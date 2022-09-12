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    Trabzonspor, Adana Demirspor deplasmanında kazanmak için her şeyi deneyecek

    Tecrübeli hoca Abdullah Avcı'nın bu akşam daha agresif, hücumda daha aktif ve takım savunmasında daha sert bir anlayış içeren yeni oyun planıyla takımını sahaya süreceği öğrenildi.

    Daha agresif daha ofansif

    Bu akşam zorlu Adana Demirspor deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ilk 11'de ve sistemde bazı önemli değişiklikler yapacak.




    Avrupa Ligi'nde Ferencvaros şokunu yaşayan Bordo-Mavililer bu akşam 3 puanı almak için daha agresif, hücumda daha aktif ve takım savunmasında daha sert bir anlayış içeren yeni oyun planıyla sahada olacak.



    EREN ELMALI'YA DÖNÜŞ
    Abdullah Avcı'nın stoperde Bartra'nın yanında Denswil'e, sol bekte ise yeniden Eren'e görev vermesi bekleniyor.



    Tecrübeli hocanın orta sahada ise Gbamin'in yanında sakatlığı tamamen geçen Marek Hamsik'i ligde ilk kez 11'de görevlendirmeyi planladığı ifade edildi.



        Forvette ise Ferencvaros ağlarına çok şık bir gol bırakan ve bir de asist yapan yeni transfer Maxi Gomez olacak.

        DAHA SERT BİR TRABZON
        Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Adana Demir önünde oyun planında da bazı değişimler yapacağı ve özellikle maçı kazanmak için daha agresif, daha çok pozisyon üreten ve takım savunmasını daha ön plana çıkaran bir oyun planıyla sahada olmaya çalışacağı öğrenildi.

        Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Dorukhan Toköz, Visca, Peres, Yusuf Yazıcı ve Djaniny bu maçta forma giyemeyecek.
            Bir Küçük Gün Işığı
            Haberler Spor Trabzonspor, Adana Demirspor deplasmanında kazanmak için her şeyi deneyecek
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