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    • Spor
    • 11.09.2022 18:02
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    • 11.09.2022 18:29
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    Volkan Demirel geri dönüyor! Göztepe temasta

    Futbolculuk kariyerinde uzun süre Fenerbahçe'nin kalesini koruyan ve futbolculuk kariyeri sonrasında teknik direktörlük görevine başlayan Volkan Demirel, ilk olarak Fatih Karagümrük'ü çalıştırmıştı. Geçtiğimiz sezon sonunda kulübü ile anlaşarak yollarını ayıran Demirel, bir süredir kulüp çalıştırmıyordu. Teknik direktörü Turgay Altay'ın görevine son veren Göztepe, Demirel için devreye girdi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Volkan Demirel geri dönüyor!

    Süper Lig'de son olarak Fatih Karagümrük'ü çalıştıran teknik direktör Volkan Demirel, futbola geri dönüyor. Henüz bir takımla anlaşma sağlayamayan Demirel'in yeni kulübü belli oluyor.

    Volkan Demirel, teknik direktör olarak ilk deneyimini İstanbul ekibi Fatih Karagümrük ile yaşadı. Kırmızı siyahlılar ile 24 karşılaşmaya çıkan Demirel, 1.71'lik puan ortalaması tutturmuştu. Demirel yönetiminde ligi sekizinci sırada bitiren Karagümrük, büyük bir başarı yakalamıştı. Genç teknik adam, sezon sonu yönetimle anlaşarak görevinden ayrılmıştı.

    GÖZTEPE DEVREYE GİRDİ
    Dünyaca ünlü şirket Sport Republic'e hisselerinin %70'i devredilen Göztepe, tekrar Süper Lig'e yükselmek için çalışmalarını sürdürüyor. Takıma kaliteli isimleri katan İzmir temsilcisi, üst üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Turgay Altay'ın görevine son vermişti. Sarı kırmızılılar, boşta olan Volkan Demirel için temaslara geçti. Sezon başında da Demirel ile temasa geçen Göztepe, anlaşma gerçekleştiremediği için imzayı atamamıştı.

        Ligde 5 maçta 5 puan toplayabilen Göztepe, Volkan Demirel önderliğinde tekrardan Süper Lig'e yükselmenin hesaplarını yapacak. Transfer döneminde Emre Çolak, İsmail Köybaşı, Isaac Atanga, Ali Akman gibi isimlerle anlaşan sarı kırmızılılar, 1. Lig'de 13. sırada bulunuyor. İzmir temsilcisinin ligin lideri Bodrumspor ile arasında 5 puan fark bulunuyor.

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