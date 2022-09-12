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    İtalyan futbolunun efsanesi Francesco Totti 20 yıllık eşinden hayatanın şokunu yaşadı! | Spor haberleri

    İtalyan futbolunun efsanesi Francesco Totti 20 yıllık eşinin kendisini aldattığını söyledi ve “Ailemi bozmamak, çocukları korumak için, köpek gibi acı çektim” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 12 Eylül tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Köpek gibi acı çektim!

    İtalyan futbol tarihine geçen isimlerden biri olan Francesco Totti ve 20 yıldır birlikte olduğu TV sunucusu Ilary Blasi 13 Temmuz'da şok bir kararla boşanmıştı. Bu gelişme sonrası ortaya birçok iddia ortaya atılırken, Totti ayrılık kararıyla ilgili ilk kez konuştu. Coriera Della Serra'ya açıklamalarda bulunan efsane yıldız, "İlk ihanet eden ben değildim. Geçen yıl Eylül ayında Ilary'nin hayatında birden fazla kişi olduğu söylentileri ulaştı bana ama bu bana imkansız görünüyordu. Söylentilerin doğru olmadığını umdum. Sonra gerçekleri öğrendim ve bu beni depresyona soktu. Artık uyuyamıyordum. Güvendiğim kişilerden uyarı alınca telefonuna baktım ve o mesajları gördüm. O mesajları gördükten sonra her şeyi içime attım. Kimseye söylemedim, 11 yaşımdan beri yanımda olan arkadaşım Vito Scala'ya bile. Buna göz yuman biri değilim ama görmezden gelmeyi tercih ettim. Ailemi bozmamak, çocukları korumak için. Köpek gibi acı çektim" ifadesini kullandı.



    TRABZON ADANA'DA MORAL ARIYOR
    Süper Lig'in 6. haftasında son şampiyon Trabzonspor bugün ligin güçlü ekiplerinden Adana Demirspor'a konuk olacak. Saat 21.30'da başlayacak maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. UEFA Avrupa Ligi'nde beklemediği bir yenilgi alan Bordo- Mavililer ligde Adana Demirspor'u yenerek aradığı morali bulmayı hedefliyor.



    YUSUF VE DJANİNY BU AKŞAM YOK
    Trabzonspor , Yusuf Yazıcı ve Djaniny'den gelen haberlerle sarsıldı. Yusuf Yazıcı'nın sol diz iç yan bağında zorlanma ve ödem tespit edildi. Djaniny'nin ise sağ alt baldırında ağrı ve gerilme var. Her iki oyuncu da maç kadrosunda yer almadı.



        GHEZZAL'DA HEDEF DERBİ
        Önce yaşadığı hastalık sonra da ayak bileğindeki ağrılardan dolayı bir süredir takımdaki yerini alamayan Rachid Ghezzal'la ilgili olumlu haberler geliyor. Bu akşam oynanacak olan Başakşehir maçının kadrosunda yer almayacak olan Cezayirli futbolcu önümüzdeki hafta İstanbulspor karşısında da çok büyük ihtimalle görev yapamayacak. Kulüp doktorlarının Rachid Ghezzal'ı 10 gün sonra bireysel olarak idmana çıkartmaya başlayacakları ve 2 Ekim'de oynanacak olan Fenerbahçe derbisine kadar hazır hale getirecekleri ifade ediliyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in de takım için son derece önemli bir isim olan Rachid Ghezzal'ı yeni bir sakatlıktan korumak adına, yüzde yüz hazır hale gelmeden kesinlikle oynatmayı düşünmediği ifade ediliyor.



        KAYSERİ ANTALYA'YI THIAM İLE DEVİRDİ
        Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Kayserispor sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yendi. 54. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Ramazan Civelek'in pasında ceza sahasına sağ çaprazdan giren Cardoso topla buluştu. Cardoso'nun ortasına iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.



        SİVAS'A 1 PUANI ULVESTAD GETİRDİ
        Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk takım 64'te Valon Ethemi ile öne geçti. Sivasspor bu gole 80. dakikada Ulvestard ile karşılık verdi. Maçta kalan bölümde başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Sivas bu sonuçla puanını 4'e çıkarırken, konuk takım 4 puana yükseldi.



            REAL MADRİD DOLU DİZGİN
            La Liga 5. hafta maçında Real Madrid sahasında konuk ettiği Mallorca'yı 4-1 yendi ve ligde 5'te 5 yaptı. Mallorca 35. dakikada eski Vedat Muriç ile öne geçsede Real 45+3'te Valverde'nin enfes golü ile eşitliği yakaladı. Maçın 2. yarısına etkili başlayan ev sahibi ekip 72'de Vinicius, 89'da Rodrygo ve 90+3'te Rudiger'in golleriyle 4-1 kazandı.



            MERİH'İN GOLÜ GALİBİYETE YETMEDİ
            Serie A'da 6. hafta maçında Atalanta sahasında konuk ettiği Cremonose ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın 74'te attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golden 4 dakika sonra konuk takım Valeri'nin attığı golle eşitliği yakaladı.



            GOL DÜELLOSUNU LORİENT KAZANDI
            Ligue 1'de Lorient kendi sahasında ağırladığı Nantes'ı 3-2 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Gol düellosuna sahne olan maçta ev sahibine galibiyeti getiren golleri 19'da Outtara, 60'ta Yoan ve 74. dakikada Kone kaydetti. Mücadeleden mağlubiyette ayrılan konuk takımın gollerini 13'te Ganago ve 85'te Simon kaydetti.



                OSAYİ SAVAŞA HA ZIR
                Alioskı'nin gelişi ve Ferdi'nin sağ kanada geçmesi sonrası 11'deki yerini kaybeden, daha çok maçların 2. yarısı oyuna dahil olmaya başlayan Osayi Samuel'i hırs bastı. İngiliz futbolcunun idmanlarda çok sıkı çalıştığı ve 11'deki yerini alabilmek için büyük çaba sarf ettiği gözleniyor. Bu arada Osayi'nin Rennes ile oynayacak Avrupa Ligi maçında 11'de başlama ihtimalinin yüksek olduğu da gelen haberler arasında.

                FENER RENNES'E BİLENİYOR
                Süper Ligde haftayı bay geçen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında 15 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00'de deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

                BASTHUAYI VE İRFAN 11'E GÖZ KIRPIYOR
                Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Rennes maçında sahaya süreceği forvet hattını büyük oranda belirlemiş durumda. Portekizli teknik adam forvet hattını İrfan Can Kahveci, Joao Pedro ve Michy Batshuayi üçlüsünden oluşturmayı planlıyor. Taktik çalışmada bu üçlü üzerinde duran Portekizli teknik adam, Joshua King ile Enner Valencia'yı maçın durumuna göre sonradan sahaya sürecek. Orta alanda da Arao ve Crespo ikilisi ise bozulmayacak.

                GENÇLER'DE DİYADİN DÖNEMİ SONA ERDİ
                Gençlerbirliği kulübünden yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevini yürüten Metin Diyadin dün oynanan Tuzlaspor maçından sonra takımdan ayrılma kararı almış olup, yapılan görüşmeler neticesinde teknik direktörümüzle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız" denildi..

                RARGERS-NAPOLİ MAÇININ GÜNÜ DEĞİŞTİ
                UEFA, İskoçya'nın Rangers ile İtalya'nın Napoli takımları arasında 13 Eylül Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçının 14 Eylül Çarşamba gününe ertelendiğini duyurdu. UEFA, erteleme nedeni olarak Kraliçe II. Elizabeth'in vefatı nedeniyle ilan edilen ulusal yastan ötürü polis kaynaklarının yetersiz olduğunu gerekçe gösterdi.

                MELER'LE ÇOK ZORLANIYOR
                Beşiktaş bu akşam Başakşehir maçını yönetecek olan Halil Umut Meler'in düdük çaldığı karşılaşmalarda oldukça zorlanıyor. Siyah-Beyazlılar, Meler'in yönettiği 19 maçta sadece 7 galibiyet alabilirken, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş'a 40 sarı, 5 kırmızı kart gösteren Meler, rakip takım oyuncularına 58 sarı, 3 kırmızı kart çıkardı. Başakşehir ise Meler'in yönettiği 19 karşılaşmanın 8'inde galibiyet, 5'inde beraberlik ve 6'sında da mağlubiyet yaşadı.

                DOLMABAHÇE'DE MÜTHİŞ GECE
                Ligin 6. haftasında bugün Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'taki karşılaşma 19.00'da başlayacak. Ligde yenilgisi bulunmayan iki takımın mücadelesinde Halil Umut Meler düdük çalacak. Beşiktaş 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puana sahipken, Başakşehir'in 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puanı bulunuyor. Ev sahibi ekipte Josef, Dele Alli ve Welinton forma giyemeyecek.

                FİLENİN SULTANLARI İTALYA'YA GİTTİ
                A Milli Kadın Voleybol Takımı, 12-15 Eylül'de İtalya'nın Napoli şehrinde düzenlenecek DHL Hazırlık Turnuvası'nda mücadele edecek. Türkiye, bugün İtalya, yarın Sırbistan ve 14 Eylül Çarşamba günü Polonya ile hazırlık maçı yapacak.

                RAZGATLIOĞLU 1'İNCİ OLDU
                Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 7. ayağında "Superpole" yarışında 1. oldu. Aruba takımından Bautista ikinci, Kawasaki takımından Rea ise üçüncü sırada bitirdi.

                DERBİDE KAZANAN ÇIKMADI
                Spor Toto 1. Lig'in 5. haftası Rizespor ile Samsunspor arasında oynanan Karadeniz derbisine sahne oldu. Ev sahibi 10. dakikada Mithat'ın attığı golle karşılaşmada 1-0 öne geçti. Samsunspor 43. dakikada Fofana ile skoru eşitledi ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik skorla gitti. Maçın 2. yarısında ik takım da gol bulamadı ve derbi eşitlikle sona erdi.

                ÜMRANİYE ANTEP'I 90'DA YAKALADI!
                Süper Lig'de Gaziantep FK ile HangiKredi Ümraniyespor, 1-1 berabere kaldı. 59. dakikada Kitsiou'ya yapılan penaltıyı Maxim kullandı: 1-0. 90'da Onur Ayık, Markovic'in müdahalesiyle yerde kalınca Ümraniyespor penaltı kazandı. Mrsic'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

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                Haberler Spor İtalyan futbolunun efsanesi Francesco Totti 20 yıllık eşinden hayatanın şokunu yaşadı! | Spor haberleri
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