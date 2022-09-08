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    • Spor
    • 08.09.2022 16:52
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    • 08.09.2022 16:52
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    EXXEN tek maç satın alma (FB Dinamo Kiev) EXXEN giriş ile FB maçı izleme ekranı! EXXEN spor paketi kaç TL, kaç kişilik?

    Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında bu akşam Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek. Bugün oynanacak maç için taraftarlar heyecanlı bekleyişe geçti. Maçın yayın kanalı araştırılmaya başlandı. Futbolseverler Fenerbahçe Dinamo Kiev maçını Exxen'den izleyebilecek. Peki Exxen'e nasıl üye olunur? EXXEN tek maç satın alınır mı, ücreti ne kadar? Fenerbahçe Dinamo Kiev EXXEN maç fiyatı ne kadar? İşte yanıtları...

    takvim.com.tr
    EXXEN tek maç satın alma FB Dinamo Kiev!

    Maçı izlemek isteyen sporseverler EXXEN tek maç satın alınır mı, ücreti ne kadar? Exxen'e nasıl üye olunur? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte Fenerbahçe Dinamo Kiev EXXEN maç fiyatı ve diğer detaylar...

    EXXEN TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

    UEFA maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekiyor. Exxen platformundan yapılan açıklamaya göre, tek maç paketi bulunmuyor.

    İşte EXXEN + EXXEN SPOR üyelik paketleri ve fiyatları:

    Exxen Spor Üyelik Paketi Fiyatları Ne Kadar?

    Aylık (EXXEN 29,90TL + EXXEN SPOR 39,90TL) 69,80 TL

    EXXEN ÜYELİK PAKETLERİ

    Reklamlı Yıllık Paket – 24.90 (Aylık Ücret)
    Reklamlı Aylık Paket – 29.90

    Reklamsız Yıllık Paket – 33.25 TL (Aylık Ücret)
    Reklamsız Aylık Paket – 39.90 TL

    EXXEN + EXXEN SPOR ÜYELİK PAKETLERİ

    Reklamlı Sezonluk Paket – 54.80 TL (Aylık Ücret)
    Reklamlı Aylık Paket – 69.80 TL

    Reklamsız Sezonluk Paket – 64.80 TL (Aylık Ücret)
    Reklamsız Sezonluk Paket – 79.80 TL

        EXXEN'DE MAÇ NASIL İZLENİR?

        EXXEN ile UEFA maçlarını izlemek için öncelikle exxen.com sitesine giriş yapın. Ana sayfada gördüğünüz "Adı Soyadı" ve "E-Posta Adresi" alanlarına bilgilerinizi yazın.

        Sonraki aşamada karşınıza gelen kısımlara şifre ve telefon numarası girin. Ardından üyelik sözleşmesini de kabul edin ve "Devam Et" butonuna tıklayın.

        Daha sonra EXXEN SPOR üyelik paketlerinden satın aldıktan sonra maçları izleyebilirsiniz.

        EXXEN'İ AYNI ANDA KAÇ KİŞİ İZLEYEBİLİR?

        Exxen bireysel üyelik ile aynı anda 1 cihazdan izlenebiliyor.

        Aynı anda birkaç cihazdan izlemek isteyenlerin Exxenspor ticari paket alması gerekiyor.

        EXXENSPOR PAKETİNE SMS'LE ÜYELİK

        Exxenspor paketine SMS ile de üye olunabiliyor. Reklamlı üyelikler için "EXXENSPOR", Reklamsız üyelik için "EXXENSPOR REKLAMSIZ" yazıp 9300'a SMS göndermeniz yeterli.

        Exxen'e üye olmak için www.exxen.com.tr adresine giriş yapın. Karşınıza çıkan "Üye Ol" sekmesinden ad soyad ve e-posta bilgilerini yazarak üye olabilirsiniz.

        Üyelik oluşturduktan sonra Apple Store ve Google Play Store uygulama marketlerinden Exxen uygulamasını indirip izleyebilirsiniz.

        EXXENSPOR'A NASIL ÜYE OLUNUR?

        Daha önce Exxen üyeliği oluşturduysanız, Exxen'in mobil uygulaması veya www.exxen.com üzerinden aktif hesabınıza giriş yaptıktan sonra sayfanın sağ üst tarafında yer alan "Profilim - Profil değiştir" seçenekleri içerisinden yeni profil oluşturabilirsiniz.
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        Haberler Spor EXXEN tek maç satın alma (FB Dinamo Kiev) EXXEN giriş ile FB maçı izleme ekranı! EXXEN spor paketi kaç TL, kaç kişilik?
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