Son dakika: Türkiye'den göğüs kabartan başarı! Rıza Kayaalp 5. kez dünya şampiyonu olarak rekor kırdı

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.
Başkent Belgrad'da yapılan şampiyonanın dördüncü gününde milli güreşçi Rıza, grekoromen stil 130 kilo finalinde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşılaştı.
Stark Arena'daki müsabaka 1-1 biterken son puanı alan milli güreşçi Rıza Kayaalp, altın madalya kazandı.
TÜRK GÜREŞ TARİHİNE GEÇTİ
Rıza Kayaalp, 5. kez dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Türk güreşçi olarak tarihe geçti. Milli sporcu daha önce 2011, 2015, 2017 ve 2019'da dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı. 11 kezle en fazla Avrupa şampiyonluğu elde eden Türk güreşçi unvanının da sahibi olan Rıza'nın kariyerinde ayrıca bir gümüş ve iki bronz olimpiyat madalyası bulunuyor.
Sırbistan'daki Dünya Şampiyonası'nda Ukraynalı Oleksandr Chernetskyy ile yaptığı ikinci tur müsabakasını 5-1 kazanan milli güreşçi, çeyrek finalde Alin Alexuc'u 8-0 teknik üstünlükle, yarı finalde de Özbek Muminjon Abdullaev'i 5-3 mağlup etmişti.
Rıza Kayaalp, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Altın madalya aldığı için duyduğu mutluluğu dile getiren Kayaalp, "Çok mutluyum ve sevinçliyim. BU ülkeyi en iyi şekilde temsil etmeyi her zaman görev bildim. Bu bayrağı göndere çektirmek en büyük arzum ve isteğim. Onun için çalışıyorum. Allah'a şükürler olsun bunu tekrar başardım. Türkiye'nin en çok altın madalya kazanan güreşte sporcusu oldum. Cumhuriyet tarihimizin en çok madalya alan sporcu unvanını elde ettim. En çok madalya alan sporcusu olmak da gurur verici. Son 1.5 yılım kaldı. Onu en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Ülkeme yeni başarılar kazandırmak istiyorum" şeklinde konuştu.
Önümüzdeki hedef Avrupa şampiyonluğu ve olimpiyat şampiyonluğu. Allah nasip ederse olur inşallah" ifadelerini kullandı.
"TAKIM HALİNDE ŞAMPİYON OLMAK DA GURUR VERİCİ"
Takım olarak şampiyon olmanın gurur verici olduğunu dile getiren Kayaalp, "Çok mutluyum. 2009 ilk katıldığım Dünya Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olmuştuk. 2009'dan bu yana 10. kez Dünya Şampiyonası'na katıldım. Yine şampiyon olduk. Takım halinde şampiyon olmak da gurur verici" diye konuştu.