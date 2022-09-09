Fenerbahçe'de enerji problemi! Alarm veriyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki ilk maçında sahasında Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup ederek 3 puanı yazdırdı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler maçın başlama düdüğüyle birlikte rakibi boğan bir oyun tarzı benimsiyor.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki ilk maçında sahasında Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup ederek 3 puanı yazdırdı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler maçın başlama düdüğüyle birlikte rakibi boğan bir oyun tarzı benimsiyor.
55'TEN SONRA 2 GOL
Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı Ümraniyespor maçının 55. dakikasından sonra 2 gole engel olamadı. Adana Demirspor karşılaşmasında ise yine 55'ten sonra 2 gol yedi. Tek golle kaybettiği Konyaspor maçında ise gol 66. dakikada geldi.
Fenerbahçe'nin sezon başında Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde karşılaştığı Dinamo Kiev, İstanbul'da turu geçerken golleri 57 ve 114. dakikalarda attı. Dün İstanbul'da yendiği rakibinden 63. dakikada gol yedi. Kanarya, UEFA Avrupa Ligi 3. Öleme Turu rövaşında Slovacko ile karşılaşırken Çekya ekibi golü 58. dakikada kaydetti.