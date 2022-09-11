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    30 günde 6 kritik maça çıkacak Trabzonspor'da hedef 5'te 5!

    Bordo-Mavililer, Adana Demirspor maçıyla başlayacak olan süreçte önündeki 5 maçta 15 puan hedefliyor. Trabzonspor, 30 günde 6 kritik maça çıkacak ve ortalama 5 günde bir maç yapacak. İşte sizler için derlediğimiz 11 Eylül tarihli Takvim Gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Trabzonspor’da hedef 5’te 5

    Süper Lig'in geri kalan bölümünde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve bir beraberlik alarak 10 puan toplayan bordo- mavililer, UEFA Avrupa Ligi H grubunda da ilk maçını kaybetmişti. Trabzonspor'u Adana Demirspor maçı ile başlayacak olan süreçte ise çok sıkışık bir maç trafiği bekliyor. Adana Demirspor ile Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacak olan Bordo-Mavililer ardından bir ay içerisinde 6 kritik maça çıkacak. Bu maçlardan ikisi Avrupa Ligi'nde. Fırtına önce Kızılyıldız ile ardından ise Monaco ile deplasmanda oynanacak. Trabzonspor'da öncelikli hedef 3'ü ligde ikisi Avrupa'da olmak üzere önündeki 5 maçta 15 puan kazanmak. Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, 1 ay içerisinde oynanacak olan bu karşılaşmalarda kadroda sürekli mini revizyonlar yaparak, geçiş sürecini en az sakatlıkla atlatmaya çalışacak.

    ÖNCE İDMAN SONRA YOLCULUK
    Ferencvaros ile oynanan maçın ardından Trabzon'a dönen ve ilk gün antrenman yapan Bordo-Mavililer, dünü izinli geçirdi. Trabzonspor bugün yapacağı son antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Trabzonspor Adana Demirspor maçıyla yeni bir sayfa açmak istiyor.

    HAMSIK 11'E DÖNÜYOR
    Son iki karşılaşmada oyuna sonradan giren Hamsik, Adana Demirspor maçıyla birlikte ilk 11'deki yerine geri dönmeye hazırlanıyor. Tecrübeli isim bireysel çalışmalarına da devam ediyor.

        JASON DENAYER KULÜPSÜZ KALDI
        Bir dönem Galatasaray forması giyen ve yaz transfer döneminde adı Beşiktaş ile sıkça anılan Belçikalı stoper Jason Denayer kulüp bulamadı. Son olarak Roma ile görüşme yapan tecrübeli stoperin İtalyan kulübü ile şartlarda anlaşma sağlayamadığı ifade edildi.

        WEGHORST'TAN MÜJDE VAR
        Yarın Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynayacak olan Beşiktaş'ta gözler sakat futbolculara çevrildi. Takımla birlikte idmana çıkan Weghorst'un Başakşehir maçında forma giyme ihtimali son derece yüksek. Sakatlığı süren Ghezzal'de ise hedefin Fenerbahçe ile 8. haftada oynayacak derbi maç olduğu ve yarın Başakşehir'e karşı forma giymeyeceği öğrenildi.

        BUGÜN 3 KARŞILAŞMA DAHA OYNANACAK
        Spor Toto Süper Lig'de 6.hafta heyecanı bugün oynanacak 3 karşılaşma ile sürecek. Saat 17.00'de Sivasspor sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Saat 20.00'de ise Kayserispor kendi sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Aynı saatte başlayacak diğer karşılaşmada Gaziantep FK ile Ümraniyespor kozlarını paylaşacak.

            METE GAZOZ SPORTİF FAİR PLAY ÖDÜLÜ KAZANDI
            Milli okçu Mete Gazoz, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından kendisine verilen Sportif Fair Play Kariyer Dalı ödülünü Antalya'da aldı.TMOK Fair Play Komisyonu İkinci Başkanı Prof. Dr. Bilge Donuk törende Mete Gazoz'a Sportif Fair Play Kariyer Dalı'ndaki büyük ödülü verdi. Mete Gazoz, böyle bir ödül kazandığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

            GÖKHAN TÖRE'DEN İDDİALI AÇIKLAMALAR
            Adana Demirspor'un yeni transferi GöknanTöre, iddialı açıklamalar yaptı. Töre, "Başkan Murat Sancak, çok değerli bir insan. Ona çok teşekkür etmek istiyorum buradan. Bana güvendiği, inandığı ve bana bu şansı verdiği için. Elimden gelenin en iyisini Adana Demirspor camiasına yapacağımdan benim hiçbir şüphem yok, kimsenin de şüphesi olmasın" dedi.

            KONYA YİNE KAZANDI YİNE GOL YEMEDİ
            Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor sahasında Hatayspor'u 1-0 mağlup ederek ligde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 66. dakikada Bruno Paz kaydetti. Konyaspor bu sonuçla puanını 14'e yükseltip maç fazlasıyla lider olurken, Hatayspor 6 hafta sonunda 1 puanda kaldı.

                DİAGNE PUANI GETİRDİ
                Süper Lig'de Karagümrük sahasında konuk ettiği Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda Giresunspor'da Bajic 75'te penaltıda Viviano'dan dönen topu tamamladı ve takımını öne geçirdi. 90+2'de köşe vuruşunda Djagne kafayla topu ağlara yolladı ve maç eşitlikle sona erdi.

                NAPOLİ'YE GALİBİYETİ RASPADORİ GETİRDİ
                İtalya Serie A'nın 6. hafta maçında Napoli sahasında Spezia'yı yeni transferi Raspadori'nin 89'da attığı golle 1-0 mağlup etti. Maç boyunca rakibine oranla üstün bir oyun sergiyeyen ev sahibi ekip ilk yarıda aradığı golü bulamayınca takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti. İkinci yarıda da ataklarını sürdüren Napoli'de yeni transfer Giacomo Raspadori 89'da attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

                VALENCİA'YA VALLECANO ŞOKU
                LA Liga 5. hafta mücadelesinde Valencia deplasmanda Rayo Vallecano'ya 2-1 yenilerek haftayı mağlubiyetle kapattı. Vallecano'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada İsaac Palazon ve 52.dakikada Nicholas Gonzalez (K.K) kaydetti. Valencia'nın tek golünü ise 90. dakikada Mouctar Diakhaby attı. Rayo Vallecano'da eski Galatasaylı Radamel Falcao karşılaşmanın 69. dakikasında oyuna dahil oldu ancak skor üretemedi.

                    EBRU ŞAHİN'DEN FLAŞ PAYLAŞIM
                    Buğrahan Tuncer'in maç sonundaki açıklamalarına Twitter'dan tepki gösteren Ebru Şahin, "Yokluktan liderlik vasfı verilmiş, turnuva boyunca oyuncular yorgunluktan ve mücadeleden bayılacakken turnuvada 1 maç toplam 10 dakikası olmayanlar şanslı gününe şükredip takımına teşekkür edeceğine hatırlatma yapıyor, art niyet ve bireysellik budur. Böyle star olmazsınız ama nankör evet" sözleriyle milli yıldıza göndermede bulundu.

                    JESUS İLE BÜYÜK DEĞİŞİM!
                    Fenerbahçe taraftarı, Jorge Jesus'un ilk 12 resmi maçta ortaya koyduğu performanstan çok mutlu... Özellikle de hücum anlamında... Süper Lig ve Avrupa'da 12 resmi maça çıkan Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'si rakip fileleri tam 28 gol gönderdi. Bu gollerin dışında en dikkat çekici gelişme ise hücum hattındaki değişim... Jorge Jesus'un 12 resmi maçta forvetlerinden aldığı gol katkıları muhteşem grafiği gözler önüne seriyor. Fenerbahçe'de hücum oyuncularından Enner Valencia 6, Joshua King 3, Serdar Dursun 2, Joao Pedro, Michy Batshuayi ve Berisha 1'er gol kaydetti. Hücumcular 14 gole imza attı. Geçen sezon Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe ilk 12 resmi maçta fazla skor üretemedi. Kanarya'nın hücum oyuncularından Valencia 5, Rossi, Berisha ve Muhammed ise 1'er gol attı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, geçmiş dönemlerinde olduğu gibi hücum oyuncularını forma sokmayı başardı. Tecrübeli teknik adamın döneminde 14 gol atan hücumcular Vitor Pereira ile aynı dönemde 8 golde kaldı. Fener Jorge Jesus ile birlikte hücumda büyük bir ivme kazandı.



                    BRUMA İÇİN FLAŞ KARAR
                    Fenerbahçe'de, yeni transfer Armindo Bruma TFF'nin tescil listesine dahil edilmedi. Portekizli yıldız böylelikle Süper Lig'in ilk yarısındaki maçlarda görev alamayacak. Fenerbahçe'de, Bruma ile birlikte Filip Novak ve Mauricio Lemos da listeye dahil edilmeyen diğer oyuncular oldu.

                        30 DAKİKA ÇALMIŞLAR!
                        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Dinamo Kiev maçı sonrası yaptığı açıklamada Ukraynalı oyuncuların kendilerini çok sık yere attıklarını açıklamıştı. The Athletic'in haberine göre; Dinamo Kiev'li oyuncuların Fenerbahçe maçında çaldıkları zamanın 29 dakika 38 saniye olduğunu duyurdu.

                        YOK BÖYLE REKABET
                        Fenerbahçe'de üçlü forvet hattında Valencia, Batshuayi, King, Rossi, Serdar Dursun, Emre Mor ve hatta İrfan Can Kahveci ilk 11 için mücadele verirken, savunmada 11'deki yerleri garanti olan Peres ve Szalai dışında 3. stoper için Serdar Aziz ve Henrique arasında kıyasıya bir rekabet oluştu. Sol kanatta Alioski ile Lincoln, sağ kanatta ise Ferdi ve Osayi rekabet ediyorlar.

                        GÖZTEPE TURGAY ALTAY'LA YOLLARINI AYIRDI
                        Spor Toto 1. Lig'de oynadığı 5 maçta yalnızca 5 puan toplayabilen Göztepe, Teknik Direktör Turgay Altay'ın sözleşmesini feshetti. Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada,"Turgay Altay'a görev süresi boyunca sergilediği çalışmalarından ve kendini takımımıza adamasından ötürü teşekkür ediyoruz"ifadeleri kullanıldı.

                        TOPRAK RAZGATLIOĞLU YARIŞTA 11. OLDU
                        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 7. ayağının ilk yarışınında startta liderliğe yükseldi. Fakat 3. turda pist dışına çıkan Toprak, 23'üncülüğe kadar gerilediği yarışı 11. sırada tamamladı. Aruba takımından Bautista birinci, BMW'den Scott Redding 2'nci, Motocorsa'dan Bassani ise 3'üncü oldu.

                        BANDIRMA PES ETMEDİ
                        Bandırmaspor 2-0 geriye düştüğü maçta Keçiörengücü ile sahasında 2-2 berabere kaldı. Konuk takım 22'de Hamza ve 39'da Bekir'le 2-0'ı yakalasa da Bandırmaspor Atabey Çiçek'in 49 ve 68. dakikalarda attığı gollerle 1 puanı kurtardı.

                        YENİ ASLAN PAŞA'YA KARŞI
                        Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak. Yeni transferlerden Mauro Icardi, Yusuf Demir, Mathias Ross ve Milot Rashica'ın kadroda olması bekleniyor. Sakatlığı devam eden Fredrik Mitdsjö ve kart cezalısı Abdülkerim Bardakçı ise bugün forma giyemeyecekler.

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                        Emekliye yeni maaş
                        Haberler Spor 30 günde 6 kritik maça çıkacak Trabzonspor'da hedef 5'te 5!
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