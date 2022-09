A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turun Fransa ile karşılaşacak

RAPID WİEN'DE BÜYÜK İSYAN

G.Saray'ın kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Yusuf Demir, Rapid Wien kulübünde krize neden oldu. Rapid Wien'li taraftarların Yusuf Demir'in Galatasaray'a satılmasına çok sert tepki gösterdiği ve kulübü mesaj yağmuruna tuttuğu bildirildi. Taraftarların yönetimi bu işten sorumlu tuttuğu belirtiliyor.



VINA OCAK'TA GELECEK

Galatasaray'da transfer şovun Ocak ayında devam edeceği anlaşılıyor... Corriere dello Sport'da çıkan habere göre Roma'nın sol beki Vina Galatasaray'ın kapısından döndü. Haberde Uruguaylı sol bekin transferinin çok hızlı bir şekilde müzakere edildiği zamanlama konusunda son dakikada bazı problemler yaşandığını ve transferin yattığını yazdı. Aynı haberde müzakerelerin Ocak ayında devam etmesi için iki taraf prensip anlaşmasına vardığı da ifade edildi.



A.GÜCÜ GÖKHAN AKKAN'I KADROSUNA KATTI

Spor toto 1. Lig ekiplerinden Rizespor'un tecrübeli kalecisi Gökhan Akkan, eski kulübü MKE Ankaragücü'ne sezon sonuna kadar kiralandı. Yeşil-Mavililer'den yapılan açıklamada, "Gökhan Akkan'ın geçici transferi için MKE Ankaragücü ile anlaşmaya varıldı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan Gökhan Akkan'a yeni deneyiminde başarılar dileriz" denildi.



BOLUSPOR GÖZTEPE'Yİ TEK GOLLE DEVİRDİ

Spor Toto 1. Lig 5. haftanın açılış maçında Boluspor dün Göztepe'yi 1-0 yenerek haftayı galibiyetle kapattı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 86. dakikada penaltıdan Landel kaydetti. Boluspor bu sonuçla 5 hafta sonunda puanını 7 yaparken, konuk takım 4 puanda kaldı. Boluspor gelicek haftayı bay geçerken, Göztepe sahasında Altınordu'yu ağırlayacak.



FARUK GENÇ GİRESUN'A TRANSFER OLDU

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, Faruk Can Genç'i kadrosuna kattı.Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki defans oyuncusu Faruk Can Genç ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Faruk Can Genç'e Giresunspor'umuza 'hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



HEYECAN 2 KARŞILAŞMA İLE DEVAM EDECEK

Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta heyecanı bugün oynanacak 2 mücadele ile sürecek. Saat 17'de start alacak maçta Konyaspor sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Günün diğer maçnda Karagümrük Giresunspor'u ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalacak.



MELİHA İSMAİLOĞLU'NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Meliha İsmailoğlu Dünya Şampiyonası'nın ilk grup karşılaşması olan Tayland maçı için, "Avrupa ekolüne göre biraz farklı sisteme sahip bir takım. Milletler Ligi'nde karşılaştığımız için yakından tanıyoruz. O karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanıp, ilk maçımızdan galibiyetle ayrılarak güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz." yorumunda bulundu.



MİLLİ TAKIM'DA SHANE LARKİN ŞOKU

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Shane Larkin şoku yaşanıyor... Milli Takım'ın koçu Ergin Ataman, yıldız oyuncunun durumuyla ilgili olarak, "Ameliyat olması gerekiyor. Ciddi bir yırtık söz konusu. Maçlarda oynayamayacak. Topu bile tutamadığını söyledi" dedi.



EMİRHAN İLE 1 YILLIK ANLAŞMA

Fırtına'nın Basel'den kadrosuna kattığı Emirhan Eraslan ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. 19 yaşındaki oyuncunun kulübü Basel isterse sözleşmesi uzayacak.



FENER TWİTTER'DA ZİRVEDE

Süper Lig'de yaz transfer sezonu sona erdi. Taraftarlar, transfer sezonu boyunca yaşadığı heyecanı, duygularını ve görüşlerini Twitter üzerinden paylaştı. Bu dönemde Türkiye'de futbolla ilgili 27 milyona yakın tweet atıldı. 17 Haziran-5 Eylül arasında Twitter verilerine göre transferlerle ilgili en çok konuşulan takım Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'yi rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş izledi.



55'TEN SONRA SOS VERİYOR

Bu sezon 12 resmi maçta 11 gol yiyen Fenerbahçe Fener, 55. dakikalardan sonra kalesinde tam 9 gol gördü. Yüksek tempo ile başladığı maçların son bölümlerinde düşüşe geçen Kanarya bu soruna çözüm bulmaya çalışıyor. İlk dakikadan itibaren rakibini hapseden ve sahasından çıkarmayarak şok presler yapan Kanarya, karşılaşmaların son dakikalarında ise büyük sıkıntılar yaşıyor. Fizik güç olarak oyundan düşen Fenerbahçe rakiplerine üst üste pozisyonlar veriyor.. Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı Ümraniyespor maçının 55. dakikasından sonra 2 gole engel olamadı.

