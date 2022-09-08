Fenerbahçe taraftarından bu kez de 'Putin' maskesi! Dinamo Kiev maçı öncesi tepki çeken görüntü

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun ilk haftasında Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk ediyor.
Heyecan dolu karşılaşma Ülker Stadyumu'nda tepki çeken görüntüler kayıtlara geçti. Kadıköy'de yüzünde "Vladimir Putin" maskesiyle görüntülenen bir taraftar, sosyal medyaya damgasını vurdu.
Taraftarın stadyuma giriş yapıp yamadığına ilişkin net bir bilgi paylaşılmazken söz konusu görüntü 'rezillik' olarak yorumlandı.
OLAYLI GEÇEN ÖN ELEME MAÇI
Bilindiği üzere Fenerbahçe ve Dinamo Kiev, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda karşı karşıya gelmiş, maçta olaylar çıkmıştı.