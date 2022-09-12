Galibiyet sonrası konuşan Okan Buruk, takım ruhunun oluştuğunu vurguladı

Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda mağlup eden Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam, karşılaşmaya iyi başlamalarına rağmen ilk golü kalelerinde gördüklerini ancak iyi reaksiyon gösterdiklerini söyledi.
MAÇIN TAMAMINDA HAKİMDİK
Okan Buruk sözlerine şöyle devam etti: Henüz 1. dakikada net bir gol kaçırdık. Golün dışında çok net pozisyona da girdik. Kanatları etkili kullandık. Maçın bütün bölümlerinde oyuna hakimdik.
SKOR DAHA FARKLI OLMALIYDI
Rakibimize net pozisyon vermedik. Bir takım ruhu oluştu. Bugünkü maçın skoru bizim için çok daha farklı olması gerekiyordu. Takım oyunu ortaya çıktı, takımımızın bir ruhu oluştu.
KEREM'İN İHTİYACI GOLDÜ
90. dakikada 3-2 oldu. Son 3-4 dakika "Acaba 3-3 olur mu?" korkusu yaşadık ancak o son 3-4 dakikada bile net pozisyonlar kaçırdık. Kerem'in ihtiyacı olan goldü. İlk golünü attı ve devamı da geldi.