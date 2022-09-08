Fenerbahçe taraftarından bu kez de 'Putin' maskesi! Dinamo Kiev maçı öncesi tepki çeken görüntü



Fenerbahçe taraftarı, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'in tahrik edeci gol sevinci sonrası "Vladimir Putin Oley" tezahüratında bulunmuştu.



UEFA, o tezahürat için 50 bin Euro ve 5 bin koltuk kapatma cezası vermişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN