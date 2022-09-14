Fenerbahçe teknik direktörü Jesus'tan müthiş istatistik! Profesör ağızları açık bıraktı

Süper Lig'de ilk 5 haftada 3 galibiyet elde eden ve 10 puan toplayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında da evinde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 2-1'lik skorla mağlup etti.
MÜTHİŞ BİR HAVA OLUŞTURDU
Sezon başında göreve gelen Portekizli teknik adam, yeni transferle birlikte müthiş bir hava oluşturdu. Jesus, Süper Lig ve Avrupa'da sürekli hücumu ve golü düşünen, iştahlı futboluyla taraftarları şampiyonluk havasına soktu.
BAŞARISI İLE DİKKAT ÇEKİYOR
Portekizli çalıştırıcı, 16 Eylül tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Rennes'i de mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etmenin planlarını yapıyor. Tecrübeli teknik adam, Avrupa kupalarındaki başarılı istatistiğiyle dikkatleri çekiyor.