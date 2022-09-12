Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 12.09.2022 20:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.09.2022 20:33
    ABONE OL

    Trabzonspor - Adana Demirspor CANLI MAÇ İZLE! TS Adana maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    Tarbzonspor Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor ile Trabzonspor maçı ekranlara geliyor. Vatandaşlar maçın yayın kanalı hakkında bilgileri araştırmaya başladı. İşte Trabzonspor - Adana Demirspor CANLI MAÇ İZLE! TS Adana maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz seçenekleri!

    takvim.com.tr
    Trabzonspor - Adana Demirspor CANLI MAÇ İZLE!

    Adana Demirspor ile Trabzonspor 22/23 Süper Lig 6. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Adana Demirspor-Trabzonspor maçı canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz.

    Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, ligin zorlu ekiplerinden Adana Demirspor'a konuk oluyor. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

    İLK 11'LER BELLİ OLDU

    ADANA DEMİRSPOR:

    TRABZONSPOR: Uğurcan - Larsen, Bartra, Hugo, Eren - Gbamin, Bardhi, Bakasetas - Umut, Trezeguet - Maxi Gomez

    CANLI MAÇI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

    UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a 3-2 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yapan bordo-mavililer, ligde zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek moral bulmak istiyor.

    Ligde 3 galibiyet, biber beraberlik ve mağlubiyet ile 10 puan toplayarak 8. sırada yer alan Karadeniz ekibi, aynı puanda ve 6. sırada bulunan rakibi karşısında kazanarak daha üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

        Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor.

        Ligde aldığı 3 galibiyet ve bir beraberlik sonucu topladığı 10 puanla 6. sırada bulunan Adana Demirspor, aynı puandaki Trabzonspor karşısında galibiyet hedefliyor.

        Mavi-lacivertliler, geçen sezon ligde rakibine 2-0 ve 3-1'lik skorlarla yenilmişti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bir Küçük Gün Işığı
        Haberler Spor Trabzonspor - Adana Demirspor CANLI MAÇ İZLE! TS Adana maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!
            SON DAKİKA