İtalyan futbolunun efsanesi Francesco Totti 20 yıllık eşinden hayatanın şokunu yaşadı! | Spor haberleri





OSAYİ SAVAŞA HA ZIR

Alioskı'nin gelişi ve Ferdi'nin sağ kanada geçmesi sonrası 11'deki yerini kaybeden, daha çok maçların 2. yarısı oyuna dahil olmaya başlayan Osayi Samuel'i hırs bastı. İngiliz futbolcunun idmanlarda çok sıkı çalıştığı ve 11'deki yerini alabilmek için büyük çaba sarf ettiği gözleniyor. Bu arada Osayi'nin Rennes ile oynayacak Avrupa Ligi maçında 11'de başlama ihtimalinin yüksek olduğu da gelen haberler arasında.



FENER RENNES'E BİLENİYOR

Süper Ligde haftayı bay geçen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında 15 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00'de deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.



BASTHUAYI VE İRFAN 11'E GÖZ KIRPIYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Rennes maçında sahaya süreceği forvet hattını büyük oranda belirlemiş durumda. Portekizli teknik adam forvet hattını İrfan Can Kahveci, Joao Pedro ve Michy Batshuayi üçlüsünden oluşturmayı planlıyor. Taktik çalışmada bu üçlü üzerinde duran Portekizli teknik adam, Joshua King ile Enner Valencia'yı maçın durumuna göre sonradan sahaya sürecek. Orta alanda da Arao ve Crespo ikilisi ise bozulmayacak.



GENÇLER'DE DİYADİN DÖNEMİ SONA ERDİ

Gençlerbirliği kulübünden yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevini yürüten Metin Diyadin dün oynanan Tuzlaspor maçından sonra takımdan ayrılma kararı almış olup, yapılan görüşmeler neticesinde teknik direktörümüzle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız" denildi..



RARGERS-NAPOLİ MAÇININ GÜNÜ DEĞİŞTİ

UEFA, İskoçya'nın Rangers ile İtalya'nın Napoli takımları arasında 13 Eylül Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçının 14 Eylül Çarşamba gününe ertelendiğini duyurdu. UEFA, erteleme nedeni olarak Kraliçe II. Elizabeth'in vefatı nedeniyle ilan edilen ulusal yastan ötürü polis kaynaklarının yetersiz olduğunu gerekçe gösterdi.



MELER'LE ÇOK ZORLANIYOR

Beşiktaş bu akşam Başakşehir maçını yönetecek olan Halil Umut Meler'in düdük çaldığı karşılaşmalarda oldukça zorlanıyor. Siyah-Beyazlılar, Meler'in yönettiği 19 maçta sadece 7 galibiyet alabilirken, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş'a 40 sarı, 5 kırmızı kart gösteren Meler, rakip takım oyuncularına 58 sarı, 3 kırmızı kart çıkardı. Başakşehir ise Meler'in yönettiği 19 karşılaşmanın 8'inde galibiyet, 5'inde beraberlik ve 6'sında da mağlubiyet yaşadı.



DOLMABAHÇE'DE MÜTHİŞ GECE

Ligin 6. haftasında bugün Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'taki karşılaşma 19.00'da başlayacak. Ligde yenilgisi bulunmayan iki takımın mücadelesinde Halil Umut Meler düdük çalacak. Beşiktaş 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puana sahipken, Başakşehir'in 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puanı bulunuyor. Ev sahibi ekipte Josef, Dele Alli ve Welinton forma giyemeyecek.



FİLENİN SULTANLARI İTALYA'YA GİTTİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 12-15 Eylül'de İtalya'nın Napoli şehrinde düzenlenecek DHL Hazırlık Turnuvası'nda mücadele edecek. Türkiye, bugün İtalya, yarın Sırbistan ve 14 Eylül Çarşamba günü Polonya ile hazırlık maçı yapacak.



RAZGATLIOĞLU 1'İNCİ OLDU

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 7. ayağında "Superpole" yarışında 1. oldu. Aruba takımından Bautista ikinci, Kawasaki takımından Rea ise üçüncü sırada bitirdi.



DERBİDE KAZANAN ÇIKMADI

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftası Rizespor ile Samsunspor arasında oynanan Karadeniz derbisine sahne oldu. Ev sahibi 10. dakikada Mithat'ın attığı golle karşılaşmada 1-0 öne geçti. Samsunspor 43. dakikada Fofana ile skoru eşitledi ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik skorla gitti. Maçın 2. yarısında ik takım da gol bulamadı ve derbi eşitlikle sona erdi.



ÜMRANİYE ANTEP'I 90'DA YAKALADI!

Süper Lig'de Gaziantep FK ile HangiKredi Ümraniyespor, 1-1 berabere kaldı. 59. dakikada Kitsiou'ya yapılan penaltıyı Maxim kullandı: 1-0. 90'da Onur Ayık, Markovic'in müdahalesiyle yerde kalınca Ümraniyespor penaltı kazandı. Mrsic'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN