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    Galibiyet sonrası konuşan Okan Buruk, takım ruhunun oluştuğunu vurguladı

    Galibiyet sonrası açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "Maçın tamamında oyuna hakimdik. 2 gol yedik ama rakibe net pozisyonlar vermedik. Bir takım ruhu oluştu. Son 3-4 dakika acaba 3-3 olur mu korkusu yaşadık... Kerem'in tek ihtiyacı goldü. Golünü attı devamı da geldi." dedi.

    Takım ruhu ortaya çıktı

    Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda mağlup eden Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam, karşılaşmaya iyi başlamalarına rağmen ilk golü kalelerinde gördüklerini ancak iyi reaksiyon gösterdiklerini söyledi.


    MAÇIN TAMAMINDA HAKİMDİK
    Okan Buruk sözlerine şöyle devam etti: Henüz 1. dakikada net bir gol kaçırdık. Golün dışında çok net pozisyona da girdik. Kanatları etkili kullandık. Maçın bütün bölümlerinde oyuna hakimdik.

    SKOR DAHA FARKLI OLMALIYDI
    Rakibimize net pozisyon vermedik. Bir takım ruhu oluştu. Bugünkü maçın skoru bizim için çok daha farklı olması gerekiyordu. Takım oyunu ortaya çıktı, takımımızın bir ruhu oluştu.

    KEREM'İN İHTİYACI GOLDÜ
    90. dakikada 3-2 oldu. Son 3-4 dakika "Acaba 3-3 olur mu?" korkusu yaşadık ancak o son 3-4 dakikada bile net pozisyonlar kaçırdık. Kerem'in ihtiyacı olan goldü. İlk golünü attı ve devamı da geldi.

        ÖZBEK: DAHA İYİ OLACAĞIZ
        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek maçın ardından açıklama yaptı. Özbek, "Daha iyi olacağız. Kimse merak etmesin. Seyir zevki yüksek bir takım olacağız" dedi.



        GALİBİYET ÜÇLÜSÜ ALİ YİĞİT'TEN
        Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanından 3-2'lik galibiyetle dönerken Sarı-Kırmızılı taraftarlar kendilerine ayrılan yerleri tamamen doldurdu ve takımlarına hem maç öncesinde hem de maç sırasında büyük destek verdi. Karşılaşma sonrasında üçlü çektirmek için takımı çağırdıklarında da kendilerini bir sürpriz bekliyordu. Teknik direktör Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Sarı- Kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi. Okan Buruk'un "Uğurumuz" dediği Ali Yiğit'in taraftarlara üçlü çektirmesi Sarı-Kırmızılı futbolculara da eğlenceli dakikalar yaşattı.

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