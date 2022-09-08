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    • Spor
    • 08.09.2022 23:02
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    • 08.09.2022 23:24
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    Fenerbahçe teknik direktörü Jesus'tan olay sözler! Lucescu'ya katılmıyor

    UEFA Avrupa Ligi B Grubu mücadelesinde Fenerbahçe ile Dinamo Kiev karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli temsilcimiz, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşma sonrasında Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, sarı lacivertlilerin yeni golcüsü Michy Batshuayi ve Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Jesus Lucescu’ya katılmıyor!

    UEFA Avrupa Ligi B Grubu mücadelesinde Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile karşılaştı.

    Temsilcimiz sahadan Gustavo Henrique ve Michy Batshuayi'nin golleri ile 2-1 galip ayrıldı. Mücadele sonrasında Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus ve Michy Batshuayi açıklamalarda bulundu.

    Kiev'in Rumen teknik direktörü Mircea Lucescu, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum ama Avrupa seviyelerinde böyle oynamamalı. Çok fazla faul yaptılar. Oyuncularım hastanelik oldu. Kalecim sakatlandı. Anlayın beni." ifadelerini kullandı.

    SORU ALMADI

    Tecrübeli teknik adam, bu sözlerinin ardından soru almadan basın toplantısını bitirdi.

        "İSTATİSTİKLERE BAKSIN"

        Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus ise, "Lucescu'ya çok saygı duyuyorum. Teknik direktör olarak kalitesini kanıtlamış biri ama ona şöyle bir tavsiyede bulunabilirim, maçın istatistiklerine bakabilir. Sürekli faulle durdurmaya çalıştılar özellikle ilk yarım saatte. Fikrine saygı duyuyorum ama katılmıyorum." şeklinde konuştu.

        PLANI VARDI

        Jesus, "Futbolda 5 tane an vardır. Bunlardan biri de duran top. Biz de bunlara iyi çalışıyoruz. Attila Szalai ve Gustavo Henrique'nin hava toplarında iyi olduklarını biliyorduk. Taç atışında Dinamo Kiev'e sorun yaratabileceklerini biliyorduk. Aynen böyle oldu." dedi.

        "GÜÇLÜ OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK"

        Portekizli teknik adam, "Dinamo Kiev maçlarında onlara karşı kazanıp turu atlayabileceğimizi düşünüyorduk ama o maçta olanları biliyorsunuz. Bugün cevap vermek istedik ve galibiyetle verdik. Biz de güçlü bir takım olduğumuzu gösterdik ama bu grubun güçlü favorileri Rennes ve Dinamo Kiev." şeklinde konuştu.

            İSTEDİĞİ KADAR YATABİLİR

            Maç devam ederken rakip kaleciyi eleştirmek için yatmasını işaret eden Jesus "Sözlerle değil ama el işaretleriyle kalecilerine artık istediğin kadar yerde yatabilirsin demek istedim." dedi.

            BATSHUAYI MUTLU

            Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü kaydeden Michy Batshuayi ise, "Benim için harika bir başlangıçtı. Hem gol attım hem de galip geldik. Şu an çok ama çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

            Belçikalı golcü, "Dinamo Kievliler de gayet iyi biliyorlar ki, burada, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda puan almak kolay değil." diye konuştu.

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