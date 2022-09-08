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    • Spor
    • 08.09.2022 20:14
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    • 08.09.2022 20:22
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    Son dakika: PFDK BeşiktaşJosef de Souza hakkında kararını verdi!

    Son dakika haberi... Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü ile karşılaşan Beşiktaş'ta Josef de Souza, yaşanan olaylar sonrasında kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, oyuncu hakkında kararını verdi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Josef hakkında karar verildi!

    Beşiktaş'ın ligde son olarak oynadığı Ankaragücü karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart hakkında karar verildi.

    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle Josef De Souza için bir ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

    TFF'den yapılan açıklamada, "BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu JOSEF DE SOUZA DIAS hakkında, 04.09.2022 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle sevk yapılmış ise de, kırmızı kart görmüş olması nedeniyle FDT'nin 94/4. hükmü bağlamındaki otomatik cezası dışında ayrıca CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA" ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Spor Son dakika: PFDK Beşiktaşlı Josef de Souza hakkında kararını verdi!
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