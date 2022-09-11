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    • Spor
    • 11.09.2022 19:30
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    • 11.09.2022 19:30
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    Kasımpaşa - Galatasaray CANLI MAÇ İZLE! Kasımpaşa - GS maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! Maçın 11'leri...

    Kasımpaşa - Galatasaray maçı için geri sayım devam ederken taraftarlar canlı, şifresiz izleme yollarını araştırmaya başladı. Maça dakilalar kala Kasımpaşa - Galatasaray maçı bedava, kesintisiz nasıl izlenir sorusu gündeme geldi. Öte yandan Kasımpaşa - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu. İşte Kasımpaşa - Galatasaray CANLI MAÇ İZLEME EKRANI! Kasımpaşa - GS maçı beIN SPORTS 1 ve beIN Sports Connect canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    KASIMPAŞA - GALATASARAY CANLI MAÇ İZLE!

    Kasımpaşa - Galatasaray maçı bu akşam Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Heyecanlı maç beIN SPORTS 1 ve beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak. Futbolseverler maça dair bilgileri araştırıyor. 11 Eylül 2022 tarihinde saat 20:00'daki maçın başlamasını iple çeken taraftarlar canlı izleme seçeneklerini sorguluyor. İşte Kasımpaşa - Galatasaray CANLI MAÇ İZLE! Kasımpaşa - GS maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! Maçın 11'leri...

    KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Kasımpaşa - Galatasaray maçı bu akşam (11 Eylül Pazar günü) saat 20:00'da oynanacak. Volkan Bayaraslan'ın yöneteceği maç beIN SPORTS 1 ve beIN Sports Connect ile canlı izlenebilecek.

    MAÇIN İLK 11'LERİ BELLİ OLDU

    Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Grovac, Sadık, Mortadha, Tirpan, Fall, Hajradinovic, Eysseric, Celina, Bahoken

    Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus Akgün, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Gomis.

        KASIMPAŞA VS GALATASARAY

        Süper Lig'de bu sezon oynadığı iki deplasman maçından da galibiyetle, Trabzonspor deplasmanından ise beraberlikle ayrılan Galatasaray, Kasımpaşa karşısında da güçlü bir oyun ile yoluna devam etmek amacında. Galatasaray, çıktığı üç deplasman maçında kalesinde hiç gol görmedi.

        Galatasaray ve Kasımpaşa ligde son olarak geçtiğimiz sezon karşı karşıya geldi. Rakip sahada oynanan 20 Ocak 2022 tarihli maçı Kasımpaşa 3-1 kazandı.

        İki takım tarihte 71 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Galatasaray 59 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 yenilgi ile sahadan ayrıldı. İstanbul ekibi ile deplasmanda oynanan 37 maçın 26'sını kazandı ve 8 beraberlik, 3 yenilgi aldı.

        Süper Lig'in yeni sezonuna üç mağlubiyetle başlayan Kasımpaşa, Hatayspor ve Antalyaspor ile oynadığı son iki maçı yol yemeden kazanarak çıkış yakaladı.

        MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

        Bu sezon deplasmanda oynadığı üç Süper Lig maçında da gol yemeyen Galatasaray (2G 1B), daha uzun bir seriyi en son Ekim-Aralık 2011 arasında yakaladı (7 maç).

        Süper Lig'in 2022/23 sezonunda en fazla çalım atan savunma oyuncusu konumundaki Sacha Boey (9), aynı zamanda ilk beş haftada en fazla ikili mücadele kazanan isim (45).

        İstanbul takımlarını konuk ettiği son yedi Süper Lig maçının beşini kaybeden Kasımpaşa (2B), bu süreçte Galatasaray'a rakip olduğu tek karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

        Süper Lig'de oynadığı son dokuz maçın hiçbirinde üst üste iki kez aynı sonucu tekrarlamayan Galatasaray (4G 3B 2M), son karşılaşmada Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.

        Bu sezon Süper Lig'de golü bulunmayan oyuncular arasında en fazla şut çeken beş oyuncunun üçü Galatasaray (15, Sergio Oliviera; 12, Haris Seferovic & 11, Yunus Akgün) ikisi ise Kasımpaşa (12, Valentin Eysseric & 11, Stephane Bahoken) forması giyiyor.
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        İlk 11’ler belli oldu!
        Haberler Spor Kasımpaşa - Galatasaray CANLI MAÇ İZLE! Kasımpaşa - GS maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! Maçın 11'leri...
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