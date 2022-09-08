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    • Spor
    • 08.09.2022 16:31
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    • 08.09.2022 16:51
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    Beşiktaş Tayfur Bingöl'ü duyurdu!

    Son dakika haberi... Transferde bombaları birer birer patlatan ve son olarak Nathan Redmond'u kadrosuna katan Beşiktaş, Alanyaspor forması giyen Tayfur Bingöl'ü kiraladığını duyurdu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Beşiktaş’tan bir transfer daha!

    Transferin son gününde hızlanan Beşiktaş'tan çifte hamle geldi. Son olarak İngiliz oyuncu Nathan Redmond'ı kadrosuna kattığını açıklayan siyah-beyazlılar, Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl'ün kiralık transferinde mutlu sona ulaştı.

    Kara-Kartal, 29 yaşındaki futbolcunun geçici transferi için 5 milyon TL kiralama bedeli ödeyecek.

    Öte yandan Beşiktaş'ın Tayfur Bingöl için 1,3 milyon euro satın alma maddesi koydurduğu ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar, sezon sonunda yeniden bir durum değerlendirmesi yapacak.

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