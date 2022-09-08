Beşiktaş Tayfur Bingöl'ü duyurdu!

Öte yandan Beşiktaş'ın Tayfur Bingöl için 1,3 milyon euro satın alma maddesi koydurduğu ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar, sezon sonunda yeniden bir durum değerlendirmesi yapacak.

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