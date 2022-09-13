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    Grekoromen stil 82 kiloda Burhan Akbudak dünya şampiyonu oldu! | Spor haberleri

    Grekoromen stil 82 kiloda Burhan Akbudak finalde Özbek Berdimuratov’u 7-6 yenerek dünya şampiyonu oldu. 130 kiloda Rıza Kayaalp ise finale yükseldi. Kayaalp bugün İranlı güreşçi ile altın için güreşecek. İşte sizler için derlediğimiz 13 Eylül tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Burhan Akbudak dünya şampiyonu

    Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kg'da ülkemizi temsil eden milli güreşçimiz Burhan Akbudak, finalde Özbekistan'dan Jalgasbay Berdimuratov'u 6-2'den 7-6 yenerek altın madalya kazandı. Böylece turnuvadaki ilk altın madalyamızı kazanmış olduk. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Burhan Akbulut için tebrik mesajı yayınladı. Grekoromen stil 130 kiloda milli sporcu Rıza Kayaalp ise finale yükseldi. Yarı finalde Özbek Muminjon Abdullaev'i 5-3 mağlup eden Rıza bugün finalde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşı karşıya gelecek. Rıza Kayaalp altın madalya kazanması halinde 5. kez dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Türk güreşçi olacak.



    FENER ARA VERMEDİ
    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Fransız ekibi Rennes ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1.5 saat sürdü. Hazırlıklar bugün de devam edecek.



    KALBİM KÜT KÜT ATTI!
    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Efe, Sarı-Kırmızılılar'ın maçlarını kaçırmıyor... Ali Yigit, Kasımpaşa galibiyetinden sonra taraftarlarla birlikte 3'lü çekti... Bu görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu. Sarı-Kırmızılı taraftarlar duygusal mesajlarla birlikte Ali Yiğit'e destek verdiler. O anlarda Ali'nin mutluluğu yüzünden okundu. Buruk'un oğlu Ali, uzun süredir lösemi tedavisi görüyor. Ali, rahatsızlığının büyük bir kısmını atlatmış durumda. Bir TV kanalına konuşan Ali Yiğit Galatasaray sevdasını şu sözlerle özetledi: "Galatasaray taraftarı beni maç sonu 3'lüye çağırdı. Çok mutlu oldum. Kalbim küt küt attı. Çok güzel şeyler hissettim. Babama güveniyorum... Şampiyon olacağız bu sene"



        DURSUN ÖZBEK'TEN 1 MİLYARLIK MÜJDE
        Üst üste yapılan transferle taraftarlarını mutlu eden Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Özbek, "Mecidiyeköy'deki gayrimenkulün geliştirilmesi için çok daha önce de çalışıyorduk. 160 dairenin satışından 1 milyar liraya yakın gelir bekliyoruz" dedi. Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Özbek, "Kemerburgaz Projesi yakında başlayacak. Yeni sezonda A Takımımızı buraya almayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



        BELÖZOĞLU FIRTINASI
        Başakşehir'in Emre Belözoğlu yönetiminde müthiş performansı sürüyor. Turuncu-Lacivertliler bu sezon oynadığı 12 resmi karşılaşmada 9 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, 25 gol atıp sadece 4 gol yedi.

        ARDA FUTBOLU BIRAKTI
        Arda Turan, futbolu bıraktığını açıkladı. Efsane oyuncu, "Tüm yolculuğum boyunca elimden geldiğince en iyisini yapmaya çalıştım. Ve bence fena da bir iş çıkarmadım. Yeniden hazırım. Futbolun içinde, saha kenarında yeniden görüşünceye dek..." ifadelerini kullandı.

        ALTINORDU İLE PENDİK DOSTÇA
        TFF 1. Lig'de Altınordu ile Pendik 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip 24. dakikada Leandro Kappel'in attığı golle öne geçti. Dakikalar 45. dakikayı gösterdiğinde ise ev sahibi Altınordu Ahmet Dereli ile beraberlik golünü attı.

        DİEGO COSTA WOLVES'TA
        İspanyol golcü Diego Costa, Wolverhampton'a transfer oldu... Daha önce Chelsea ve Atletico Madrid forması giyen 33 yaşındaki golcü futbolcu, İngiliz ekibinde sezon sonuna kadar forma giyecek.

        VE PERDE AÇILIYOR
        Ziraat Türkiye Kupası'nda 2022-2023 sezonu, 1. eleme turunda bugün yapılacak 5 maçla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaların sonucunda tur atlayacak takımlar 2. eleme turuna yükselecek. Kupada maçlar yarın ve perşembe günü de devam edecek. Bugün Ardahan- Kars 36, Beyoğlu-Velimeşe, Bilecik-Yalova, Biga- Akhisar, Karabük İY-Bartın maçları oynanacak. Saat 13.00'daki Serhat Ardahan-Kars 36 maçı ile 15.45'deki Biga-Akhisar maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

        GÜNÜN PROGRAMI
        13:00 Ardahan- Kars 36
        15:30 Beyoğlu-Velimeşe
        15:30 Bilecik-Yalova
        15:45 Biga- Akhisar
        19:00 Karabük İY-Bartın

        YARININ PROGRAMI
        14:30 Fatsa Bld.-Yomra
        14:30 Bingöl-Ağrı
        14:30 Kelkit-Dersimspor
        14:30 Elazığ Karakoçan-Elazığ
        14:30 Karaköprü Bld.-Cizre
        14:30 Siirt-Yüksekova Bld
        14:30 Kilis Bld.-Osmaniye
        14:30 Erbaa-Amed Sportif
        15:00 Kalecik FK-Kırıkkale
        15:00 1922 Konya-Alanya Kestel
        15:30 Tepecik-Bayrampaşa
        15:30 Şile Yıldız-Darıca G.Birliği
        15:30 Turgutlu-Kuşadası
        15:45 Bergama Bld-Karşıyaka
        19:00 Eskişehir-Çankaya FK

        15 EYLÜL PERŞEMBE
        13:00 Niğde-Kahramanmaraş
        14:30 Mazıdağı Fosfat- Bitlis
        15:00 Çankırı-Boyabat
        15:00 Nevşehir Bld.-Yozgat
        15:00 Karaman- M. Akif Ersoy Üni.
        15:45 Çatalca-Edirne

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