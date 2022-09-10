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    A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turun Fransa ile karşılaşacak

    Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası son 16 turunda bugün Fransa ile karşılaşacak. İşte sizler için derlediğimiz 10 Eylül tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Devler çeyrek final aşkına!

    A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda bugün Fransa ile karşılaşacak. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanacak maç TSİ 13.00'te başlayacak. A Milli Basketbol Takımı, İspanya, Karadağ, Belçika, Bulgaristan ve Gürcistan ile yer aldığı A Grubu'nu 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda ikinci tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Fransa ise Almanya, Macaristan, Slovenya, Litvanya ve Bosna Hersek ile bulunduğu B Grubu'nu aynı galibiyet ve mağlubiyetle üçüncü bitirerek son 16 turuna çıktı. A Milli Takım, Fransa karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak adını çeyrek finale yazdırmaya çalışacak. Bu eşleşmeyi kazanacak takım, çeyrek finalde Sırbistan-İtalya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



    TAYYİP TALHA SANUÇ DOĞRU ADRESTE!
    Beşiktaş yeni transferi Tayyip Talha Sanuç'un transferini dün açıkladı. Siyah- Beyazlılar sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Doğru adreste" açıklaması yaptı. Beşiktaş'ın açıklaması, Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı.



    KARTAL'DA YENİLER İDMANA ÇIKTI
    Beşiktaş'ın yeni transferleri Redmond ve Tayfur dün takımla ilk idmanlarına çıktılar. İstasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan antrenman, 5'e 2 ve taktik çalışmalarıyla tamamlandı. Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarını bugün yapacağı idmanla sürdürecek.



        'BENİ HATIRLAYACAKSINIZ'
        Beşiktaş'ın kırmızı kart cezasına yaptığı itriaz TFF Tahkim Kurulu tarafından reddedilen Josef de Souza soyal medyadan flaş bir paylaşımda bulundu. Sambacı,"Bir oyuncuyu öldürdükleri veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün, ya da, daha ciddi bir şekilde bir hakeme saldırdıkları gün beni hatırlayacaksınız" sözleriyle alınan karara tepki gösterdi. Brezilyalı yıldız böylelikle Pazartesi günü oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.



        BEŞİKTAŞ'TA WEGHORST ŞOKU
        Antrenmanda ayağına darbe alan Wout Weghorst dünkü idmanda yer almadı. Hollandalı golcünün durumu bugün netlik kazanacak. Siyah- Beyazlılar'ın yıldız forveti Weghorst, takıma gelmesinin üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen attığı goller ve mücadelesiyle taraftarların gözbebeği olmayı başardı. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Dele Alli de sakatlanmıştı.



        ALANYA 4 MAÇ SONRA KAZANDI
        Alanyaspor Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek ligde 4 maç sonra kazandı. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta 2. yarı oldukça hareketli geçti. Ev sahibi 65'te yeni transfer Ahmed Hassan'ın kafa vuruşu ile öne geçti 1-0. Bu golden 4 dakika sonra konuk takım Yasin'in şık aşırtmasıyla eşitliği yakaladı: 1-1. Alanyaspor'da Efkan 87'deattığı şık gol ile skoru belirledi. Alanyaspor bu sonuçla puanını 8'e çıkarırken, Ankaragücü ise, 6 hafta sonunda 1 puanda kaldı.



            ALIOSKI TAM İSABET
            Fenerbahçe'nin 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Makedon futbolcu Ezgjan Alioski sol kanadın ilacı oldu. Aliosku 3-4-3 sisteminde dörtlünün solunda hem ofansif hem de defansif olarak takımına müthiş katkı veriyor. Yüksek enerjisinin yanında ayağı da çok iyi olan Makedon futbolcunun bonservisiyle alınmasını Fener taraftarı fazlasıyla arzu ediyor.



            BUNU BEN DE BEKLEMİYORDUM
            Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk dünkü idman öncesi Florya'da transfer dönemini değerlendirdi. Başarılı hoca, "Türkiye'nin hem Avrupa'da hem yerel olarak en başarılı kulübü olan Galatasaray'da hedef şampiyonluk. Erden Timur ile çok yoğun mesai yaşadık. Kendi aramızda Cenk bey, Ayhan Akman ve Uğur'un inanılmaz bir temposu vardı. Ben 4 gündür tesisten hiç çıkmadım. Genel olarak istediğimiz gibi gitti. Bir hoca olarak çok mutluyum. Gelen oyuncular, yönetimimizin bizimle olan birlikteliği ile birlikte bir sinerji yakaladık. Yaşadığımız ve yaşayacaklarımızı gördüğümde çok motiveyim" dedi. Okan Buruk, "Açıkçası böyle bir değişimi ben de beklemiyordum. Ancak aramızdan çok sayıda ayrılan arkadaş da oldu. Cumhuriyet'in 100. yılında hedefimiz 23. şampiyonluk. Tek hedefimiz ve isteğimiz bu" diye konuştu. Dün ilk kez idmana çıkan Icardi ve Mata'yı değerlendiren Buruk, "Icardi takımıyla kamp yaptı, oldukça iyi durumda. Ancak Mata'nın biraz zamana ihtiyacı var. Bu sene hocaları zorlayan en önemli şey 3 Türk kuralı. Bu sayede işiniz daha da çok zorlaşıyor. Kulübede oyuncu değişikliği yaparken de zorlanacağız" açıklamasını yaptı.



            KİLİT İSİM KAZIMCAN
            Kadrosunu çok önemli yıldızlarla takviye eden Galatasaray'da şu anda en çok merak edilen konu, teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11'de hangi 3 yerliyi tercih edeceği. Tecrübeli hoca, hücum hattında çok önemli isimlere sahip olduğu için gözünü yerli savunma oyuncularına çevirmiş durumda. Şu anda Abdülkerim Bardakcı'yı banko olarak gören Buruk'un sol bek Kazımcan Karataş formülü üzerinde durduğu belirtiliyor. Sezon başında Altay'dan transfer edilen genç yıldız eğer iyi bir performans sergilerse, Okan Buruk'un elini fazlasıyla rahatlatmış olacak. Başarılı teknik adamın ayrıca iki genç stoper Metehan Baltacı ve Emin Bayram'ın üzerinde de hassasiyetle durduğu belirtiliyor. Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve kaleci Okan Kocuk da diğer yerli alternatifleri olarak şu anda masada. Okan Buruk'un Kasımpaşa önünde Kazımcan'a büyük ihtimalle 11'de görev vereceği de gelen bilgiler arasında.



                RAPID WİEN'DE BÜYÜK İSYAN
                G.Saray'ın kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Yusuf Demir, Rapid Wien kulübünde krize neden oldu. Rapid Wien'li taraftarların Yusuf Demir'in Galatasaray'a satılmasına çok sert tepki gösterdiği ve kulübü mesaj yağmuruna tuttuğu bildirildi. Taraftarların yönetimi bu işten sorumlu tuttuğu belirtiliyor.

                VINA OCAK'TA GELECEK
                Galatasaray'da transfer şovun Ocak ayında devam edeceği anlaşılıyor... Corriere dello Sport'da çıkan habere göre Roma'nın sol beki Vina Galatasaray'ın kapısından döndü. Haberde Uruguaylı sol bekin transferinin çok hızlı bir şekilde müzakere edildiği zamanlama konusunda son dakikada bazı problemler yaşandığını ve transferin yattığını yazdı. Aynı haberde müzakerelerin Ocak ayında devam etmesi için iki taraf prensip anlaşmasına vardığı da ifade edildi.

                A.GÜCÜ GÖKHAN AKKAN'I KADROSUNA KATTI
                Spor toto 1. Lig ekiplerinden Rizespor'un tecrübeli kalecisi Gökhan Akkan, eski kulübü MKE Ankaragücü'ne sezon sonuna kadar kiralandı. Yeşil-Mavililer'den yapılan açıklamada, "Gökhan Akkan'ın geçici transferi için MKE Ankaragücü ile anlaşmaya varıldı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan Gökhan Akkan'a yeni deneyiminde başarılar dileriz" denildi.

                BOLUSPOR GÖZTEPE'Yİ TEK GOLLE DEVİRDİ
                Spor Toto 1. Lig 5. haftanın açılış maçında Boluspor dün Göztepe'yi 1-0 yenerek haftayı galibiyetle kapattı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 86. dakikada penaltıdan Landel kaydetti. Boluspor bu sonuçla 5 hafta sonunda puanını 7 yaparken, konuk takım 4 puanda kaldı. Boluspor gelicek haftayı bay geçerken, Göztepe sahasında Altınordu'yu ağırlayacak.

                FARUK GENÇ GİRESUN'A TRANSFER OLDU
                Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, Faruk Can Genç'i kadrosuna kattı.Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki defans oyuncusu Faruk Can Genç ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Faruk Can Genç'e Giresunspor'umuza 'hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

                HEYECAN 2 KARŞILAŞMA İLE DEVAM EDECEK
                Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta heyecanı bugün oynanacak 2 mücadele ile sürecek. Saat 17'de start alacak maçta Konyaspor sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Günün diğer maçnda Karagümrük Giresunspor'u ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalacak.

                MELİHA İSMAİLOĞLU'NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
                Meliha                 İsmailoğlu Dünya Şampiyonası'nın ilk grup karşılaşması olan Tayland maçı için, "Avrupa ekolüne göre biraz farklı sisteme sahip bir takım. Milletler Ligi'nde karşılaştığımız için yakından tanıyoruz. O karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanıp, ilk maçımızdan galibiyetle ayrılarak güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz." yorumunda bulundu.

                MİLLİ TAKIM'DA SHANE LARKİN ŞOKU
                A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Shane Larkin şoku yaşanıyor... Milli Takım'ın koçu Ergin Ataman, yıldız oyuncunun durumuyla ilgili olarak, "Ameliyat olması gerekiyor. Ciddi bir yırtık söz konusu. Maçlarda oynayamayacak. Topu bile tutamadığını söyledi" dedi.

                EMİRHAN İLE 1 YILLIK ANLAŞMA
                Fırtına'nın Basel'den kadrosuna kattığı Emirhan Eraslan ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. 19 yaşındaki oyuncunun kulübü Basel isterse sözleşmesi uzayacak.

                FENER TWİTTER'DA ZİRVEDE
                Süper Lig'de yaz transfer sezonu sona erdi. Taraftarlar, transfer sezonu boyunca yaşadığı heyecanı, duygularını ve görüşlerini Twitter üzerinden paylaştı. Bu dönemde Türkiye'de futbolla ilgili 27 milyona yakın tweet atıldı. 17 Haziran-5 Eylül arasında Twitter verilerine göre transferlerle ilgili en çok konuşulan takım Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'yi rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş izledi.

                55'TEN SONRA SOS VERİYOR
                Bu sezon 12 resmi maçta 11 gol yiyen Fenerbahçe Fener, 55. dakikalardan sonra kalesinde tam 9 gol gördü. Yüksek tempo ile başladığı maçların son bölümlerinde düşüşe geçen Kanarya bu soruna çözüm bulmaya çalışıyor. İlk dakikadan itibaren rakibini hapseden ve sahasından çıkarmayarak şok presler yapan Kanarya, karşılaşmaların son dakikalarında ise büyük sıkıntılar yaşıyor. Fizik güç olarak oyundan düşen Fenerbahçe rakiplerine üst üste pozisyonlar veriyor.. Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı Ümraniyespor maçının 55. dakikasından sonra 2 gole engel olamadı.

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                Haberler Spor A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turun Fransa ile karşılaşacak
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