Beşiktaş başkanı Çebi'nin danışmanından olay sözler! Valerien Ismael'i yerden yere vurdu

Faik Gürses yaptığı yorumlarda, "Yanında gerçek stoperler oturuyor. Maça Necip'le başlamanın bir manası yok. Talha ile başla sen de başını yakma. Redmond'u oyuna aldı adama 10 dakika top gelmedi. Hocadan bir reaksiyon yok. Sanki Beşiktaş'ı beraberliğe kurgulamış bir adam vardı kenarda. Maçı bağıra bağıra verdi." ifadelerini kullandı.