Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 14.09.2022 12:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.09.2022 12:12
    ABONE OL

    Beşiktaş başkanı Çebi'nin danışmanından olay sözler! Valerien Ismael'i yerden yere vurdu

    Süper Lig'in 6 haftasında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile oynayan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'e eleştiriler yöneltildi. Bu eleştirilerden en dikkat çekeni ise Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'nin danışmanlığını yapan Faik Gürses'ten geldi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber | Çebi’nin danışmanından olay sözler!

    Süper Lig'de 6 hafta sonunda elde ettiği 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan toplayan Beşiktaş'ta son hafta Başakşehir karşısında elde edilen 1-0'lık yenilgi sonrası Teknik Direktör Valerien Ismael'e eleştiri okları yöneldi.

    Bu eleştirilerden en dikkat çekeni ise Faik Gürses'e ait… Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin danışmanlığını yapan Gürses'in, Fransız teknik adamla ilgili sert eleştirilerde bulunması sosyal medyada da çok konuşuldu.

    Siyah-beyazlı taraftarlar, "Çebi hocayı direkt eleştirmiyor ama danışmanı aracılığıyla hocaya sert eleştiriler geliyor." olarak yorumlandı.

        Faik Gürses yaptığı yorumlarda, "Yanında gerçek stoperler oturuyor. Maça Necip'le başlamanın bir manası yok. Talha ile başla sen de başını yakma. Redmond'u oyuna aldı adama 10 dakika top gelmedi. Hocadan bir reaksiyon yok. Sanki Beşiktaş'ı beraberliğe kurgulamış bir adam vardı kenarda. Maçı bağıra bağıra verdi." ifadelerini kullandı.

        Faik Gürses'in, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin danışmanı olmasına rağmen Valerien Ismael'i yerden yere vurması yönetimle hoca arasında iletişimin çok da güçlü olmadığını gösteriyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Gürses'in yaptığı yorumlar ile ilgili vereceği tepki merak ediliyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        PKK’ya ağır darbe! Terör mağarasından cephanelik çıktı
        Haberler Spor Beşiktaş başkanı Çebi'nin danışmanından olay sözler! Valerien Ismael'i yerden yere vurdu
            SON DAKİKA