Galatasaray'ı eledi Chelsea'nin başına geçti!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, ünlü Alman teknik direktör ile yollar ayrıldı. Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Dinamo Zagreb'e 1-0 yenilince İngiliz ekibi ünlü hoca ile yola devam etmeyeceğini açıkladı.
POTTER İLE ANLAŞILDI
Chelsea ise teknik direktörlük koltuğu için İngiliz teknik direktör Graham Potter ile anlaşmış durumda. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. 47 yaşındaki teknik adam, kariyerinde adını Galatasaray ile duyurdu.
NAMI YÜRÜDÜ
2017-2018 sezonunda İsveç ekibi Östersund'u çalıştırırken UEFA Avrupa Kupası'ndaki temsilcilerimizden Galatasaray'ı saf dışı bırakan Graham Potter, 2018-2019'da Swansea City'yi çalıştırmıştı. 2019 yılından beri Brighton'ın başında olan Graham Potter, İngiltere'nin en gözde menajerlerinden biri konumuna geldi... Bir anlamda İsveç ekibiyle Galatasaray'ı elemesi ona İngiltere Premier Lig kapılarını ardına kadar açtı.