30 günde 6 kritik maça çıkacak Trabzonspor'da hedef 5'te 5!

Süper Lig'in geri kalan bölümünde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve bir beraberlik alarak 10 puan toplayan bordo- mavililer, UEFA Avrupa Ligi H grubunda da ilk maçını kaybetmişti. Trabzonspor'u Adana Demirspor maçı ile başlayacak olan süreçte ise çok sıkışık bir maç trafiği bekliyor. Adana Demirspor ile Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacak olan Bordo-Mavililer ardından bir ay içerisinde 6 kritik maça çıkacak. Bu maçlardan ikisi Avrupa Ligi'nde. Fırtına önce Kızılyıldız ile ardından ise Monaco ile deplasmanda oynanacak. Trabzonspor'da öncelikli hedef 3'ü ligde ikisi Avrupa'da olmak üzere önündeki 5 maçta 15 puan kazanmak. Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, 1 ay içerisinde oynanacak olan bu karşılaşmalarda kadroda sürekli mini revizyonlar yaparak, geçiş sürecini en az sakatlıkla atlatmaya çalışacak.