Sadık umutlandırdı ama yeterli olmadı! Kerem'in füzesiyle Galatasaray Kasımpaşa'yı devirdi





SON 13 GOLÜN 8'İ GOMIS'TEN

Galatasaray'ın ilk golünü atan Bafetimbi Gomis, bu sezon 4. golünü atarken, geçen sezon dahil son 13 golün 8'inin sahibi olmayı başardı. Galatasaray'ın yıldız tecrübeli golcüsü Bafetimbi Gomis dün gece Kasımpaşa ağlarını sarsarak bu sezonki 4. golüne imza attı. Ancak geaçtiğimiz sezonu da hesaba kattığımızda ortaya son derece ilginç bir istatistik çıkıyor. Zira Galatasaray'ın Süper Lig'deki son 13 golünün 8'i Gomis'den gelmiş oldu. Yaz transfer döneminde takımda kalıp kalmayacağı soru işareti olan Gomis'in performansı Sarı-Kırmızılı takım için ekstra bir katkı oldu.



YUSUF DEMİR IŞIK SAÇTI

Transferin en hızlı takımı olan Galatasaray'ın en flaş hamlelerinden birisi de Yusuf Demir oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın 6 milyon Euro karşılığında Avusturya ekibi Rapid Wien'den transfer ettiği 19 yaşındaki futbolcu dün Kasımpaşa önünde sahneye çıktı. Teknik direktör Okan Buruk'un 76. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna aldığı Yusuf Demir gösterdiği performansla çok büyük beğeni topladı. 10 numara pozisyonunda görev yapan genç yıldız topu ayağına her aldığında yeteneklerini herkese sergiledi. Geçtiğimiz sezon Barcelona'da forma giyerken 'Yeni Messi' olarak lanse edilen Yusuf Demir bu sezon Galatasaray'a çok büyük bir katkı yapacağını gösterdi. Sarı-Kırmızılılar'ın bir diğer yeni transferi Milot Rashica da maçın son bölümünde görev yaptı. Kosovalı kanat oyuncusu da oldukça etkili bir oyun sergiledi. Danimarkalı stoper Mathias Ross ise kadroda yer aldı ancak forma şansı bulamadı.



SACHA BOEY YİNE HARİKA OYNADI

G.Saray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey bu sezonki müthiş formunu Kasımpaşa karşısında da gösterdi. Başarılı oyuncu savunmada iyi oynadığı gibi hücumda da sık sık adından söz ettirdi. Boey yine takım en iyilerindendi.



SERGİO OLİVEİRA DİREKLERİ DÖVÜYOR

Portekizli orta saha oyuncusu Oliveira bir türlü direkleri geçemiyor. Yıldız isim; Giresun, Ümraniye ve Gaziantep maçlarından sonra dün de Kasımpaşa karşısında direğe takıldı. Ligde 6 hafta sonunda 4 topu direkten dönen Portekizli orta saha bu alanda ligin zirvesinde yer alıyor. Ligde Oliveira'dan fazla topu direkten dönen takım bulunmuyor.



TEKNİĞİ HERKESİ BÜYÜLEDİ

Maçın son 15 dakikasında görev alan Yusuf Demir topla her buluştuğunda müthiş tekniği ile futbolseverleri adeta büyüledi.



ICARDI HAFTAYA MATA ADANA'DA!

Galatasaray'ın transferin son günü kadrosuna kattığı iki flaş futbolcu Mauro Icardi ve Juan Mata dün Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almadı. Fiziki açıdan iyi durumda olan Icardi'nin haftaya Konyaspor önünde forma giyebileceği öğrenildi. Takımın oldukça gerisinde bulunan Juan Mata'nın ise en erken 8. haftadaki Adana Demirspor karşılaşmasında kadroda olması bekleniyor.

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