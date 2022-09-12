Beşiktaş - Başakşehir CANLI MAÇ İZLE! BJK - Başakşehir maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! Maçın 11'leri...

Beşiktaş Başakşehir maçı hakkında araştırmalar hızlandı. Futbolseverler Beşiktaş Başakşehir maçının yayın gününü, saatini ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor. Peki Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? BJK Başakşehir maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Maçın muhtemel 11'leri belli oldu. İşte Beşiktaş - Başakşehir maçı beIN SPORTS 1 canlı izleme şenecekleri ve maçın 11'leri...
BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Spor Toto Süper Lig'in 6. Haftasında Beşiktaş Başakşehir maçı 12 Eylül 2022 Pazartesi günü oynanacak. Maç saat 19:00'da başlayacak.
BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği Beşiktaş Başakşehir maçı beIN SPORTS 1'den naklen ekranlara gelecek.
PUAN DURUMU!
Beşiktaş 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puana sahipken, 4. haftayı bay geçen Medipol Başakşehir'in 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puanı bulunuyor.