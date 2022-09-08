EXXEN tek maç satın alma (FB Dinamo Kiev) EXXEN giriş ile FB maçı izleme ekranı! EXXEN spor paketi kaç TL, kaç kişilik?

Maçı izlemek isteyen sporseverler EXXEN tek maç satın alınır mı, ücreti ne kadar? Exxen'e nasıl üye olunur? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte Fenerbahçe Dinamo Kiev EXXEN maç fiyatı ve diğer detaylar...
EXXEN TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?
UEFA maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekiyor. Exxen platformundan yapılan açıklamaya göre, tek maç paketi bulunmuyor.
İşte EXXEN + EXXEN SPOR üyelik paketleri ve fiyatları:
Exxen Spor Üyelik Paketi Fiyatları Ne Kadar?
Aylık (EXXEN 29,90TL + EXXEN SPOR 39,90TL) 69,80 TL
EXXEN ÜYELİK PAKETLERİ
Reklamlı Yıllık Paket – 24.90 (Aylık Ücret)
Reklamlı Aylık Paket – 29.90
Reklamsız Yıllık Paket – 33.25 TL (Aylık Ücret)
Reklamsız Aylık Paket – 39.90 TL
EXXEN + EXXEN SPOR ÜYELİK PAKETLERİ
Reklamlı Sezonluk Paket – 54.80 TL (Aylık Ücret)
Reklamlı Aylık Paket – 69.80 TL
Reklamsız Sezonluk Paket – 64.80 TL (Aylık Ücret)
Reklamsız Sezonluk Paket – 79.80 TL