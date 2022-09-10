Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor Avrupa'da hayal kırıklığı yaşıyor

Trabzonspor'da göreve geldikten sonra elde ettiği başarılarla hem kulüp tarihine geçen hem de kariyerinde ilkleri yaşayan Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yüzü Avrupa'da bir türlü gülmüyor. Sezona Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Kopenhag'a elenerek başlayan Bordo- Mavililer, Avrupa Ligi'ne de iyi bir başlangıç yapamadı. Fırtına ilk maçında Ferencvaros'a kaybetti. Trabzonspor Abdullah Avcı yönetiminde bugüne kadar Avrupa arenasında çıktığı 7 maçta hiç galip gelemezken 4 yenilgi aldı. Abdullah Avcı, kulüp kariyerinde Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başında Avrupa kupalarında toplamda çıktığı 31 maçın 27'sinde galibiyet sevinci yaşayamadı. Bu karşılaşmalarda Avcı, 17 mağlubiyet, 10 beraberlik ve 4 galibiyet gördü. Tecrübeli teknik adam, Avrupa'da aldığı galibiyetlerden 3'ünü Başakşehir'in başında, 1'ini de Beşiktaş'ın başında elde etti.