Kasımpaşa - Galatasaray CANLI MAÇ İZLE! Kasımpaşa - GS maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! Maçın 11'leri...

KASIMPAŞA VS GALATASARAY

Süper Lig'de bu sezon oynadığı iki deplasman maçından da galibiyetle, Trabzonspor deplasmanından ise beraberlikle ayrılan Galatasaray, Kasımpaşa karşısında da güçlü bir oyun ile yoluna devam etmek amacında. Galatasaray, çıktığı üç deplasman maçında kalesinde hiç gol görmedi.

Galatasaray ve Kasımpaşa ligde son olarak geçtiğimiz sezon karşı karşıya geldi. Rakip sahada oynanan 20 Ocak 2022 tarihli maçı Kasımpaşa 3-1 kazandı.

İki takım tarihte 71 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Galatasaray 59 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 yenilgi ile sahadan ayrıldı. İstanbul ekibi ile deplasmanda oynanan 37 maçın 26'sını kazandı ve 8 beraberlik, 3 yenilgi aldı.

Süper Lig'in yeni sezonuna üç mağlubiyetle başlayan Kasımpaşa, Hatayspor ve Antalyaspor ile oynadığı son iki maçı yol yemeden kazanarak çıkış yakaladı.