Son dakika transfer haberleri... Kaan Ayhan transferi çıkmaza giren Galatasaray'dan flaş hamle! Danimarka medyası yazdı: Mathias Ross tamam!

Transferin hareketli takımlarından Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Kırmızılılar, Kaan Ayhan transferi çıkmaza girince stoper için sürpriz bir hamle yaptı. Aslan, Danimarka Ligi ekiplerinden Aalborg forması giyen genç yıldız ile anlaştı ve Türkiye'ye davet etti.
Danimarka medyasından Ekstra Bladet de G.Saray'ın yeni transferiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Danimarka medyasına göre Cimbom, Aalborg'da oynayan 21 yaşındaki stoper Mathias Ross'u renklerine kattı.
Haberde, Danimarka temsilcisinin stoperi Ross'u Galatasaray'a gönderdiği ifade edildi. Oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmek için Türkiye'ye doğru yola çıktığına vurgu yapıldı.