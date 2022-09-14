Fenerbahçe teknik direktörü Jesus'tan müthiş istatistik! Profesör ağızları açık bıraktı

SADECE 3 YENİLGİ GÖRDÜ

'Profesör' lakaplı Jorge Jesus, şimdiye kadar Fransız takımlarına karşı 14 kez sınav verdi. Paris Saint Germain ile 6, Bordeaux, Lyon, Monaco ve Marsilya ile 2'şer kez karşılaştı. 14 maçta 7 kez kazanırken sadece 3 yenilgi gördü.