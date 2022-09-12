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    • Spor
    • 12.09.2022 18:54
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    • 12.09.2022 18:56
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    Beşiktaş - Başakşehir CANLI MAÇ İZLE! BJK - Başakşehir maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! Maçın 11'leri...

    Süper Lig heyecanı Beşiktaş - Başakşehir maçı ile devam ediyor. Ligin 6. haftasında bu akşam Beşiktaş Başakşehir karşı karşıya gelecek. Siyah Beyazlı ekip sahasında İstanbul Başakşehir'i konuk edecek. Maça dair bir çok soru yoğun olarak araştırılıyor. Peki Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? BJK Başakşehir maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Beşiktaş - Başakşehir maçı beIN SPORTS 1 canlı izleme şenecekleri ve maçın 11'leri...

    Beşiktaş - Başakşehir CANLI MAÇ İZLE!

    Beşiktaş Başakşehir maçı hakkında araştırmalar hızlandı. Futbolseverler Beşiktaş Başakşehir maçının yayın gününü, saatini ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor. Peki Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? BJK Başakşehir maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Maçın muhtemel 11'leri belli oldu. İşte Beşiktaş - Başakşehir maçı beIN SPORTS 1 canlı izleme şenecekleri ve maçın 11'leri...

    BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Spor Toto Süper Lig'in 6. Haftasında Beşiktaş Başakşehir maçı 12 Eylül 2022 Pazartesi günü oynanacak. Maç saat 19:00'da başlayacak.

    BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği Beşiktaş Başakşehir maçı beIN SPORTS 1'den naklen ekranlara gelecek.

    PUAN DURUMU!

    Beşiktaş 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puana sahipken, 4. haftayı bay geçen Medipol Başakşehir'in 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puanı bulunuyor.

        BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI BİLET FİYATLARI

        Beşiktaş Yönetimi, Başakşehir'le oynayacakları maçın biletlerini PassoLig sistemi üzerinden satışa sundu. Fiyatlar şu şekilde:

        LOCA 162: 4.000 TL

        100 VIP: 2.350 TL

        101-126 VIP: 1.950 TL

        1. Kategori: 790 TL

        2. Kategori: 720 TL

        3. Kategori: 580 TL

        4. Kategori: 510 TL

        5. Kategori: 470 TL

        6. Kategori: 380 TL

        7. Kategori: 190 TL

        8. Kategori: 180 TL

        DOĞU ÜST TÜM BLOKLAR: 430 TL

        KUZEY ÜST TÜM BLOKLAR: 180 TL

        Misafir: 180 TL
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        Haberler Spor Beşiktaş - Başakşehir CANLI MAÇ İZLE! BJK - Başakşehir maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! Maçın 11'leri...
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