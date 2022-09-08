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    Galatasaray stoper transferinde adeta sağ gösterip sol vurdu! Defansa Viking Mathias Ross

    Çok sayıda isimle masaya oturan yönetim, Aalborg formasını giyen 21 yaşındaki Mathias Ross’la anlaşmaya vardı. Galatasaray bu transfer için Danimarka kulübüne 1 milyon Euro ödeyecek...

    Defansa Viking Mathias Ross

    Marcao'nun Sevilla'ya satılmasından sonra uzun zamandır stoper arayan Galatasaray sonunda hedefe ulaştı. Çok sayıda isimle görüşmelerini sürdüren Sarı-Kırmızılılar adeta sağ gösterip sol vurdu ve Aalborg formasını giyen Mathias Ross'la anlaşmaya vardı.



    GENÇ AMA ÇOK TECRÜBELİ!
    21 yaşındaki Danimarkalı savunmacı bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra 5 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayacak. Alınan bilgilere göre yönetim, Aalborg kulübüne bu transfer için 1 milyon Euro ödeyecek. Danimarka kulübünün altyapısından yetişen Mathias Ross genç yaşına rağmen şu ana kadar 104 resmi maçta forma giyip 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Tüm alt yaş kategorilerinde milli takımda yapan Mathias Ross, Victor Nelsson'un ardından Galatasaray'ın ikinci Danimarkalı futbolcusu olacak. 1.90 boyunda olan ve sağ ayağını kullanan genç yıldız hava toplarında oldukça başarılı bir stoper. Mathias Rose, TFF'nin bu sezon uygulamaya koyduğu U21 yabancı futbolcu kuralındaki tüm şartları da karşılıyor.



    ÇOK OLUMLU BİR RAPOR VERİLDİ
    Scout ekibinin uzun süredir izlediği Danimarkalı stoper için teknik heyete çok olumlu bir rapor verdiği ve yaklaşık 1 hafta süren pazarlıkların ardından transferin bittiği öğrenildi. Mathias Ross bu sezon Danimarka Ligi'nde 8 maçta 667 dakika oynadı ve 1 gole imza attı.



        ÇOK GÜÇLÜ VE YETENEKLİ
        Mathias Ross'un en önemli özelliği henüz 21 yaşında olmasına rağmen yaşıtlarına göre büyük bir tecrübeye sahip olması. Ayrıca genç yaşına karşın liderlik özellikleri ile ön plana çıkıyor. Çok güçlü bir fiziğe sahip. Hava toplarında etkili olduğunu söyleyebilirim. Eksi yönlerine gelirsek; çok hızlı bir stoper değil. Ancak 1.90 boyunda olduğu düşünülürse Ross için yavaş da diyemem. Topu geriden oyuna sokma konusunda vasat. Son dönemde adı Vittesse ile anılmıştı ama transfer gerçekleşmedi. Açıkçası Mathias Ross'un Galatasaray'a transferi beni şaşırttı.

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