Trabzonspor, Adana Demirspor deplasmanında kazanmak için her şeyi deneyecek

Bu akşam zorlu Adana Demirspor deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ilk 11'de ve sistemde bazı önemli değişiklikler yapacak.







Avrupa Ligi'nde Ferencvaros şokunu yaşayan Bordo-Mavililer bu akşam 3 puanı almak için daha agresif, hücumda daha aktif ve takım savunmasında daha sert bir anlayış içeren yeni oyun planıyla sahada olacak.