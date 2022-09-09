Fenerbahçe'de enerji problemi! Alarm veriyor

55'TEN SONRA 2 GOL

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı Ümraniyespor maçının 55. dakikasından sonra 2 gole engel olamadı. Adana Demirspor karşılaşmasında ise yine 55'ten sonra 2 gol yedi. Tek golle kaybettiği Konyaspor maçında ise gol 66. dakikada geldi.