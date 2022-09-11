Volkan Demirel geri dönüyor! Göztepe temasta

Süper Lig'de son olarak Fatih Karagümrük'ü çalıştıran teknik direktör Volkan Demirel, futbola geri dönüyor. Henüz bir takımla anlaşma sağlayamayan Demirel'in yeni kulübü belli oluyor.
Volkan Demirel, teknik direktör olarak ilk deneyimini İstanbul ekibi Fatih Karagümrük ile yaşadı. Kırmızı siyahlılar ile 24 karşılaşmaya çıkan Demirel, 1.71'lik puan ortalaması tutturmuştu. Demirel yönetiminde ligi sekizinci sırada bitiren Karagümrük, büyük bir başarı yakalamıştı. Genç teknik adam, sezon sonu yönetimle anlaşarak görevinden ayrılmıştı.
GÖZTEPE DEVREYE GİRDİ
Dünyaca ünlü şirket Sport Republic'e hisselerinin %70'i devredilen Göztepe, tekrar Süper Lig'e yükselmek için çalışmalarını sürdürüyor. Takıma kaliteli isimleri katan İzmir temsilcisi, üst üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Turgay Altay'ın görevine son vermişti. Sarı kırmızılılar, boşta olan Volkan Demirel için temaslara geçti. Sezon başında da Demirel ile temasa geçen Göztepe, anlaşma gerçekleştiremediği için imzayı atamamıştı.