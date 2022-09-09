Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 09.09.2022 12:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.09.2022 12:43
    ABONE OL

    Fenerbahçe'de enerji problemi! Alarm veriyor

    UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile karşılaşan ve sahadan 2-1 galip ayrılan Fenerbahçe, rakibini boğan bir oyun tarzını benimsiyor. Sarı lacivertliler, rakiplerini boğarken maç sonlarında üst üste pozisyonlar veriyor. İşte sarı lacivertlilerin dikkat çeken istatistiği...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fener’de enerji krizi!

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki ilk maçında sahasında Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup ederek 3 puanı yazdırdı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler maçın başlama düdüğüyle birlikte rakibi boğan bir oyun tarzı benimsiyor.

    İlk dakikadan itibaren rakibini hapseden ve sahasından çıkarmayarak şok presler yapan Kanarya, karşılaşmaların son dakikalarında ise büyük sıkıntılar yaşıyor. Fizik güç olarak oyundan düşen Fenerbahçe rakiplerine üst üste pozisyonlar veriyor.

    KALESİNDE 5 GOL GÖRDÜ

    Fenerbahçe bu sezon oynadığı 12 resmi maçta kalesinde 10 gol gördü. Sarı-lacivertliler Süper Lig'de oynadığı 5 maçta 6 gol yerken, Avrupa'da ise 7 maçta kalesinde 5 gol gördü.

        Sarı-lacivertlilerde dikkat çekici istatistik ise kalesinde gördüğü gollerin çoğunu son 35 dakikalık bölümlerde yemesi… Fener, 55. dakikalardan sonra kalesinde tam 9 gol gördü. Yüksek tempo ile başladığı maçların son bölümlerinde düşüşe geçen Kanarya bu soruna çözüm arıyor.

        55'TEN SONRA 2 GOL

        Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı Ümraniyespor maçının 55. dakikasından sonra 2 gole engel olamadı. Adana Demirspor karşılaşmasında ise yine 55'ten sonra 2 gol yedi. Tek golle kaybettiği Konyaspor maçında ise gol 66. dakikada geldi.

        Fenerbahçe'nin sezon başında Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde karşılaştığı Dinamo Kiev, İstanbul'da turu geçerken golleri 57 ve 114. dakikalarda attı. Dün İstanbul'da yendiği rakibinden 63. dakikada gol yedi. Kanarya, UEFA Avrupa Ligi 3. Öleme Turu rövaşında Slovacko ile karşılaşırken Çekya ekibi golü 58. dakikada kaydetti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kardeşlerim
        Haberler Spor Fenerbahçe'de enerji problemi! Alarm veriyor
            SON DAKİKA