Ardahanspor - Kars 36 maçında ortalık karıştı! Serhat Ardahanspor 2 - 4 Kars 36 MAÇ SONUCU

Maçın 52. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası ortalık karıştı. Serhat Ardahanspor ve Kars 36 oyuncuları birbirine girdi. Yaşananlardan sonra Serhat Ardahanspor takımından Erhan ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu karara sinirlenen oyuncu, yerde yatan Kars 36'lı bir oyuncuya da tekme attı.