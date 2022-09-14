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    • Spor
    • 14.09.2022 12:21
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    • 14.09.2022 12:25
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    Fenerbahçe teknik direktörü Jesus'tan müthiş istatistik! Profesör ağızları açık bıraktı

    Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe, Avrupa mücadelesinde Fransa'nın Rennes ekibi ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getiren sarı lacivertliler, yakaladığı muhteşem ivme ile dikkatleri çekerken, Jesus'un o istatistiği de dikkat çekiyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber | Jesus’tan müthiş istatistik! Ağızları açık bıraktı

    Süper Lig'de ilk 5 haftada 3 galibiyet elde eden ve 10 puan toplayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında da evinde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 2-1'lik skorla mağlup etti.

    MÜTHİŞ BİR HAVA OLUŞTURDU

    Sezon başında göreve gelen Portekizli teknik adam, yeni transferle birlikte müthiş bir hava oluşturdu. Jesus, Süper Lig ve Avrupa'da sürekli hücumu ve golü düşünen, iştahlı futboluyla taraftarları şampiyonluk havasına soktu.

    BAŞARISI İLE DİKKAT ÇEKİYOR

    Portekizli çalıştırıcı, 16 Eylül tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Rennes'i de mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etmenin planlarını yapıyor. Tecrübeli teknik adam, Avrupa kupalarındaki başarılı istatistiğiyle dikkatleri çekiyor.

        SADECE 3 YENİLGİ GÖRDÜ

        'Profesör' lakaplı Jorge Jesus, şimdiye kadar Fransız takımlarına karşı 14 kez sınav verdi. Paris Saint Germain ile 6, Bordeaux, Lyon, Monaco ve Marsilya ile 2'şer kez karşılaştı. 14 maçta 7 kez kazanırken sadece 3 yenilgi gördü.

        Fransız takımlarına karşı müthiş bir istatistik yakalayan Jorge Jesus, Avrupa Ligi'nde şimdiye kadar çıktığı 61 maçta 35 galibiyet ve 13 beraberlik elde etti. 13 kez de sahadan yenik ayrıldı.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 52 kez boy gösteren 68 yaşındaki teknik adam, 17 galibiyet, 11 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşadı. Uluslararası kupalarda ise toplamda 165 karşılaşmada 80 galibiyeti hanesine yazdırdı.

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