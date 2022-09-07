Son dakika transfer haberleri... Kaan Ayhan transferi çıkmaza giren Galatasaray'dan flaş hamle! Danimarka medyası yazdı: Mathias Ross tamam!

Transferin hareketli takımlarından Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Kırmızılılar, Kaan Ayhan transferi çıkmaza girince stoper için sürpriz bir hamle yaptı. Aslan, Danimarka Ligi ekiplerinden Aalborg forması giyen genç yıldız ile anlaştı ve Türkiye'ye davet etti.