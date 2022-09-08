Galatasaray'ı eledi Chelsea'nin başına geçti!

MÜTHİŞ BAŞLADI

47 yaşındaki adam, Swansea ile 51 maçta 1.71 puan ortalaması tutturdu… Sonrasında çalıştırdığı Brighton ile 134 maçta görev aldı ve 1.24 puan ortalaması yakaladı. Başarılı teknik adam, bu sezona ise müthiş bir başlangıç yaptı.