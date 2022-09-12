Trabzonspor - Adana Demirspor CANLI MAÇ İZLE! TS Adana maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

Adana Demirspor ile Trabzonspor 22/23 Süper Lig 6. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Adana Demirspor-Trabzonspor maçı canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz.
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, ligin zorlu ekiplerinden Adana Demirspor'a konuk oluyor. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
ADANA DEMİRSPOR:
TRABZONSPOR: Uğurcan - Larsen, Bartra, Hugo, Eren - Gbamin, Bardhi, Bakasetas - Umut, Trezeguet - Maxi Gomez
UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a 3-2 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yapan bordo-mavililer, ligde zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek moral bulmak istiyor.
Ligde 3 galibiyet, biber beraberlik ve mağlubiyet ile 10 puan toplayarak 8. sırada yer alan Karadeniz ekibi, aynı puanda ve 6. sırada bulunan rakibi karşısında kazanarak daha üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.