30 günde 6 kritik maça çıkacak Trabzonspor'da hedef 5'te 5!

Süper Lig'in geri kalan bölümünde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve bir beraberlik alarak 10 puan toplayan bordo- mavililer, UEFA Avrupa Ligi H grubunda da ilk maçını kaybetmişti. Trabzonspor'u Adana Demirspor maçı ile başlayacak olan süreçte ise çok sıkışık bir maç trafiği bekliyor. Adana Demirspor ile Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacak olan Bordo-Mavililer ardından bir ay içerisinde 6 kritik maça çıkacak. Bu maçlardan ikisi Avrupa Ligi'nde. Fırtına önce Kızılyıldız ile ardından ise Monaco ile deplasmanda oynanacak. Trabzonspor'da öncelikli hedef 3'ü ligde ikisi Avrupa'da olmak üzere önündeki 5 maçta 15 puan kazanmak. Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, 1 ay içerisinde oynanacak olan bu karşılaşmalarda kadroda sürekli mini revizyonlar yaparak, geçiş sürecini en az sakatlıkla atlatmaya çalışacak.
ÖNCE İDMAN SONRA YOLCULUK
Ferencvaros ile oynanan maçın ardından Trabzon'a dönen ve ilk gün antrenman yapan Bordo-Mavililer, dünü izinli geçirdi. Trabzonspor bugün yapacağı son antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Trabzonspor Adana Demirspor maçıyla yeni bir sayfa açmak istiyor.
HAMSIK 11'E DÖNÜYOR
Son iki karşılaşmada oyuna sonradan giren Hamsik, Adana Demirspor maçıyla birlikte ilk 11'deki yerine geri dönmeye hazırlanıyor. Tecrübeli isim bireysel çalışmalarına da devam ediyor.