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    Sadık umutlandırdı ama yeterli olmadı! Kerem'in füzesiyle Galatasaray Kasımpaşa'yı devirdi

    Bahoken’in golüne Gomis ile yanıt veren Galatasaray ikinci yarının başında Kerem’le öne geçmeyi başardı... Kerem ardından süper bir füze ile skoru 3-1'e taşıdı. 90'da Sadık'ın kafa golü Kasımpaşa'ya yeterli olmadı.

    Döndü bi Kerem!

    Aslan yine kükredi... Geçen hafta Gaziantep önünde kazanan Galatasaray dün de Kasımpaşa deplasmanında 3-2 kazandı. 16. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ouanes'in soldan ortasında altıpas önünde uygun durumda kafa vuruşunu yapan Bahoken ağları havalandırdı: 1-0.


    OLIVEIRA YİNE DİREĞE VURDU!
    20. dakikada Galatasaray beraberliği buldu. Yunus Akgün'ün yerden ortasına Gomis arka direkte dokundu: 1-1. 29. dakikada ceza sahası dışından Oliveira'nın şutunda top direkten döndü.



    KEREM'DEN ÇOK KRİTİK GOL
    35. dakikada Celina'nın ceza sahası dışından sert şutunda Muslera topu güçlükle kornere çeldi. 50. dakikada sahneye Kerem çıktı. Genç yıldız attığı golle G.Saray'ı öne geçirdi: 1-2.



    SADIK UMUTLANDIRDI AMA...
    67. dakikada Gomis vurdu, Ertuğrul çıkardı. 67. dakikada Kerem muhteşem bir golle farkı ikiye çıkardı: 1-3. 90'da Sadık'ın golü Kasımpaşa'yı umutlandırdı ama 3 puan Aslan'ın oldu.a Sadık'ın kafa golü Kasımpaşa'ya yeterli olmadı.



        HÜCUMDA&DEFANSTA SEZONUN İLKLERİ
        Düne kadar hücumda sıkıntı yaşayan Galatasaray dün ligde ilk kez bir maçta 3 gol birden attı. Sarı-Kırmızılılar ayrıca ligde ilk kez bir maçta kalesinde 2 gol görmüş oldu.



        SON 13 GOLÜN 8'İ GOMIS'TEN
        Galatasaray'ın ilk golünü atan Bafetimbi Gomis, bu sezon 4. golünü atarken, geçen sezon dahil son 13 golün 8'inin sahibi olmayı başardı. Galatasaray'ın yıldız tecrübeli golcüsü Bafetimbi Gomis dün gece Kasımpaşa ağlarını sarsarak bu sezonki 4. golüne imza attı. Ancak geaçtiğimiz sezonu da hesaba kattığımızda ortaya son derece ilginç bir istatistik çıkıyor. Zira Galatasaray'ın Süper Lig'deki son 13 golünün 8'i Gomis'den gelmiş oldu. Yaz transfer döneminde takımda kalıp kalmayacağı soru işareti olan Gomis'in performansı Sarı-Kırmızılı takım için ekstra bir katkı oldu.

        YUSUF DEMİR IŞIK SAÇTI
        Transferin en hızlı takımı olan Galatasaray'ın en flaş hamlelerinden birisi de Yusuf Demir oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın 6 milyon Euro karşılığında Avusturya ekibi Rapid Wien'den transfer ettiği 19 yaşındaki futbolcu dün Kasımpaşa önünde sahneye çıktı. Teknik direktör Okan Buruk'un 76. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna aldığı Yusuf Demir gösterdiği performansla çok büyük beğeni topladı. 10 numara pozisyonunda görev yapan genç yıldız topu ayağına her aldığında yeteneklerini herkese sergiledi. Geçtiğimiz sezon Barcelona'da forma giyerken 'Yeni Messi' olarak lanse edilen Yusuf Demir bu sezon Galatasaray'a çok büyük bir katkı yapacağını gösterdi. Sarı-Kırmızılılar'ın bir diğer yeni transferi Milot Rashica da maçın son bölümünde görev yaptı. Kosovalı kanat oyuncusu da oldukça etkili bir oyun sergiledi. Danimarkalı stoper Mathias Ross ise kadroda yer aldı ancak forma şansı bulamadı.

        SACHA BOEY YİNE HARİKA OYNADI
        G.Saray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey bu sezonki müthiş formunu Kasımpaşa karşısında da gösterdi. Başarılı oyuncu savunmada iyi oynadığı gibi hücumda da sık sık adından söz ettirdi. Boey yine takım en iyilerindendi.

        SERGİO OLİVEİRA DİREKLERİ DÖVÜYOR
        Portekizli orta saha oyuncusu Oliveira bir türlü direkleri geçemiyor. Yıldız isim; Giresun, Ümraniye ve Gaziantep maçlarından sonra dün de Kasımpaşa karşısında direğe takıldı. Ligde 6 hafta sonunda 4 topu direkten dönen Portekizli orta saha bu alanda ligin zirvesinde yer alıyor. Ligde Oliveira'dan fazla topu direkten dönen takım bulunmuyor.

        TEKNİĞİ HERKESİ BÜYÜLEDİ
        Maçın son 15 dakikasında görev alan Yusuf Demir topla her buluştuğunda müthiş tekniği ile futbolseverleri adeta büyüledi.

        ICARDI HAFTAYA MATA ADANA'DA!
        Galatasaray'ın transferin son günü kadrosuna kattığı iki flaş futbolcu Mauro Icardi ve Juan Mata dün Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almadı. Fiziki açıdan iyi durumda olan Icardi'nin haftaya Konyaspor önünde forma giyebileceği öğrenildi. Takımın oldukça gerisinde bulunan Juan Mata'nın ise en erken 8. haftadaki Adana Demirspor karşılaşmasında kadroda olması bekleniyor.

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        Haberler Spor Sadık umutlandırdı ama yeterli olmadı! Kerem'in füzesiyle Galatasaray Kasımpaşa'yı devirdi
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