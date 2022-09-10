CANLI | Konyaspor Hatayspor

Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında arabam.com Konyaspor ile Atakaş Hatayspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin CANLI ANLATIMI haberimizde...
KONYASPOR HATAYSPOR İLK 11'LER
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Endri, Muric, Bytyqi, Muhammet.
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Burak, Falette, Adekugbe, Ribeiro, Onur, Boudjemaa, Lobjanidze, Varga, El Kaabi.
KONYASPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Konyaspor - Hatayspor maçı 10 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS Connect'te canlı yayınlanıyor.