Grekoromen stil 82 kiloda Burhan Akbudak dünya şampiyonu oldu! | Spor haberleri





BELÖZOĞLU FIRTINASI

Başakşehir'in Emre Belözoğlu yönetiminde müthiş performansı sürüyor. Turuncu-Lacivertliler bu sezon oynadığı 12 resmi karşılaşmada 9 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, 25 gol atıp sadece 4 gol yedi.



ARDA FUTBOLU BIRAKTI

Arda Turan, futbolu bıraktığını açıkladı. Efsane oyuncu, "Tüm yolculuğum boyunca elimden geldiğince en iyisini yapmaya çalıştım. Ve bence fena da bir iş çıkarmadım. Yeniden hazırım. Futbolun içinde, saha kenarında yeniden görüşünceye dek..." ifadelerini kullandı.



ALTINORDU İLE PENDİK DOSTÇA

TFF 1. Lig'de Altınordu ile Pendik 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip 24. dakikada Leandro Kappel'in attığı golle öne geçti. Dakikalar 45. dakikayı gösterdiğinde ise ev sahibi Altınordu Ahmet Dereli ile beraberlik golünü attı.



DİEGO COSTA WOLVES'TA

İspanyol golcü Diego Costa, Wolverhampton'a transfer oldu... Daha önce Chelsea ve Atletico Madrid forması giyen 33 yaşındaki golcü futbolcu, İngiliz ekibinde sezon sonuna kadar forma giyecek.



VE PERDE AÇILIYOR

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2022-2023 sezonu, 1. eleme turunda bugün yapılacak 5 maçla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaların sonucunda tur atlayacak takımlar 2. eleme turuna yükselecek. Kupada maçlar yarın ve perşembe günü de devam edecek. Bugün Ardahan- Kars 36, Beyoğlu-Velimeşe, Bilecik-Yalova, Biga- Akhisar, Karabük İY-Bartın maçları oynanacak. Saat 13.00'daki Serhat Ardahan-Kars 36 maçı ile 15.45'deki Biga-Akhisar maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.



GÜNÜN PROGRAMI

13:00 Ardahan- Kars 36

15:30 Beyoğlu-Velimeşe

15:30 Bilecik-Yalova

15:45 Biga- Akhisar

19:00 Karabük İY-Bartın



YARININ PROGRAMI

14:30 Fatsa Bld.-Yomra

14:30 Bingöl-Ağrı

14:30 Kelkit-Dersimspor

14:30 Elazığ Karakoçan-Elazığ

14:30 Karaköprü Bld.-Cizre

14:30 Siirt-Yüksekova Bld

14:30 Kilis Bld.-Osmaniye

14:30 Erbaa-Amed Sportif

15:00 Kalecik FK-Kırıkkale

15:00 1922 Konya-Alanya Kestel

15:30 Tepecik-Bayrampaşa

15:30 Şile Yıldız-Darıca G.Birliği

15:30 Turgutlu-Kuşadası

15:45 Bergama Bld-Karşıyaka

19:00 Eskişehir-Çankaya FK



15 EYLÜL PERŞEMBE

13:00 Niğde-Kahramanmaraş

14:30 Mazıdağı Fosfat- Bitlis

15:00 Çankırı-Boyabat

15:00 Nevşehir Bld.-Yozgat

15:00 Karaman- M. Akif Ersoy Üni.

15:45 Çatalca-Edirne

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