Beşiktaş başkanı Çebi'nin danışmanından olay sözler! Valerien Ismael'i yerden yere vurdu

Süper Lig'de 6 hafta sonunda elde ettiği 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan toplayan Beşiktaş'ta son hafta Başakşehir karşısında elde edilen 1-0'lık yenilgi sonrası Teknik Direktör Valerien Ismael'e eleştiri okları yöneldi.
Bu eleştirilerden en dikkat çekeni ise Faik Gürses'e ait… Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin danışmanlığını yapan Gürses'in, Fransız teknik adamla ilgili sert eleştirilerde bulunması sosyal medyada da çok konuşuldu.
Siyah-beyazlı taraftarlar, "Çebi hocayı direkt eleştirmiyor ama danışmanı aracılığıyla hocaya sert eleştiriler geliyor." olarak yorumlandı.