Kasımpaşa - Galatasaray maçı bu akşam Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Heyecanlı maç beIN SPORTS 1 ve beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak. Futbolseverler maça dair bilgileri araştırıyor. 11 Eylül 2022 tarihinde saat 20:00'daki maçın başlamasını iple çeken taraftarlar canlı izleme seçeneklerini sorguluyor. İşte Kasımpaşa - Galatasaray CANLI MAÇ İZLE! Kasımpaşa - GS maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! Maçın 11'leri...
KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Kasımpaşa - Galatasaray maçı bu akşam (11 Eylül Pazar günü) saat 20:00'da oynanacak. Volkan Bayaraslan'ın yöneteceği maç beIN SPORTS 1 ve beIN Sports Connect ile canlı izlenebilecek.
MAÇIN İLK 11'LERİ BELLİ OLDU
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Grovac, Sadık, Mortadha, Tirpan, Fall, Hajradinovic, Eysseric, Celina, Bahoken
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus Akgün, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Gomis.