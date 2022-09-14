Bunun adı mucize! Sacha Boey dipten zirveye

TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU

Ancak yeni transfer Leo Dubois ve Omar'ın şok sakatlığı sonrası sürpriz bir şekilde sezonun ilk haftasında Antalyaspor karşısında 11'de forma giyen Sacha Boey her maç yükselen bir performans ortaya koydu. Şu anda ligin en iyi sağ beki durumuna gelen ve Galatasaraylı taraftarların sevgilisi olan Fransız yıldızla ilgili flaş bir gelişme daha yaşanıyor.