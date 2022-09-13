Son dakika: Türkiye'den göğüs kabartan başarı! Rıza Kayaalp 5. kez dünya şampiyonu olarak rekor kırdı





Sırbistan'daki Dünya Şampiyonası'nda Ukraynalı Oleksandr Chernetskyy ile yaptığı ikinci tur müsabakasını 5-1 kazanan milli güreşçi, çeyrek finalde Alin Alexuc'u 8-0 teknik üstünlükle, yarı finalde de Özbek Muminjon Abdullaev'i 5-3 mağlup etmişti.



Rıza Kayaalp, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Altın madalya aldığı için duyduğu mutluluğu dile getiren Kayaalp, "Çok mutluyum ve sevinçliyim. BU ülkeyi en iyi şekilde temsil etmeyi her zaman görev bildim. Bu bayrağı göndere çektirmek en büyük arzum ve isteğim. Onun için çalışıyorum. Allah'a şükürler olsun bunu tekrar başardım. Türkiye'nin en çok altın madalya kazanan güreşte sporcusu oldum. Cumhuriyet tarihimizin en çok madalya alan sporcu unvanını elde ettim. En çok madalya alan sporcusu olmak da gurur verici. Son 1.5 yılım kaldı. Onu en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Ülkeme yeni başarılar kazandırmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Önümüzdeki hedef Avrupa şampiyonluğu ve olimpiyat şampiyonluğu. Allah nasip ederse olur inşallah" ifadelerini kullandı.