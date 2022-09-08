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    • Spor
    • 08.09.2022 20:11
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    • 08.09.2022 20:22
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    Fenerbahçe taraftarından bu kez de 'Putin' maskesi! Dinamo Kiev maçı öncesi tepki çeken görüntü

    Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı öncesi Ülker Stadyumu'nda tepki çeken bir görüntü kayıtlara geçti. Kadıköy'de yüzünde "Vladimir Putin" maskesiyle görüntülenen bir taraftar, sosyal medyada gündem oldu. Bilindiği üzere iki takım Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda da karşıya gelmiş, Ukrayna temsilcisi Kiev'in tahrik edeci gol sevinci sonrası Fener taraftarı "Vladimir Putin Oley" tezahüratında bulunmuştu.

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe taraftarından bu kez de ’Putin’ maskesi

    UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun ilk haftasında Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk ediyor.

    Heyecan dolu karşılaşma Ülker Stadyumu'nda tepki çeken görüntüler kayıtlara geçti. Kadıköy'de yüzünde "Vladimir Putin" maskesiyle görüntülenen bir taraftar, sosyal medyaya damgasını vurdu.



    Taraftarın stadyuma giriş yapıp yamadığına ilişkin net bir bilgi paylaşılmazken söz konusu görüntü 'rezillik' olarak yorumlandı.



    OLAYLI GEÇEN ÖN ELEME MAÇI
    Bilindiği üzere Fenerbahçe ve Dinamo Kiev, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda karşı karşıya gelmiş, maçta olaylar çıkmıştı.
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        Haberler Spor Fenerbahçe taraftarından bu kez de 'Putin' maskesi! Dinamo Kiev maçı öncesi tepki çeken görüntü
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