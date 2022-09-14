Azeri güreşçiden Ermenistan'a minderden sert mesaj!





Aynı saatlerde, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan çok ilginç bir görüntü yayınlandı. Dünya Güreş Şampiyonası'nda 63 kiloda mindere çıkan Azerbaycanlı güreşçi Taleh Mammadov, Ermeni rakibi Hrachya Poghosyan'ı un çuvalı gibi omzuna aldı. Minder dışına taşıdı. Yere çarptı. Bu "grand teknik" hareketiyle 5 puan aldı. İnanılmaz hamle ile rakibini 10-4'lük skorla yenip bronz madalyaya uzandı. Azeri güreşçinin, madalya kazanmasından daha çok Ermenistan'a verdiği mesaj sosyal medyayı salladı. Görüntüleri izleyenler, gözlerine inanamadı. Güreş tarihinde ilk defa böyle bir olaya rastladıklarını anlattı:



İşte Türk'ün gücü! Dünyaya bedel!

Yıllardır güreş izlerim. Böylesini de ilk kez gördüm.

Omzunda bebek gibi gezdirip çöpe atar gibi attı.

Azerbaycan ve Türkiye'deki vatandaşları mest etti.

Saldırgan Ermenistan'a en anlamlı mesaj!

Sankı un çuvalı taşıyor!

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