Galibiyet sonrası konuşan Okan Buruk, takım ruhunun oluştuğunu vurguladı

KEREM'İN İHTİYACI GOLDÜ

90. dakikada 3-2 oldu. Son 3-4 dakika "Acaba 3-3 olur mu?" korkusu yaşadık ancak o son 3-4 dakikada bile net pozisyonlar kaçırdık. Kerem'in ihtiyacı olan goldü. İlk golünü attı ve devamı da geldi.