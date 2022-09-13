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    • Spor
    • 13.09.2022 17:03
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    • 13.09.2022 17:30
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    Ardahanspor - Kars 36 maçında ortalık karıştı! Serhat Ardahanspor 2 - 4 Kars 36 MAÇ SONUCU

    Son dakika spor haberleri | Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan bugün oynanan maçlarla başladı. Kupada ilk tur maçında Serhat Ardahanspor evinde Kars 36'yı konuk etti. Karşılaşmayı Kars 36 4-2'lik skorla kazanırken, maçta bir süre gerginlik yaşandı.

    Ardahanspor - Kars 36 maçında ortalık karıştı

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başladı. Bugün oynanan maçta Serhat Ardahanspor evinde Kars 36'yı konuk etti. Karşılaşmayı Kars 36, 4-2'lik skorla kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.

    Maçın 52. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası ortalık karıştı. Serhat Ardahanspor ve Kars 36 oyuncuları birbirine girdi. Yaşananlardan sonra Serhat Ardahanspor takımından Erhan ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu karara sinirlenen oyuncu, yerde yatan Kars 36'lı bir oyuncuya da tekme attı.

    SERHAT ARDAHAN SPOR - KARS 36 SPOR MAÇINDA ORTALIK KARIŞTI! KIRMIZI KART ÇIKTI
    Kırmızı kartla oyundan atılan Erhan, daha sonra bir oyuncuya da yumruk attı. Polisin olaya müdahalesi sonrası maç kaldığı yerden devam ediyor. Kars 36, Serhat Ardahanspor'u 4-2 mağlup etti.,

    GOL | Serhat Ardahan Spor 0-1 Kars 36 Spor

    GOL | Serhat Ardahan Spor 0-2Kars 36 Spor

    GOL | Serhat Ardahan Spor 0-3 Kars 36 Spor

    GOL | Serhat Ardahan Spor 1-3 Kars 36 Spor

    GOL | Serhat Ardahan Spor 1-4 Kars 36 Spor

    GOL | Serhat Ardahan Spor 2-4 Kars 36 Spor

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    Haberler Spor Ardahanspor - Kars 36 maçında ortalık karıştı! Serhat Ardahanspor 2 - 4 Kars 36 MAÇ SONUCU
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