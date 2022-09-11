CANLI | Kayserispor-Antalyaspor

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Kayserispor ile Antalyaspor karşılaşıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Antalyaspor maçı saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR MAÇI 11'LER

Kayserispor: Bilal, Onur, Arif, Kolovetsios, Carole, Mensah, Campanharo, Ramazan, Cardoso, Thiam, Gavranovic

Antalyaspor: Boffin, Güray, Veysel, Kudryashov, Floranus, Ghacha, Hakan, Fernando, Soner, Ndao, Wright