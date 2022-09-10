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    • 10.09.2022 15:04
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    • 10.09.2022 15:23
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    Türkiye 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndan son 16 turunda elendi!

    Son dakika haberi! 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda, Türkiye A Milli Takımımız, Fransa ile karşı karşıya geldi. Türkiye, son 16 turunda normal süresi 77-77 biten maçta Fransa'ya uzatmada 87-86 yenilerek elendi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    12 Dev Adam uzatmada Fransa’ya elendi!

    A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda normal süresi 77-77 biten maçta Fransa'ya uzatma bölümü sonucunda 87-86 yenilerek elendi.


    Karşılaşmaya iyi başlayan Fransa, 3. dakikayı 7-0 önde geçti. İlk basketini 5. dakikanın başında Alperen Şengün ile bulan A Milli Takım'da başantrenör Ergin Ataman, hücumdaki dağınık görüntü nedeniyle 7. dakikada 13-4 gerideyken mola aldı. Ay-yıldızlı takım, oyuna giren Şehmus Hazer'in getirdiği hareketlilikle farkı eritmeye çalışırken, Fransa ilk periyodu 18-11 üstün geçti.

    İkinci periyodun ilk bölümünde yaptığı hücumlarda rakibinin sert savunmasını geçmekte zorlanan ve savunmada da rakibini durdurmayı başaramayan A Milli Takım, 16. dakikada 31-15 geriye düştü. Rakibinin sert alan savunması karşısında dış atışlara yönelen ay-yıldızlı takım, Furkan Korkmaz, Buğrahan Tuncer ve Cedi Osman'ın basketleriyle farkı hızla eritmeye başladı. İkinci periyodun son dakikasında Alperen Şengün'ün basketiyle farkı 5 sayıya (35-40) indiren A Milli Takım, hakemlerin aleyhine birkaç tartışmalı düdük çaldığı ilk yarıyı 43-35 geride bitirdi.

        TÜRKİYE 11 - 18 FRANSA (İLK ÇEYREK SONUCU)
        TÜRKİYE 35 - 43 FRANSA (2. ÇEYREK SONUCU)
        TÜRKİYE 57 - 49 FRANSA (3. ÇEYREK SONUCU)
        TÜRKİYE 77 - 77 FRANSA (4. ÇEYREK SONUCU)
        TÜRKİYE 86 - 87 FRANSA (UZATMA SONUCU)

        Karşılaşmada ikinci yarının ilk dakikalarında Albicy, Fournier ve Tarpey ile sayı bulan Fransa, 23. dakikada farkı 11 sayıya (38-49) çıkardı. Ancak daha sonra Buğrahan Tuncer'in dış atışlardaki muhteşem performansıyla damgasını vurduğu maçta rakibine yaklaşık 7 dakika sayı şansı vermeyen ve 19-0'lık seri yakalayan A Milli Takım, son çeyreğe 57-49 üstün girdi.

        Son periyodun ilk bölümünde A Milli Takım, dış atışlarda Ercan Osmani ve Sertaç Şanlı ile sayı buldu. Boyalı alanda karşılık veren Fransa, Cabbarot'nun da üç sayı çizgisinin gerisinden verdiği destekle 35. dakikada skoru eşitledi: 66-66. Karşılıklı basketlerle devam eden ve büyük bir çekişmeye sahne olan maçta son dakikaya 73-72 Fransa'nın üstünlüğüyle girildi. A Milli Takım, bitime 44.9 saniye kala Furkan Korkmaz'ın serbest atışlardan kaydettiği sayılarla 75-73 öne geçerken, Fransa daha sonra yaptığı hücumdan eli boş döndü. Bitime 12.2 saniye kala Cabbarot'nun yaptığı sportmenlik dışı faul sonrası Cedi Osman, kullandığı iki serbest atışta da isabet sağlayamadı. A Milli Takım, kenardan kullandığı topu da kısa sürede kaybedince Fransa'dan Gobert bitime 2,5 saniye kala kaydettiği basketle skoru eşitledi: 77-77. Ay-yıldızlı takım, son hücumda sayı çıkaramadı ve normal süresi 77-77 biten maçta uzatmaya gidildi.

        Uzatma bölümünde A Milli Takım Furkan Korkmaz ve Buğrahan Tuncer ile sayı üretirken, Fransa M'Baye, Fournier ve Gobert'in basketleriyle son dakikaya 87-84 önde girdi. A Milli Takım, Furkan Korkmaz'ın serbest atıştan kaydettiği sayılarla bitime 38.2 saniye kala skoru 87-86 yaptı. Fransa'nın hücumunda Gobert, bitime 13.4 saniye kala kullandığı iki serbest atışta da isabet sağlayamadı. Ancak A Milli Takım'ın son hücumunda Furkan Korkmaz topu kaybetti ve çekişmeli geçen karşılaşmayı 87-86 kazanan Fransa, çeyrek finale yükseldi.

        Fransa, çeyrek finalde Sırbistan-İtalya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

            KARŞILAŞMADAN NOTLAR
            2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Fransa ile karşı karşıya gelen A Milli Takımı'nı, gurbetçi basketbolseverler yalnız bırakmadı.

            Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedez-Benz Arena'da oynanan maçta ay-yıldızlı takımı desteklemeye gelen Türk taraftarlar, tribünlerdeki yerlerini aldı.

            Türk taraftarlar, tezahüratlarla A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman ile oyunculara destek verdi. Fransız taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünlerde yer alarak, takımlarını destekledi.

            SHANE LARKİN YOK
            A Milli Basketbol Takımı'nda sakatlık geçiren Shane Larkin, Fransa ile oynanan önemli karşılaşmada görev yapamadı. Elinden sakatlanan ve ameliyat olması gereken yıldız basketbolcu, karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

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