A Milli basketbol takımımız Avrupa Şampiyonası’na veda etti!

Avrupa Basketbol Şampiyonası'na şanssız bir şekilde veda ettik... Fransa ile karşılaşan A Milli Takımımız, maçı 87-86 kaybetti. Maçın bitimine 12.2 saniye kala Cabbarot'nun yaptığı sportmenlik dışı faul sonrası Cedi Osman, kullandığı iki serbest atışta da isabet sağlayamadı. A Milli Takım, kenardan kullandığı topu da kısa sürede kaybedince Fransa'dan Gobert bitime 2,5 saniye kala kaydettiği basketle skoru eşitledi: 77-77. Ay- Yıldızlılar, son hücumda sayı çıkaramadı ve normal süresi 77-77 biten maçta uzatmaya gidildi. Uzatma bölümünde A Milli Takım Furkan Korkmaz ve Buğrahan Tuncer ile sayı üretirken, Fransa M'Baye, Fournier ve Gobert'in basketleriyle son dakikaya 87-84 önde girdi. A Milli Takım, Furkan Korkmaz'ın serbest atıştan kaydettiği sayılarla bitime 38.2 saniye kala skoru 87-86 yaptı. Fransa'nın hücumunda Gobert, bitime 13.4 saniye kala kullandığı iki serbest atışta da isabet sağlayamadı. Ancak A Milli Takım'ın son hücumunda Furkan Korkmaz topu kaybetti ve çekişmeli geçen karşılaşmayı 87-86 kazanan Fransa, çeyrek finale yükseldi.
26 YILLIK KARİYERİMİN EN KÖTÜ ANIYDI
A Milli Takım'ın koçu Ergin Ataman, Fransa maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Maç hakkında herhangi bir yorum yapmak istemiyorum. Duygusal anlamda 26 yıllık kariyerimin en kötü anıydı. Kısmetsizlik mi deriz, beceriksizlik mi deriz, aşırı heyecan mı deriz... Basketbol böyle bir oyun!" dedi.
Milli Takım'ın koçu Ergin Ataman maçtan sonra çok üzgündü.
12 Dev Adam 2001'den sonra katıldığı 9 Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olamadı. Sekiz şampiyonada ilk 8'e bile giremeyen Milliler, 2009'da 8. sırayı aldı.