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    • Spor
    • 10.09.2022 17:07
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    • 10.09.2022 17:09
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    CANLI | Konyaspor Hatayspor

    Süper Lig'in 6. haftasında arabam.com Konyaspor Eskişehir'de Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor. Ev sahibi ekip namağlup serisini sürdürmek isterken, konuk takım ise ilk galibiyetini alma peşinde... Mücadelenin CANLI ANLATIMI haberimizde...

    takvim.com.tr
    CANLI | Konyaspor - Hatayspor

    Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında arabam.com Konyaspor ile Atakaş Hatayspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin CANLI ANLATIMI haberimizde...

    KONYASPOR HATAYSPOR İLK 11'LER

    Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Endri, Muric, Bytyqi, Muhammet.

    Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Burak, Falette, Adekugbe, Ribeiro, Onur, Boudjemaa, Lobjanidze, Varga, El Kaabi.

    KONYASPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

    Konyaspor - Hatayspor maçı 10 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS Connect'te canlı yayınlanıyor.

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