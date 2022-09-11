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    • Spor
    • 11.09.2022 17:12
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    • 11.09.2022 17:13
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    CANLI | Sivasspor - İstanbulspor

    Süper Lig'in 6. haftasında Sivaspor, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda İstanbulspor'u ağırlıyor. Henüz ligde galibiyeti bulunmayan Yiğidolar, Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki İstanbulspor'u konuk ediyor. Sivasspor - İstanbulspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

    takvim.com.tr
    CANLI | Sivasspor - İstanbulspor

    Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor ile İstanbulspor kozlarını paylaşıyor. İki takım, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

    Zorlu karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek düdük çalıyor. Göçek'in yardımcılıklarını, Ata Yıldırım ve Samet Çavuş yapıyor.

    Lig'de henüz galibiyeti bulunmayan Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor müsabakayı kazanarak ilk galibiyeti almanın peşinde.

    Osman Zeki Korkmaz önderliğindeki İstanbulspor ise Alanyaspor karşısında alınan galibiyetten sonra seriye başlamak istiyor.

    SİVASSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI 11'LERİ

    Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Caner, Ziya, Ulvestad, Charisis, Saba, N'Jie, Gradel, Yatabare

    İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehmet, Tuncer, Ali, Muammer, Melih, Topallı, Ethemi, İbrahim

    SİVASSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Sivasspor ile İstanbulspor arasındaki mücadele saat 17.00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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