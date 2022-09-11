Volkan Demirel geri dönüyor! Göztepe temasta

GÖZTEPE DEVREYE GİRDİ

Dünyaca ünlü şirket Sport Republic'e hisselerinin %70'i devredilen Göztepe, tekrar Süper Lig'e yükselmek için çalışmalarını sürdürüyor. Takıma kaliteli isimleri katan İzmir temsilcisi, üst üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Turgay Altay'ın görevine son vermişti. Sarı kırmızılılar, boşta olan Volkan Demirel için temaslara geçti. Sezon başında da Demirel ile temasa geçen Göztepe, anlaşma gerçekleştiremediği için imzayı atamamıştı.