fransız yıldızla ilgili flaş bir gelişme daha yaşanıyor.


        Geçtiğimiz sezon milli takım tercihini Kamerun'dan yana kullanmaya karar veren Boey, önünde Dünya Kupası'nda oynama fırsatı olmasına rağmen herkesi şaşırtan bir karar verdi. 22 yaşındaki futbolcu, Kamerun adına oynamaktan vazgeçti.

        takvim.com.tr GERÇEĞE ULAŞTI
        Bu flaş kararın arkasında yatan nedeni takvim.com.tr ortaya çıkardı. Alınan bilgilere göre Fransa Milli Takımı'nın yetkilileri Sacha Boey'u aradı. Yapılan görüşmede Boey'a, teknik direktör Didier Deschapms'ın performansını takip ettiği iletildi.

        HAVUZA DAHİL EDİLDİ
        Bu önemli gelişme sonrası da Fransız futbolcunun Kamerun Milli Takımı'nı geri çevirdiği öğrenildi. Boey'un şu anda Fransa'nın sağ bek pozisyonundaki geniş oyuncu havuzuna dahil edildiği belirtiliyor. Eğer genç futbolcu bu performansını önümüzdeki haftalarda da sürdürürse Deschamps tarafından kadroya alınabileceği ifade ediliyor.

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