Bunun adı mucize! Sacha Boey dipten zirveye

Galatasaray'da şu ana kadar sezonun en flaş isimlerinin başında Sacha Boey geliyor. Genç yıldız uzun yıllar konuşulacak bir başarı hikayesinin altına imzasını atıyor. Sezon başında tamamen gözden çıkarılan ve kendisine takım bulması istenen Boey ülkesi Fransa'ya gitmiş ve bazı takımlarla görüşme yapmıştı.
REZERV TAKIMLA BAŞLAMIŞTI
Hiçbir kulüple anlaşamayınca İstanbul'a geri dönen yıldız futbolcu, Avusturya kampına götürülmemiş ve teknik direktör Okan Buruk'un talimatıyla rezerv takımla beraber idmanlara başlamıştı.
TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU
Ancak yeni transfer Leo Dubois ve Omar'ın şok sakatlığı sonrası sürpriz bir şekilde sezonun ilk haftasında Antalyaspor karşısında 11'de forma giyen Sacha Boey her maç yükselen bir performans ortaya koydu. Şu anda ligin en iyi sağ beki durumuna gelen ve Galatasaraylı taraftarların sevgilisi olan Fransız yıldızla ilgili flaş bir gelişme daha yaşanıyor.