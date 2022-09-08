Fenerbahçe teknik direktörü Jesus'tan olay sözler! Lucescu'ya katılmıyor

UEFA Avrupa Ligi B Grubu mücadelesinde Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile karşılaştı.
Temsilcimiz sahadan Gustavo Henrique ve Michy Batshuayi'nin golleri ile 2-1 galip ayrıldı. Mücadele sonrasında Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus ve Michy Batshuayi açıklamalarda bulundu.
Kiev'in Rumen teknik direktörü Mircea Lucescu, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum ama Avrupa seviyelerinde böyle oynamamalı. Çok fazla faul yaptılar. Oyuncularım hastanelik oldu. Kalecim sakatlandı. Anlayın beni." ifadelerini kullandı.
SORU ALMADI
Tecrübeli teknik adam, bu sözlerinin ardından soru almadan basın toplantısını bitirdi.