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    • 08.09.2022 16:16
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    • 08.09.2022 16:19
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    Galatasaray'ı eledi Chelsea'nin başına geçti!

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de kötü gidişatın faturası teknik direktör Thomas Tuchel'e kesildi. Alman teknik adam ile yollarını ayıran Londra ekibinin bu görev için yeni adayı ise Brighton'da görev alan Graham Potter... Bir dönem Galatasaray'ı eleyen Potter'ın kariyeri o günden sonra inanılmaz bir yükselişe geçti. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber | Galatasaray’ı eledi Chelsea’nin başına geçti!

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, ünlü Alman teknik direktör ile yollar ayrıldı. Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Dinamo Zagreb'e 1-0 yenilince İngiliz ekibi ünlü hoca ile yola devam etmeyeceğini açıkladı.

    POTTER İLE ANLAŞILDI

    Chelsea ise teknik direktörlük koltuğu için İngiliz teknik direktör Graham Potter ile anlaşmış durumda. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. 47 yaşındaki teknik adam, kariyerinde adını Galatasaray ile duyurdu.

    NAMI YÜRÜDÜ

    2017-2018 sezonunda İsveç ekibi Östersund'u çalıştırırken UEFA Avrupa Kupası'ndaki temsilcilerimizden Galatasaray'ı saf dışı bırakan Graham Potter, 2018-2019'da Swansea City'yi çalıştırmıştı. 2019 yılından beri Brighton'ın başında olan Graham Potter, İngiltere'nin en gözde menajerlerinden biri konumuna geldi... Bir anlamda İsveç ekibiyle Galatasaray'ı elemesi ona İngiltere Premier Lig kapılarını ardına kadar açtı.

        MÜTHİŞ BAŞLADI

        47 yaşındaki adam, Swansea ile 51 maçta 1.71 puan ortalaması tutturdu… Sonrasında çalıştırdığı Brighton ile 134 maçta görev aldı ve 1.24 puan ortalaması yakaladı. Başarılı teknik adam, bu sezona ise müthiş bir başlangıç yaptı.

        Graham Potter, bu sezon Brighton'ın başında 6 Premier Lig maçında 4 galibiyet alırken 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Oynattığı başarılı futbolla otoritelerin de övgüsünü almayı başardı.

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