



ÇOK GÜÇLÜ VE YETENEKLİ

Mathias Ross'un en önemli özelliği henüz 21 yaşında olmasına rağmen yaşıtlarına göre büyük bir tecrübeye sahip olması. Ayrıca genç yaşına karşın liderlik özellikleri ile ön plana çıkıyor. Çok güçlü bir fiziğe sahip. Hava toplarında etkili olduğunu söyleyebilirim. Eksi yönlerine gelirsek; çok hızlı bir stoper değil. Ancak 1.90 boyunda olduğu düşünülürse Ross için yavaş da diyemem. Topu geriden oyuna sokma konusunda vasat. Son dönemde adı Vittesse ile anılmıştı ama transfer gerçekleşmedi. Açıkçası Mathias Ross'un Galatasaray'a transferi beni şaşırttı.



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