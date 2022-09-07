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    • 07.09.2022 14:26
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    • 07.09.2022 14:31
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    Son dakika transfer haberleri... Kaan Ayhan transferi çıkmaza giren Galatasaray'dan flaş hamle! Danimarka medyası yazdı: Mathias Ross tamam!

    Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa göz diken Galatasaray transfer çalışmalarına hız verdi. Stoper arayışındaki Cimbom, Kaan Ayhan transferi çıkmaza girince rotayı Danimarka'ya çevirdi. Danimarka medyasından Ekstra Bladet de G.Saray’ın yeni transferiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Danimarka medyasına göre Cimbom, Aalborg’da oynayan 21 yaşındaki stoper Mathias Ross’u renklerine kattı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Galatasaray’dan flaş hamle! Mathias Ross tamam

    Transferin hareketli takımlarından Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Kırmızılılar, Kaan Ayhan transferi çıkmaza girince stoper için sürpriz bir hamle yaptı. Aslan, Danimarka Ligi ekiplerinden Aalborg forması giyen genç yıldız ile anlaştı ve Türkiye'ye davet etti.

    Danimarka medyasından Ekstra Bladet de G.Saray'ın yeni transferiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Danimarka medyasına göre Cimbom, Aalborg'da oynayan 21 yaşındaki stoper Mathias Ross'u renklerine kattı.

    Haberde, Danimarka temsilcisinin stoperi Ross'u Galatasaray'a gönderdiği ifade edildi. Oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmek için Türkiye'ye doğru yola çıktığına vurgu yapıldı.

        Genç yıldızın bu akyam saat 19.00'da İstanbul'da olması bekleniyor.

        Güncel piyasa değeri 1 milyon Euro olan ve 2018 yılından beri Aalborg forması giyen genç yetenek 1.90 mt.'lik boyuyla dikkat çekiyor. Danimarka futbolunda geleceğin yıldızı olarak gösterilen genç yetenek, altyapısından çıktığı Aalborg'da performansıyla dikkat çekti.

        Bu sezon 8 lig maçında forma giyen Ross, 667 dakikaya 1 gol sığdırmayı başardı. Kariyerinde 128 maçta forma giyen Danimarkalı futbolcu, 7 gol atarken 1 asist yaptı.

        Galatasaray'ın kadrosunda Danimarkalı Victor Nelsson ve Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö yer alıyor. Ross'un gelişiyle birlikte Cimbom, 3. Viking'ine kavuşmuş olacak.
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        Haberler Spor Son dakika transfer haberleri... Kaan Ayhan transferi çıkmaza giren Galatasaray'dan flaş hamle! Danimarka medyası yazdı: Mathias Ross tamam!
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