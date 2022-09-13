Grekoromen stil 82 kiloda Burhan Akbudak dünya şampiyonu oldu! | Spor haberleri

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kg'da ülkemizi temsil eden milli güreşçimiz Burhan Akbudak, finalde Özbekistan'dan Jalgasbay Berdimuratov'u 6-2'den 7-6 yenerek altın madalya kazandı. Böylece turnuvadaki ilk altın madalyamızı kazanmış olduk. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Burhan Akbulut için tebrik mesajı yayınladı. Grekoromen stil 130 kiloda milli sporcu Rıza Kayaalp ise finale yükseldi. Yarı finalde Özbek Muminjon Abdullaev'i 5-3 mağlup eden Rıza bugün finalde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşı karşıya gelecek. Rıza Kayaalp altın madalya kazanması halinde 5. kez dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Türk güreşçi olacak.
FENER ARA VERMEDİ
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Fransız ekibi Rennes ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1.5 saat sürdü. Hazırlıklar bugün de devam edecek.
KALBİM KÜT KÜT ATTI!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Efe, Sarı-Kırmızılılar'ın maçlarını kaçırmıyor... Ali Yigit, Kasımpaşa galibiyetinden sonra taraftarlarla birlikte 3'lü çekti... Bu görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu. Sarı-Kırmızılı taraftarlar duygusal mesajlarla birlikte Ali Yiğit'e destek verdiler. O anlarda Ali'nin mutluluğu yüzünden okundu. Buruk'un oğlu Ali, uzun süredir lösemi tedavisi görüyor. Ali, rahatsızlığının büyük bir kısmını atlatmış durumda. Bir TV kanalına konuşan Ali Yiğit Galatasaray sevdasını şu sözlerle özetledi: "Galatasaray taraftarı beni maç sonu 3'lüye çağırdı. Çok mutlu oldum. Kalbim küt küt attı. Çok güzel şeyler hissettim. Babama güveniyorum... Şampiyon olacağız bu sene"