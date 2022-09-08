Son dakika: Galatasaray, yeni transferlerinin maliyetlerini duyurdu! Icardi, Yusuf Demir, Jensen...

Transfer döneminin şampiyonu Galatasaray, yeni transferleri Mauro Icardi ve Yusuf Demir'in transfer bedellerini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun bedelsiz geçici transferi konusunda kulübü Sas Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşma uyarınca 2022-2023 futbol sezonu için futbolcuya toplam 6.750.000 EUR ödenecektir. Bahsi geçen tutarın 6.000.000 EUR'luk kısmı Sas Paris Saint-Germain Kulübü tarafından, 750.000 EUR ise şirketimiz tarafından ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

YUSUF İLE 4 YILLIK İMZA

Rapid Wien forması giyen Yusuf Demir için ise, "Profesyonel futbolcu Yusuf Demir ve kulübü SK Rapid GmbH ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış 5 taksitte, 6.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2022-2023 sezonundan başlayarak 4 sezon için sözleşme imzalanmıştır.

Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 650.000 EUR, 2023-2024 sezonu için net 750.000 EUR, 2024-2025 sezonu için net 850.000 EUR ve 2025-2026 sezonu için net 950.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir." açıklamasında bulunuldu.

JENSEN DE 4 YIL ASLAN

Danimarka'nın Aalborg takımından transfer edilen Mathias Jensen için ise, "Profesyonel futbolcu Mathias Ross Jensen ve kulübü Aalborg BK ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne, 4 eşit taksitte 2 sezona yayılmış şekilde, 1.750.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 400.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir." denildi.

RASHICA 1 YIL CİMBOM'DA

Sarı kırmızılılar Milot Rashica için ise, "Profesyonel futbolcu Milot Rashica ve kulübü Norwich City FC ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre 2022-2023 sezonu için futbolcuya net 1.500.000 EUR ücret ödenecektir." açıklamasında bulundu.

MATA 1 YIL ASLAN

Dünyaca ünlü futbolcu Juan Mata hakkında da açıklama yayınlayan Cimbom, "Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia ile ikinci yılı opsiyonel olmak üzere 2 sezonluk anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 1.900.000 EUR ücret ödenecektir." ifadelerini kullandı.